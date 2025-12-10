Kvalitetan jastuk čuva zdravlje kako vrata i kičme, tako i opšteg zdravlja

Iako je san deo naše svakodnevice, naučnici još uvek ne razumeju sve tajne sna. U novoj studiji, naučnici su proučavali različite aspekte kvaliteta sna i njihovu povezanost sa različitim ishodima.

Analizirali su podatke od 770 zdravih mladih odraslih osoba prikupljenih putem projekta „Human konektom“, koji uključuje skeniranje mozga, kao i samoprocenjene podate o snu, zdravlju i načinu života.

Na osnovu svih ovih podataka, tim je identifikovao pet različitih biopshosocijalnih profila spavanja, od kojih svaki pokazuje jedinstvene obrasce organizacije moždane mreže.

Pet profila sna i mentalno zdravlje

Prvi profil povezuje loš kvalitet sna sa negativnim ishodima mentalnog zdravlja. Ljudi u ovoj grupi imaju niz problema sa spavanjem – najznačajnije poteškoće sa zaspljivanjem i generalno izražavanje nezadovoljstva svojim snom. Takođe pokazuju više simptoma depresije, anksioznosti, stresa, straha i besa.

Ljudi u drugom profilu nemaju značajne probleme sa spavanjem, ali ipak pokazuju mentalne poteškoće – češće izražavaju simptome ADHD-a, besa, stresa, straha i tuge, i imaju niži nivo savesnosti. Kod ljudi u ovoj grupi, problemi verovatno proizilaze iz uzroka koji nisu kvalitet sna.

Treći profil karakteriše upotreba tableta za spavanje. Ljudi u ovoj grupi pokazuju veću savesnost i osećaju se zadovoljnije svojim prijateljstvima i mrežama emocionalne podrške. Međutim, oni takođe imaju više kognitivnih poteškoća – slabije vizuelno epizodno pamćenje, niži nivo fluidne inteligencije i slabiju prostornu orijentaciju.

Treći profil uključuje korišćenje tableta za spavanje i slabije kognitivne sposobnosti uprkos većoj društvenoj povezanosti Foto: Shutterstock

Četvrti profil je povezan sa trajanjem sna – manje sna je povezano sa agresivnijim ponašanjem i poteškoćama u emocionalnoj obradi, jeziku i fluidnoj inteligenciji.

Peti profil karakterišu poremećaji spavanja, odnosno česta buđenja tokom noći. Ljudi u ovoj grupi takođe pokazuju agresivno ponašanje i slične kognitivne teškoće kao u četvrtom profilu, ali takođe češće imaju probleme sa razmišljanjem, anksioznost, visok krvni pritisak, sklonost pušenju i pokazuju simptome zavisnosti od alkohola.

- Različite profile spavanja potvrđuju i jedinstveni obrasci moždane aktivnosti zabeleženi magnetnom rezonancom, što sugeriše da iskustva spavanja odražavaju ne samo zdravlje i ponašanje, već i strukturu i funkciju mozga - kaže Aurore Pero, neuronaučnica sa Univerziteta Konkordija u Kanadi.

Kvalitet sna važniji je od broja sati

Iako je san bio predmet mnogih istraživanja, većina studija se fokusira na pojedinačne faktore i njihove pojedinačne efekte. Tim se nada da će šira analiza veza i razumevanje koji profil najbolje opisuje pojedinca pomoći lekarima da bolje dijagnostikuju i leče poremećaje spavanja i povezane zdravstvene probleme.

Razumevanje profila spavanja može pomoći lekarima u dijagnozi i lečenju poremećaja sna Foto: Shutterstock

Na kraju krajeva, istraživanja stalno otkrivaju nove načine na koje je san povezan sa našim blagostanjem. Premalo sna je štetno na mnogo načina – ali isto tako i previše sna. Ali broj sati nije dovoljan: nekim ljudima je prirodno potrebno više ili manje sna nego drugima. Umesto toga, važan je kvalitet sna, a on zavisi od toga kako, gde, sa kim i kada spavate. Novo istraživanje je objavljeno u časopisu PLOS Biology.