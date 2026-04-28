Kada je bol u leđima ozbiljan? 13 alarmantnih simptoma za odlazak kod lekara
Bol u leđima može nastati zbog:
- istegnutih mišića
- iritiranih zglobova
- upaljenih diskova
Intenzitet bola može značajno da varira – od blagog i podnošljivog do veoma jakog i ograničavajućeg. Važno je znati da jačina bola nije uvek pokazatelj težine stanja. Zato je ključno obratiti pažnju i na druge simptome.
Bol u leđima često ograničava pokretljivost, otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti i utiče na rad ili sport. Iako većina slučajeva nije opasna, manje od 1% bolova u leđima povezano je sa ozbiljnim medicinskim stanjima. Prepoznavanje upozoravajućih simptoma je od ključnog značaja.
Simptomi na koje morate odmah reagovati
Ako imate bilo koji od sledećih simptoma, oni mogu ukazivati na ozbiljniji problem koji zahteva hitnu medicinsku pomoć:
- uporna povišena temperatura
- neobjašnjiv gubitak telesne težine
- krv u stolici ili mokraći
- progresivno utrnulost ili slabost u nogama
- nemogućnost mokrenja ili pražnjenja creva
- gubitak kontrole nad mokraćom ili stolicom
- bol koji vas budi noću
- seksualna disfunkcija
- problemi sa ravnotežom ili koordinacijom
- bol koji se ne smanjuje ili se pogoršava uprkos odmoru i promeni položaja
- nedavna povreda ili trauma
- nedavna intravenska upotreba droga
- bol koji iz dana u dan postaje sve jači
Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, odmah potražite medicinsku pomoć.
Zašto je rana procena važna?
Neki od ovih simptoma mogu se pojaviti naglo, dok se drugi razvijaju postepeno. Brza procena i pravovremeno lečenje mogu sprečiti komplikacije i obezbediti adekvatnu terapiju.
Ako niste sigurni da li je vaš bol u leđima uobičajen ili ukazuje na nešto ozbiljnije, nemojte ga ignorisati. Obratite se svom lekaru za savet.
Izvor: epochhealth.net.au/zdravlje.kurir.rs
