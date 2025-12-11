da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Prekomeran holesterol u krvi taloži se u zidovima krvnih sudova i s vremenom dovodi do suženja arterija, srčanog ili moždanog udara. Standardna analiza holesterola ne daje uvek potpunu sliku rizika, naročito kod osoba sa dijabetesom, gojaznošću ili masnom jetrom. U takvim slučajevima test koji meri protein u krvi, apolipoprotein B (apoB) može da bude od posebne koristi, objašnjava profesorka dr Samija Mora sa Medicinskog fakulteta Harvard i direktorka Centra za lipidni metabolizam u bolnici Brigham and Women’s.

Šta zapravo meri apoB i zašto je važan

ApoB je protein koji se vezuje za "štetne" masne čestice u krvi, one koje sadrže LDL, VLDL i druge lipoproteine koji doprinose zapušenju arterija. Dok klasičan test meri količinu holesterola u tim česticama, apoB test otkriva njihov broj, što se pokazalo kao pouzdaniji pokazatelj rizika.

- LDL vrednost je procena, a ne direktno merenje. ApoB pokazuje koliko ovih čestica zaista cirkuliše krvotokom i time koliko one opterećuju arterije - objašnjava dr Mora.

Manje čestice, veći rizik

Holesterol je voskasta supstanca koja ne pluta slobodno u krvi, već je zapakovana u sitne čestice obavijene proteinima - lipoproteine. Svaka čestica koja može da doprinese stvaranju ateroskleroze nosi na svojoj površini jedan molekul apoB. One se međusobno razlikuju po veličini i količini holesterola koji sadrže. Ako su LDL čestice sitnije, njihov broj će biti veći, iako ukupna količina holesterola može izgledati normalno. Upravo taj veći broj čestica povećava verovatnoću da se zalepi za zidove krvnih sudova.

Svaka čestica koja može da doprinese stvaranju ateroskleroze nosi na svojoj površini jedan molekul apoB Foto: Shutterstock

Zato apoB analiza daje precizniju sliku kardiovaskularnog rizika. Vrednosti ispod 90 mg/dL smatraju se normalnim, između 90 i 129 mg/dL granično povišenim, dok sve iznad 130 mg/dL ukazuje na znatno veći rizik od srčanih bolesti. Kod osoba koje već imaju srčano oboljenje, poželjno je da nivo apoB bude ispod 70 mg/dL.

Ko bi trebalo da uradi apoB test

Iako test još uvek nije deo rutinskih pregleda, jer su lekari decenijama procenjivali rizik prema LDL vrednostima, sve više kardiologa danas preporučuje i apoB, naročito kod pacijenata sa metaboličkim poremećajima ili porodičnom sklonošću srčanim bolestima.

Dr Mora ističe da je test koristan i za one koji imaju granične vrednosti holesterola, ali žele da provere da li su u potpunosti smanjili rizik.

Srce čuva kombinacija zdravih navika i terapije lekovima koji snižavaju holesterol Foto: Shutterstock

- Kod povišenog apoB-a pomažu promene u ishrani i redovno vežbanje, ali se najveći efekat postiže kombinacijom zdravih navika i terapije lekovima koji snižavaju holesterol, poput statina, ezetimiba i novijih PCSK9 inhibitora - napominje doktorka.