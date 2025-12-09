VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Bilirubin je žućkasti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca i izlučuje se putem jetre i žučnog sistema

Slušaj vest

Povišen nivo bilirubina kod novorođenčadi može biti prirodan i privremen. Međutim, visok bilirubin kod odraslih može biti znak nekog osnovnog zdravstvenog stanja, kao što su žutica, žučni kamenci ili problemi sa jetrom.

Bilirubin je žućkasta supstanca u krvi. Nastaje nakon razgradnje crvenih krvnih zrnaca i prolazi kroz jetru, žučnu kesu i digestivni trakt pre nego što se izluči iz organizma.

Stanje povišenog bilirubina zove se hiperbilirubinemija. Obično ukazuje na neko drugo oboljenje, pa je važno obratiti se lekaru ako rezultati krvi pokažu visok bilirubin. Takođe, ovo je čest privremen problem kod novorođenčadi.

Koji nivo bilirubina je zabrinjavajući?

Tipično, nivo bilirubina kod odraslih je između 0,2 i 1,3 mg/dL. Sve iznad 1,3 mg/dL obično se smatra povišenim.

Za decu od 15 dana do 18 godina, zdravi nivoi bilirubina trebalo bi da budu ispod 1,0 mg/dL.

Razumevanje toga šta predstavlja povišen nivo kod novorođenčadi zavisi od stanja koje se prati. Lekari se obično zabrinu ako bilirubin poraste određeni iznos u roku od 24 sata.

Povišen bilirubin kod beba je često privremen, dok kod odraslih može ukazivati na žuticu, žučne kamence ili probleme sa jetrom Foto: Shutterstock

Na primer, nivo od 8 mg/dL možda na prvi pogled ne deluje zabrinjavajuće drugog dana života, ali ako je prvog dana bio 2 mg/dL, taj porast od 6 mg/dL može ukazivati na potrebu za bližim praćenjem i lečenjem.

Šta uzrokuje visok bilirubin?

Povišen bilirubin može biti znak više stanja. Lekar će uzeti u obzir vaše simptome i rezultate drugih testova kako bi suzio moguću dijagnozu.

Žučni kamenci: Nastaju kada se supstance poput holesterola ili bilirubina očvrsnu u žučnoj kesi. Žučna kesa skladišti žuč, tečnost koja razlaže masti pre ulaska u creva.

Nastaju kada se supstance poput holesterola ili bilirubina očvrsnu u žučnoj kesi. Žučna kesa skladišti žuč, tečnost koja razlaže masti pre ulaska u creva. Gilbertov sindrom: Genetsko stanje jetre zbog kojeg ona ne obrađuje bilirubin pravilno, što dovodi do njegovog nakupljanja u krvi.

Genetsko stanje jetre zbog kojeg ona ne obrađuje bilirubin pravilno, što dovodi do njegovog nakupljanja u krvi. Disfunkcija jetre: Svako stanje koje utiče na rad jetre i dovodi do nakupljanja bilirubina, jer jetra gubi sposobnost da ga ukloni iz krvi. Primeri uključuju cirozu, rak jetre ili autoimuni hepatitis.

Svako stanje koje utiče na rad jetre i dovodi do nakupljanja bilirubina, jer jetra gubi sposobnost da ga ukloni iz krvi. Primeri uključuju cirozu, rak jetre ili autoimuni hepatitis. Hepatitis: Upala jetre, najčešće zbog virusne infekcije. Upaljena jetra teže obrađuje bilirubin, pa se on nagomilava u krvi.

Upala jetre, najčešće zbog virusne infekcije. Upaljena jetra teže obrađuje bilirubin, pa se on nagomilava u krvi. Opstrukcija žučnih puteva: Žučni kanali povezuju jetru sa žučnom kesom i dvanaestopalačnim crevom. Ako su kanali upaljeni ili blokirani, žuč (koja sadrži bilirubin) ne može normalno da drenira, što povećava nivo bilirubina.

Žučni kanali povezuju jetru sa žučnom kesom i dvanaestopalačnim crevom. Ako su kanali upaljeni ili blokirani, žuč (koja sadrži bilirubin) ne može normalno da drenira, što povećava nivo bilirubina. Intrahepatična holestaza trudnoće: Privremeno stanje tokom trećeg trimestra trudnoće. Usporava ili potpuno zaustavlja protok žuči iz jetre, što otežava obradu bilirubina.

