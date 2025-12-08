DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Reč „kolagen“ potiče od grčke reči za lepak, i to sa razlogom – on je glavni protein koji održava strukturu našeg tela. Posebno je važan za hrskavicu, tkivo koje oblaže zglobove.

Kada osteoartritis uzrokuje trošenje hrskavice, kolagen pruža više od puke strukturalne podrške, on aktivno štiti zglobove i poboljšava njihovu pokretljivost. Zbog toga kolagenski suplementi postaju važna opcija u terapiji ranog osteoartritisa, uz naglasak na odgovarajuću vrstu i dozu.

Zašto je kolagen važan za zdravlje zglobova

Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom telu. On čini veliki deo tetiva i ligamenata, ali se za razliku od mišića ili kostiju, brže razgrađuje kako starimo. Gubitak kolagena počinje već u dvadesetim i tridesetim godinama, a do 80. godine može nestati i do 75 procenata kolagena u telu. To povećava podložnost povredama i problemima sa zglobovima.

Tu dolazi do izražaja suplementacija.

- Kolagen je pokazao potencijal kao suplement za lečenje osteoartritisa - rekao je za Epoch Times dr Dipak Ravindran, specijalista za lekove protiv bolova. Dodaci kolagena stimulišu telo da proizvodi više sopstvenog kolagena, što jača hrskavicu i smanjuje inflamaciju.

Istraživanja pokazuju da kolagen može smanjiti bol u zglobovima i poboljšati pokretljivost. Sistemski pregled objavljen u časopisu Clinical and Experimental Rheumatology, koji je obuhvatio 870 učesnika, otkrio je da oralna suplementacija kolagenom ublažava simptome osteoartritisa. Druga istraživanja u American Journal of Translational Research pokazuju da oko 40 miligrama dnevno može podržati očuvanje i popravku hrskavice i značajno smanjiti bol.

Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom telu Foto: Shutterstock

- Iako neki mogu odbaciti kolagen kao reklamu, istraživanja postepeno sustižu korak i ukazuju na merljive koristi.

Kako kolagen pomaže zglobovima

Kolagen koristi zglobovima na dva načina:

Direktno podržava hrskavicu – pomaže ćelijama da stvaraju gradivne blokove, podstiče ćelije koje grade kost, a usporava one koje je razgrađuju.

– pomaže ćelijama da stvaraju gradivne blokove, podstiče ćelije koje grade kost, a usporava one koje je razgrađuju. Smanjuje upalu – ublažava imuni odgovor koji nastaje kada se hrskavica ošteti.

Tipovi kolagena i apsorpcija

Nisu svi kolageni isti - Vrsta i način apsorpcije značajno utiču na rezultat.

Hidrolizovani kolagen – najistraženiji oblik. Razbijen je na manje peptide koji se lako apsorbuju i putuju direktno do zglobnog tkiva.

Nededenaturisani (nativni) kolagen – deluje na imuni sistem procesom oralne tolerancije, smanjujući upalu.

Najjednostavnije rečeno:

Hidrolizovani kolagen gradi hrskavicu.

Nativni kolagen smiruje upalu i štiti zglobove.

Tipovi:

Tip 1 – koža, tetive, kosti

Tip 2 – hrskavica (najvažniji za zglobove)

Tip 3 – meka tkiva

Duval preporučuje hidrolizovane kolagenske peptide, idealno tip 2 za zglobove, uz izbegavanje punila i veštačkih dodataka.

Hidrolizovani kolagen je najistraženiji oblik, razložen na sitne peptide koji se lako apsorbuju i dospevaju direktno do zglobnog tkiva Foto: Shutterstock

Koliko kolagena je potrebno?

- Idealna je kombinacija ishrane i suplemenata - kaže Duval.

Iz hrane:

Sporo kuvane čorbe, koštana srž, goveđi rep i obrazi, kao i koža piletine i ribe – svi ovi izvori prirodno obezbeđuju kolagen.

Iz suplemenata:

10 do 15 g dnevno (često u podeljenim dozama)

Kliničke studije pokazuju koristi od 10 do 20 g dnevno tokom 6–9 meseci

U težim slučajevima može ublažiti simptome, ali ne popraviti velika oštećenja

Neželjeni efekti su retki, ali moguća je blaga probavna nelagodnost ili alergijska reakcija (posebno na riblji ili jajeći kolagen).

Recept bogat kolagenom Gulaš od goveđeg buta i tetiva (ekspres lonac) Potrebno je: 900 g goveđeg buta sa kostima

200 g goveđih tetiva

2 komada kostiju od koštane srži ili zglobnih kostiju

Povrće:

2 šargarepe

2 stabljike celera

1 crni luk

3 čena belog luka

1 kašika svežeg đumbira (opciono)

1 kašika paradajz pirea

Začini i dodaci:

1 kašika jabukovog sirćeta

1 kašičica kurkume

1 kašičica dimljene paprike

1 lovorov list

So i biber po ukusu

2–3 šolje vode ili domaćeg bujona

2 kašičice kolagen peptida

Po želji: semenke bundeve, ostrige, limunov sok, fermentisani kupus

Kolagen je važan jer održava čvrstoću i elastičnost kože, zglobova i vezivnog tkiva Foto: Shutterstock

Priprema

Propržiti meso, dodati povrće i začine, pa zaliti bujonom. Kuvati u ekspres-loncu 45–60 minuta, zatim pustiti da pritisak prirodno opadne. Na kraju začiniti i ukloniti kosti. Po želji, ostaviti da se želatin stegne. Za dodatnu nutritivnu vrednost možete dodati semenke bundeve, ostrige, limunov sok ili fermentisani kupus.