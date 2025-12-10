Pametni telefoni pre 12. godine povećavaju rizik od depresije i gojaznosti: Alarmantni nalazi nove studije
Više od 10.500 mladih iz 21 države je anketirano godišnje između 2018. i 2021. godine, a takođe je proveravano da li imaju depresiju, gojaznost i da li spavaju punih devet sati po noći.
Do 12. godine, otprilike dve trećine dece posedovalo je pametni telefon, objavili su istraživači u časopisu „Pediatrics“ .
Ovi mladi vlasnici pametnih telefona imali su 31% veći rizik od depresije, 40% veći rizik od gojaznosti i 62% veći rizik od nedovoljnog sna u poređenju sa svojim vršnjacima koji nisu posedovali pametne telefone, otkrili su istraživači.
Do 13. godine, oni koji nisu posedovali pametni telefon u toj dobi, ali su ga nabavili u protekloj godini, imali su 57% veću verovatnoću da prijave simptome kliničke depresije i 50% veću verovatnoću da ne spavaju dovoljno, u poređenju sa decom koja još uvek nisu posedovala pametne telefone.
Istraživači su takođe otkrili da što je mlađe dete dobilo pametni telefon, to je veći rizik od gojaznosti i nedovoljnog sna sa 13 godina.
- Naši nalazi ukazuju na to da bi pametne telefone trebalo da posmatramo kao značajan faktor u zdravlju tinejdžera, pristupajući odluci da detetu damo telefon sa pažnjom i uzimajući u obzir potencijalne uticaje na njihov život i zdravlje - rekao je u saopštenju vođa studije, dr Ran Barzilaj iz bolnice Univerziteta u Pensilvaniji.
Tim koji stoji iza nove studijepreporučio je roditeljima, deci i pedijatrima da vode promišljen razgovor kako bi utvrdili da li su deca spremna za telefon.
Studija ne može dokazati da su pametni telefoni izazvali ove probleme, a autori kažu da uređaji neće biti povezani sa štetnim ishodima kod svakog adolescenata.
- Umesto toga, zalažemo se za pažljivo razmatranje zdravstvenih implikacija, uravnotežujući pozitivne i negativne posledice, rekao je Barzilaj i dodao:
- Za mnoge tinejdžere, pametni telefoni mogu igrati konstruktivnu ulogu jačanjem društvenih veza, podržavanjem učenja i pružanjem pristupa informacijama i resursima koji podstiču lični rast.
Izvor: abcnews.go.com/zdravlje.kurir.rs
