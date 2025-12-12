Slušaj vest

Sve počinje neprimetno. Posle dužeg gledanja kratkih videa, podignete pogled i prostor na trenutak počne da se “vrti”. Neki to opisuju kao iznenadni talasvrtoglavice, a drugi kao čudan osećaj nestabilnosti, kao da telo ne uspeva da isprati pogled. To ne mora da bude samo umor, može biti i oblik vrtoglavice izazvane ekranom, upozorava dr Avinaš Kulkarni, neurolog u bolnici Glenejgls BGS, Kengeri (Indija).

- Vrtoglavica nije samo gubitak ravnoteže ili osećaj da se sve okreće. U suštini, to je nesklad između onoga što oči vide, što unutrašnje uvo oseća i kako mozak tumači te signale. Kada vid, ravnoteža i telesna orijentacija nisu usklađeni, mozak ne može pravilno da “sastavi sliku” okruženja - objašnjava dr Kulkarni.

Novi uzrok o kome se retko govori

Nekada su neurolozi vrtoglavicu povezivali uglavnom sa infekcijama unutrašnjeg uva, migrenama ili naglim promenama pritiska. Danas sve češće primećuju novi obrazac. Prema istraživanju objavljenom na platformi ResearchGate, sve veći broj mladih ljudi oseća kratkotrajnu vrtoglavicu ili gubitak ravnoteže posle dužeg korišćenja telefona ili igranja video-igara.

- U stručnoj literaturi to se naziva vizuelna ili digitalna vrtoglavica (cybersickness). Slična je onoj mučnini koju osećate u kolima, samo što se ovde “kretanje” dešava na ekranu, a ne oko vas - objašnjava dr Kulkarni.

Zašto su mladi najugroženiji

Paradoksalno, danas se na vrtoglavicu najčešće žale upravo mladi. Prosečno vreme provedeno uz ekran prema globalnim istraživanjima prelazi čak šest do osam sati dnevno. Mozak se navikava na neprekidni vizuelni pokret, a uz to, mnogi koriste telefon ležeći, u polumraku ili dok rade više stvari odjednom, što dodatno opterećuje oči i sistem ravnoteže.

Korišćenje telefona ležeći, u polumraku, dodatno pogoršava problem Foto: Shutterstock

S vremenom, mozak postaje osetljiviji na vizuelne promene, pa simptomi vrtoglavice nastaju i posle kratkih perioda gledanja u ekran.

Kako prepoznati digitalnu vrtoglavicu

Prema rečima dr Kulkarni, simptomi na koje bi trebalo obratiti pažnju su:

kratak osećaj vrtoglavice nakon što se podigne pogled s telefona,

nakon što se podigne pogled s telefona, nestabilnost ili blaga nesvestica pri ustajanju,

pri ustajanju, pritisak u glavi posle dužeg gledanja u ekran,

mučnina ili blaga dezorijentacija,

pojačana osetljivost na svetlost i pokretne slike.

Iako deluju bezazleno, ponavljane epizode znače da je sistem ravnoteže preopterećen i da je potrebno uvesti promene u navike.

Kako je sprečiti

U unutrašnjem uhu postoje sitni kanali ispunjeni tečnošću i dlačicama koje mozgu šalju informacije o pokretu glave, objašnjava dr Kulkarni.

- Kada oči registruju brze promene slike, a uvo ne, mozak dobija dve suprotne poruke - jedna “kaže” da se krećete, druga da stojite. Ta zbrka izaziva vrtoglavicu - dodaje.

Odmarajte oči na svakih 20 minuta Foto: Shutterstock

Da biste to sprečili, nije potrebno da se odreknete telefona, ali treba pomoći mozgu da se oporavi:

svakih 20 minuta podignite pogled i fokusirajte se na udaljeni predmet barem 20 sekundi ,

, izbegavajte gledanje telefona dok ležite,

koristite dobro osvetljenje,

smanjite brzinu animacija i izbegavajte duge sesije brze video sadržine,

i izbegavajte duge sesije brze video sadržine, pijte dovoljno tečnosti i spavajte redovno, jer dehidracija i manjak sna pojačavaju vrtoglavicu. Kada potražiti pomoć

Ako vrtoglavica ne prolazi, javlja se uz zujanje u ušima, gubitak sluha ili nestabilnost u hodu, trebalo bi da se obratite neurologu ili ORL specijalisti.