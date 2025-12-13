Limfna drenaža je nežna masaža koja poboljšava protok limfe i pomaže u smanjenju otoka i zadržavanja tečnosti u telu

Limfna drenaža je postala popularan oblik masaže zbog svojih potencijalnih zdravstvenih koristi. To je blagi oblik masaže koji se fokusira na limfni sistem, koji je deo imunog sistema. Vaš limfni sistem obuhvata organe, krvne sudove i tkiva koja pomeraju ili odvode tečnost sličnu vodi koja se zove limfa iz drugih delova vašeg tela u vaš krvotok.

Limfna drenaža je posebno korisna ako imate limfedem, koji se javlja kada se limfa ne vraća u krv kako treba i ostaje u drugim delovima tela, uzrokujući otok. Limfedem se najčešće javlja u nogama ili rukama. Mnoge stvari mogu izazvati limfedem, uključujući:

Genetski poremećaji

Povreda

Infekcija

Lečenje raka

Operacije

Masaža može stimulisati protok limfe i pomoći u smanjenju otoka. Ako ste inače zdravi, limfna drenaža može biti opuštajuća, ali je malo verovatno da će značajno poboljšati opšte zdravlje.

Limfni sistem

Vaš limfni sistem je važan deo imunog sistema. On održava ravnotežu tečnosti u vašem telu i štiti vas od infekcija. Vaši limfni sudovi, limfni sabirni kanali, tkiva i organi odvode višak limfne tečnosti koja curi iz malih krvnih sudova (kapilara) u vaša tkiva. Ako limfni sistem ne funkcioniše pravilno ili je blokiran, višak tečnosti će se nakupljati u tkivima. Limfni sistem takođe uključuje:

Koštana srž: mekano, sunđerasto tkivo u kostima koje stvara krvne ćelije.

mekano, sunđerasto tkivo u kostima koje stvara krvne ćelije. Timus ili mlečna žlezda: limfni organ gde se timoiciti (nezreli limfociti) razvijaju u T-limfocite.

limfni organ gde se timoiciti (nezreli limfociti) razvijaju u T-limfocite. Krajnici i adenoidi: hvataju štetne mikroorganizme iz hrane i vazduha.

hvataju štetne mikroorganizme iz hrane i vazduha. Slezina: filtrira stare ili oštećene ćelije iz krvi.

filtrira stare ili oštećene ćelije iz krvi. Limfni čvorovi: filtriraju i uništavaju viruse, bakterije i štetne supstance.

filtriraju i uništavaju viruse, bakterije i štetne supstance. Limfoidno tkivo povezano sa sluzokožom (MALT): pomaže u prepoznavanju i eliminisanju mikroorganizama.

Vaš limfni sistem je važan deo imunog sistema. On održava ravnotežu tečnosti u vašem telu i štiti vas od infekcija Foto: Shutterstock

Prednosti limfne drenaže

Limfna drenaža može pomoći u odvodnjavanju zarobljene tečnosti kod limfedema. Fizioterapeut može koristiti ručnu limfnu drenažu sa:

Vežbama

Kompresionim zavojima, rukavima ili čarapama

Instrumentalnom limfnom drenažom koja koristi uređaje za stimulaciju limfnog toka (kompresionu terapiju ili vakum)

Mnoge žene razvijaju limfedem tokom oporavka od operacije raka dojke. Limfna drenaža može pomoći u ublažavanju blagih do umerenih simptoma.

Lečenje drugih medicinskih stanja

Limfna drenaža može pomoći kod reumatoidnog artritisa, hronične venske insuficijencije (HVI), fibromialgije i lipedema. Masaža može poboljšati protok limfe, smanjiti bol i otok, i poboljšati kvalitet života kod ovih stanja.

Vrste limfne drenaže

Četiri vrste ručne limfne drenaže:

Voder: koristi pokrete zamaha oko tretiranog područja.

koristi pokrete zamaha oko tretiranog područja. Foldi: produžetak Voderove tehnike, kružni pokreti sa trenucima opuštanja.

produžetak Voderove tehnike, kružni pokreti sa trenucima opuštanja. Kesli-Smit: kružni pokreti rukama, uglavnom bokovima i dlanovima.

kružni pokreti rukama, uglavnom bokovima i dlanovima. Leduk: pokreti ruku za sakupljanje limfne tečnosti pre nego što se preusmeri u veći limfni sistem.

Sve tehnike funkcionišu isto – nežni pokreti istežu i pomeraju kožu u smeru limfnog toka. Masaža počinje od ekstremiteta najbližih trupu ka spoljnim limfnim čvorovima i traje od 15 do 60 minuta.

Limfna drenaža može smanjiti otok kod reumatoidnog artritisa i drugih zdravstvenih stanja Foto: Shutterstock

Šta se dešava tokom limfne drenaže?

Pre nego što se podvrgnete limfnoj drenaži, konsultujte se sa lekarom i izaberite kvalifikovanog stručnjaka. Masaža uključuje limfne čvorove u: vratu, prepona i pazuhu. Nežni pokreti stimulišu limfni sistem bez prevelikog pritiska.

Limfna drenaža ima dva koraka:

Čišćenje: tkiva oslobađaju limfnu tečnost

tkiva oslobađaju limfnu tečnost Reapsorpcija: limfna tečnost ulazi u limfne čvorove Kako da znate da li limfna drenaža funkcioniše?

Ako deluje, smanjiće se otok, težina i zategnutost, a pokretljivost će se poboljšati. Ako nema efekta, obratite se lekaru.

Nedostaci limfne drenaže Obično je bezbedna, ali nije preporučljiva kod problema sa srcem, otkazivanjem bubrega, krvnim ugrušcima ili infekcijama. Mogući efekti: glavobolja, mučnina, umor.

Kada se odlučiti za limfnu drenažu

Koristite limfnu drenažu uz konsultaciju lekara ako imate simptome nakupljanja limfne tečnosti: bol, promena boje kože, oticanje, osećaj težine, slabost ili rekurentne infekcije.