Kratkovidost, dalekovidost i astigmatizam su refrakcione greške i najčešći su uzroci zamućenog vida. Nastaju kada krivina oka ometa fokusiranje svetlosti direktno na mrežnjaču, koja obrađuje svetlosne zrake u signale koje mozak može da pročita. Ova vrsta problema se naziva refrakciona greška oka i najlakše se ispravlja.

U većini slučajeva, biće vam potreban recept za naočare ili kontaktna sočiva od optometrista ili oftalmologa, dok laserska hirurgija može trajno promeniti oblik rožnjače kako bi se problem ispravio kod nekih ljudi.

Konjunktivitis

Konjunktivitis obično izazivaju adenovirusi i takođe se ne smatra velikim problemom. - Mesta sa velikim brojem ljudi koji cirkulišu, poput škola, idealna su za njegov razvoj jer „virusne čestice mogu ostati održive na površinama oko dve nedelje - kaže dr Kim Le, oftalmolog.

Konjunktivitis obično nestaje za jednu do dve nedelje bez lečenja, ali ako imate teške simptome, razgovarajte sa svojim lekarom o antivirusnim lekovima. - U međuvremenu, pokušajte sa hladnim oblogama za ublažavanje svraba, toplim oblogama za smanjenje otoka ili kapima za oči koje se izdaju bez recepta kako biste pomogli kod iritacije - savetuje dr Le.

Infekcija oka

Ne morate nositi kontaktna sočiva da biste dobili infekcije oka koje oštećuju rožnjaču. Herpes keratitis je infekcija oka koju možete dobiti dodirivanjem herpesa na usnama, a zatim dodirivanjem očiju.

Lečenje poput kapi za oči i lekova (kao što su antibiotici za bakterijske infekcije) obično pomaže, ali najbolji način da se zaštitite od infekcija oka je da ih potpuno sprečite.

Infekcija oka može izazvati crvenilo, svrab i suzenje, a ponekad zahteva lekarsku intervenciju Foto: Shutterstock

Katarakta

Katarakta je jedan od nekoliko problema sa očima koji prate starenje. Oko polovine svih Amerikanaca razvije kataraktu do 75. godine. Tada sočivo na prednjem delu oka postaje zamućeno i blokira svetlost koja pokušava da dopre do mrežnjače. Katarakti je obično potrebno vreme da se razvije i ne izaziva bol ili druge simptome.

Neke ostaju male i izazivaju malo problema. One koje rastu i ometaju vid često se leče operacijom uklanjanja oštećenog sočiva i zamene ga providnim plastičnim.

Poremećaji nakon potresa mozga

- Potres mozga može dovesti do zamućenog vida, zajedno sa mnogim drugim vizuelnim promenama, kao što su dvostruki vid, teškoće u brzom pomeranju pogleda sa jedne tačke na drugu, problemi sa fokusiranjem i gubitak binokularnog vida (poravnanje očiju) - kaže dr Le.

Ako mislite da ste doživeli jedan, odmah se obratite lekaru.

Očne migrene su obično izazvane sužavanjem krvnih sudova u delu mozga odgovornom za obradu vida Foto: Shutterstock

Očne migrene

Očne migrene su obično izazvane sužavanjem krvnih sudova u delu mozga odgovornom za obradu vida, kaže oftalmolog sa Medicinskog fakulteta Jejl za Zdravlje.

- Simptomi uključuju trepćuća svetla, slepe tačke i viđenje obrazaca, često sa nazubljenim ivicama i uglovima - objašnjava on.

Mogu se javiti sa ili bez glavobolje i obično traju manje od sat vremena, ali u 20 odsto slučajeva mogu trajati duže.

Glaukom

Glaukom je čest u starosti i uzrokovan je dodatnim pritiskom u oku koji oštećuje optički nerv. Kao i katarakta, glaukom se obično razvija sporo. - Pacijenti sa glaukomom to čak ni ne znaju jer se gubitak vida dešava tokom decenija, sporim tempom - kaže dr Le. Zaista ne postoji način da se posumnja u to osim redovnim pregledima očiju.

Glaukom je čest u starosti i uzrokovan je dodatnim pritiskom u oku koji oštećuje optički nerv Foto: Shutterstock

Visok krvni pritisak

Verovatno znate da visok krvni pritisak izaziva razvoj mnogih srčanih bolesti i jedan je od razloga za nastanak srčanog udara. Ali ono što možda ne znate jeste da visok krvni pritisak može izazvati i zamućen vid zbog blokade ili začepljenja vene u oku.

Simptomi ovog stanja su bezbolni, a dobra stvar je što se lako leči i mnogi pacijenti postepeno vraćaju vid.

Dijabetes

Ako imate (ne)dijagnostikovan dijabetes, posebno ako se ne kontroliše, postoji rizik od dijabetičke retinopatije. To je stanje u kojem oštećeni krvni sudovi cure ili kada dodatni krvni sudovi rastu u zadnjem delu oka i počinju da krvare. Ovo stanje se može sprečiti redovnim praćenjem šećera u krvi, posebno ako vam je dijabetes dijagnostikovan.

Makularna degeneracija povezana sa starenjem

Kako starite, posebno nakon 60. godine, postoji veći rizik od oštećenja makule, područja blizu centra mrežnjače koje vam pomaže da vidite detalje i predmete direktno ispred sebe.

Makularna degeneracija povezana sa starenjem, ili AMD, dovodi do gubitka centralnog vida, što može otežati svakodnevne aktivnosti poput vožnje i čitanja. Možete smanjiti rizik od AMD-a vežbanjem, nepuhanjem i konzumiranjem puno zelenog lisnatog povrća i ribe.