Privremeno stanje tokom trećeg trimestra trudnoće. Usporava ili potpuno zaustavlja protok žuči iz jetre, što otežava obradu bilirubina. Hemolitička anemija: Nastaje kada se krvne ćelije prebrzo razgrađuju. Može biti genetska, ali i posledica autoimunih bolesti, uvećane slezine ili infekcije.

Hemolitička anemija javlja se kada se crvena krvna zrnca razgrađuju brže nego što organizam može da ih nadoknadi Foto: Shutterstock

Bilirubin kod novorođenčadi

Mnoga novorođenčad ima povišen bilirubin nekoliko dana nakon rođenja, što dovodi do žutice. Ovo je obično privremeno i povlači se nakon nekoliko nedelja.

Do toga dolazi jer bebe imaju više crvenih krvnih zrnaca i brže ih razgrađuju, ali im jetra još nije dovoljno razvijena da sve to obradi. Pre rođenja, jetra trudnice obavlja taj posao. Jetra novorođenčeta funkcioniše sa samo oko 1 odsto kapaciteta jetre odrasle osobe.

U većini slučajeva, žutica se javlja jedan do tri dana nakon rođenja. Nivoi bilirubina mogu dostići i 18 mg/dL oko 4. ili 5. dana, a žutica obično nestaje za oko 2 nedelje.

Ishrana osam do 12 puta dnevno podstiče stolicu, što pomaže izbacivanje bilirubina.

Lekari mogu intervenisati ako se žutica javi u prvih 24 h života, ako su nivoi veoma visoki ili se ne smanjuju spontano. Tretmani uključuju:

fototerapiju

intravensku primenu imunoglobulina

zamenu krvi (exchange transfusion) Koji su simptomi visokog bilirubina?

Simptomi zavise od osnovnog uzroka. Možete imati blago povišen bilirubin bez ikakvih simptoma.

Kod umerenog porasta, možete imati žuticu — žućkastu boju kože i očiju, što je glavni znak visokog bilirubina.

Simptomi zavise od uzroka: blago povišen bilirubin može proći neprimećeno, dok umeren porast najčešće izaziva žuticu Foto: Shutterstock

Ostali mogući simptomi uključuju:

bol ili nadutost u stomaku

drhtavicu

groznicu

bol u grudima

slabost

vrtoglavicu

umor

mučninu

povraćanje

tamnu mokraću

razdražljivost i loš apetit kod beba Zašto se radi test bilirubina?

Nivoi bilirubina se obično mere putem analize krvi. Lekar to obično traži ako imate simptome žutice ili visokog bilirubina.

Kod beba se krv obično uzima iz pete, a ponekad iz pupčanog kabla.

Kod odraslih se uzima iz vene na ruci i možda će biti potrebno da postite pre analize.

Mere se dve vrste bilirubina: konjugovani i nekonjugovani. Odnos između njih pomaže lekaru da suzi uzrok povišenja.

Nekada se bilirubin meri i iz urina. Normalno ga ne bi trebalo biti u mokraći — njegovo prisustvo ukazuje na neko oboljenje.

Da li treba da brinete zbog visokog bilirubina?

U mnogim slučajevima, nije reč o hitnom stanju.

Ali, ako imate sledeće simptome, odmah se obratite lekaru:

jak bol u stomaku

pospanost ili dezorijentaciju

crnu ili krvavu stolicu

povraćanje krvi

temperaturu preko 38,3°C

lako stvaranje modrica ili krvarenje

crveni ili ljubičasti osip

U većini slučajeva nije hitno, ali ako primetite lako stvaranje modrica ili krvarenje, odmah se obratite lekaru Foto: Shutterstock

Šta znači kada je bilirubin visok?

Najčešće znači da jetra ne filtrira bilirubin kako bi trebalo. Kod novorođenčadi je najčešći uzrok neonatalna žutica.

Da li visok bilirubin uvek znači oštećenje jetre?

Ne mora. Neka stanja nemaju veze sa jetrom, poput hemolitičke anemije, koja takođe može povisiti bilirubin.

Kako da snizite bilirubin?

To zavisi od uzroka. Zdrava ishrana, mnogo vode i izbegavanje alkohola mogu pomoći jetri.

Kod novorođenčadi, lečenje uključuje fototerapiju ili, retko, transfuziju. Studija iz 2024. godine pokazala je da vitamin E može dugoročno smanjiti bilirubin kod beba.