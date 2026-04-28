Ako niste sigurni da li je vaš bol u leđima uobičajen ili ukazuje na nešto ozbiljnije, nemojte ga ignorisati. Obratite se svom lekaru za savet

Bol u leđima može nastati zbog:

istegnutih mišića

iritiranih zglobova

upaljenih diskova

Intenzitet bola može značajno da varira – od blagog i podnošljivog do veoma jakog i ograničavajućeg. Važno je znati da jačina bola nije uvek pokazatelj težine stanja. Zato je ključno obratiti pažnju i na druge simptome.

Bol u leđima često ograničava pokretljivost, otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti i utiče na rad ili sport. Iako većina slučajeva nije opasna, manje od 1% bolova u leđima povezano je sa ozbiljnim medicinskim stanjima. Prepoznavanje upozoravajućih simptoma je od ključnog značaja.

Simptomi na koje morate odmah reagovati

Ako imate bilo koji od sledećih simptoma, oni mogu ukazivati na ozbiljniji problem koji zahteva hitnu medicinsku pomoć:

uporna povišena temperatura

neobjašnjiv gubitak telesne težine

krv u stolici ili mokraći

progresivno utrnulost ili slabost u nogama

nemogućnost mokrenja ili pražnjenja creva

gubitak kontrole nad mokraćom ili stolicom

bol koji vas budi noću

seksualna disfunkcija

problemi sa ravnotežom ili koordinacijom

bol koji se ne smanjuje ili se pogoršava uprkos odmoru i promeni položaja

nedavna povreda ili trauma

nedavna intravenska upotreba droga

bol koji iz dana u dan postaje sve jači

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, odmah potražite medicinsku pomoć.

Zašto je rana procena važna?

Neki od ovih simptoma mogu se pojaviti naglo, dok se drugi razvijaju postepeno. Brza procena i pravovremeno lečenje mogu sprečiti komplikacije i obezbediti adekvatnu terapiju.

Ako niste sigurni da li je vaš bol u leđima uobičajen ili ukazuje na nešto ozbiljnije, nemojte ga ignorisati. Obratite se svom lekaru za savet.