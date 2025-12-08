devojka sedi na wc šolji povijena i drži se za stomak

Nedavno objavljena istraživanja ističu hranu i suplemente koji zapravo pomažu u ublažavanju zatvora. Istraživači koji su analizirali više od 75 kliničkih ispitivanja kažu da gotovo nema dokaza koji podržavaju standardne preporuke za visok unos vlakana – ali su identifikovali šest alternativa koje zapravo funkcionišu.

U prvim dijetetskim smernicama za hronični zatvor zasnovanim na dokazima, istraživači sa Kings koledža u Londonu snažno preporučuju magnezijum oksid, mineralnu vodu i psilijum, vrstu suplementa sa vlaknima, za lečenje. Takođe obeshrabruju unos mešavina inulina i ishranu bogatu vlaknima.

Nekim namirnicama je data delimična preporuka, kao što su kivi, raženi hleb i probiotici.

- Mogućnost poboljšanja ovog stanja promenama u ishrani omogućila bi ljudima da sami bolje upravljaju svojim simptomima i, nadamo se, poboljšaju kvalitet života - rekla je u saopštenju za štampu Eirini Dimidi, vodeća autorka studije i predavačica nutricionističkih nauka na Kings koledžu u Londonu.

Objavljene u oktobru u časopisima Journal of Human Nutrition & Dietetics i Neurogastroenterology & Motility, smernice je odobrilo Britansko dijetetsko udruženje i imaju za cilj da promene način na koji lekari, medicinske sestre i dijetetčari upravljaju zatvorom ističući četiri opcije zasnovane na dokazima.

Međutim, nove smernice ističu nekoliko namirnica i pića koje deluju kroz mehanizme izvan vlakana:

Magnezijum oksid

Dobro utvrđeni osmotksi laksativ, suplementacija magnezijum oksidom povećava sadržaj vode u crevima, omekšavajući stolicu i stimulišući pražnjenje creva. Za odrasle se preporučuje uzimanje 2 grama u tri podeljene doze svakog dana pre ili posle obroka.

Magnezijum oksid povećava vodu u crevima, omekšava stolicu i podstiče pražnjenje Foto: Shutterstock

Voda sa visokim sadržajem minerala

Vode bogate mineralima, posebno one sa visokim sadržajem magnezijuma i bikarbonata, mogu imati direktno laksativno dejstvo uvlačenjem vode u creva. Ovo omekšava stolicu i podstiče lakše prolazanje, pružajući pristupačnu, prirodnu opciju za olakšanje.

Nove smernice preporučuju pijenje oko dve do šest čaša mineralne vode tokom dve do šest nedelja kako bi se videle koristi.

Probiotik

Probiotski sojevi su generalno povećali učestalost stolice, ali nisu poboljšali konzistenciju. Pošto njihova efikasnost još uvek nije jasna i varira u zavisnosti od soja, probioticima je stoga data delimična preporuka.

Probiotici unose korisne bakterije u creva koje podržavaju razgradnju i metabolizam stolice, što može olakšati pražnjenje creva.

Kivi

S obzirom na delimičnu preporuku zbog niskog kvaliteta dokaza, istraživači su otkrili da kivi poboljšava pražnjenje creva. U poređenju sa psilijumom, kivi je imao nešto veću korist u poboljšanju učestalosti stolice, ali je inače bio veoma sličan psilijumu po ukupnim efektima.

Kivi sadrži enzim aktinidin, koji poboljšava varenje razgradnjom proteina i poboljšanjem pokretljivosti creva. Voće takođe sadrži magnezijum, koji opušta crevne mišiće i stimuliše rad creva.

Posebna studija objavljena u avgustu u časopisu Journal of Gastroenterology and Hepatology sugeriše da ekstrakt kivija može smanjiti bol i poboljšati učestalost pražnjenja creva i konzistenciju stolice kod pacijenata sa teškim sindromom iritabilnog creva sa pretežno zatvorom.

Kivi sadrži enzim aktinidin, koji poboljšava varenje Foto: Shutterstock

Raženi hleb

Ovaj hleb deluje kao prebiotik, podstičući zdravu crevnu mikrobiotu. Kada crevne bakterije fermentišu ova vlakna, one proizvode masne kiseline kratkog lanca koje stimulišu rad creva i podržavaju zdravlje debelog creva. Smernice preporučuju šest do osam kriški raženog hleba dnevno tokom najmanje tri nedelje.

Iako raž stimuliše pražnjenje creva, rezultati ispitivanja ukazuju da ona takođe izaziva globalno pogoršanje gastrointestinalnih simptoma, zbog čega je data delimična preporuka.

- Raženi hleb sadrži deo vlakana koja povećavaju obim, tako da možete imati formiraniju stolicu - rekla je za Epok Tajms Džoana Hodorovska, trener za holističku sportsku ishranu i oporavak od poremećaja u ishrani. Upozorila je da bi ovo zahtevalo pijenje vode, inače bi moglo pogoršati zatvor.

Nove smernice menjaju pristup lečenju zatvora

Zatvor pogađa veliki broj ljudi i značajno utiče na kvalitet života, dok se dosadašnji saveti, uglavnom zasnovani na povećanju vlakana i tečnosti, pokazuju kao slabo potkrepljeni dokazima. Nove smernice, zasnovane na opsežnim analizama više od 75 kliničkih ispitivanja, ističu da se terapija zatvora treba prilagoditi konkretnim simptomima poput učestalosti, konzistencije stolice i naprezanja.

Raženi hleb sadrži deo vlakana koja povećavaju obim, tako da možete imati formiraniju stolicu Foto: Shutterstock

Ovo istraživanje predstavlja važan pomak, jer po prvi put određena hrana dobija jasnu naučnu potvrdu efikasnosti. Pacijentima koji već koriste vlakna preporučuje se postepeno uvođenje kivija, raženog hleba i mineralne vode bogate magnezijumom, uz oprez zbog mogućih neželjenih efekata.

Cilj je prelazak na prirodne izvore vlakana umesto oslanjanja na suplemente. Ipak, autori naglašavaju da su preporuke podložne promenama i da su potrebna dalja rigoroznija istraživanja.