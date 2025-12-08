Kolagen ublažava simptome osteoartritisa: Evo kako pravilna vrsta i doza smanjuju bol i upalu
Reč „kolagen“ potiče od grčke reči za lepak, i to sa razlogom – on je glavni protein koji održava strukturu našeg tela. Posebno je važan za hrskavicu, tkivo koje oblaže zglobove.
Kada osteoartritis uzrokuje trošenje hrskavice, kolagen pruža više od puke strukturalne podrške, on aktivno štiti zglobove i poboljšava njihovu pokretljivost. Zbog toga kolagenski suplementi postaju važna opcija u terapiji ranog osteoartritisa, uz naglasak na odgovarajuću vrstu i dozu.
Zašto je kolagen važan za zdravlje zglobova
Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom telu. On čini veliki deo tetiva i ligamenata, ali se za razliku od mišića ili kostiju, brže razgrađuje kako starimo. Gubitak kolagena počinje već u dvadesetim i tridesetim godinama, a do 80. godine može nestati i do 75 procenata kolagena u telu. To povećava podložnost povredama i problemima sa zglobovima.
Tu dolazi do izražaja suplementacija.
- Kolagen je pokazao potencijal kao suplement za lečenje osteoartritisa - rekao je za Epoch Times dr Dipak Ravindran, specijalista za lekove protiv bolova. Dodaci kolagena stimulišu telo da proizvodi više sopstvenog kolagena, što jača hrskavicu i smanjuje inflamaciju.
Istraživanja pokazuju da kolagen može smanjiti bol u zglobovima i poboljšati pokretljivost. Sistemski pregled objavljen u časopisu Clinical and Experimental Rheumatology, koji je obuhvatio 870 učesnika, otkrio je da oralna suplementacija kolagenom ublažava simptome osteoartritisa. Druga istraživanja u American Journal of Translational Research pokazuju da oko 40 miligrama dnevno može podržati očuvanje i popravku hrskavice i značajno smanjiti bol.
- Iako neki mogu odbaciti kolagen kao reklamu, istraživanja postepeno sustižu korak i ukazuju na merljive koristi.
Kako kolagen pomaže zglobovima
Kolagen koristi zglobovima na dva načina:
- Direktno podržava hrskavicu – pomaže ćelijama da stvaraju gradivne blokove, podstiče ćelije koje grade kost, a usporava one koje je razgrađuju.
- Smanjuje upalu – ublažava imuni odgovor koji nastaje kada se hrskavica ošteti.
Tipovi kolagena i apsorpcija
Nisu svi kolageni isti - Vrsta i način apsorpcije značajno utiču na rezultat.
- Hidrolizovani kolagen – najistraženiji oblik. Razbijen je na manje peptide koji se lako apsorbuju i putuju direktno do zglobnog tkiva.
Nededenaturisani (nativni) kolagen – deluje na imuni sistem procesom oralne tolerancije, smanjujući upalu.
Najjednostavnije rečeno:
- Hidrolizovani kolagen gradi hrskavicu.
- Nativni kolagen smiruje upalu i štiti zglobove.
Tipovi:
- Tip 1 – koža, tetive, kosti
- Tip 2 – hrskavica (najvažniji za zglobove)
- Tip 3 – meka tkiva
Duval preporučuje hidrolizovane kolagenske peptide, idealno tip 2 za zglobove, uz izbegavanje punila i veštačkih dodataka.
Koliko kolagena je potrebno?
- Idealna je kombinacija ishrane i suplemenata - kaže Duval.
Iz hrane:
Sporo kuvane čorbe, koštana srž, goveđi rep i obrazi, kao i koža piletine i ribe – svi ovi izvori prirodno obezbeđuju kolagen.
Iz suplemenata:
- 10 do 15 g dnevno (često u podeljenim dozama)
- Kliničke studije pokazuju koristi od 10 do 20 g dnevno tokom 6–9 meseci
- U težim slučajevima može ublažiti simptome, ali ne popraviti velika oštećenja
Neželjeni efekti su retki, ali moguća je blaga probavna nelagodnost ili alergijska reakcija (posebno na riblji ili jajeći kolagen).
Recept bogat kolagenom
Gulaš od goveđeg buta i tetiva (ekspres lonac)
Potrebno je:
- 900 g goveđeg buta sa kostima
- 200 g goveđih tetiva
- 2 komada kostiju od koštane srži ili zglobnih kostiju
Povrće:
- 2 šargarepe
- 2 stabljike celera
- 1 crni luk
- 3 čena belog luka
- 1 kašika svežeg đumbira (opciono)
- 1 kašika paradajz pirea
Začini i dodaci:
- 1 kašika jabukovog sirćeta
- 1 kašičica kurkume
- 1 kašičica dimljene paprike
- 1 lovorov list
- So i biber po ukusu
- 2–3 šolje vode ili domaćeg bujona
- 2 kašičice kolagen peptida
Po želji: semenke bundeve, ostrige, limunov sok, fermentisani kupus
Priprema
Propržiti meso, dodati povrće i začine, pa zaliti bujonom. Kuvati u ekspres-loncu 45–60 minuta, zatim pustiti da pritisak prirodno opadne. Na kraju začiniti i ukloniti kosti. Po želji, ostaviti da se želatin stegne. Za dodatnu nutritivnu vrednost možete dodati semenke bundeve, ostrige, limunov sok ili fermentisani kupus.
Izvor: theepochtimes.com/Zdravlje.Kurir.rs
