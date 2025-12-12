Slušaj vest

Globus faringeus, poznat i kao „globusni osećaj“, je neprijatan osećaj knedle, pritiska ili stranog tela u grlu, iako ne postoji stvarna fizička prepreka. Simptomi se mogu javiti povremeno ili hronično i često nestaju tokom jela. Najčešće se oseća pri gutanju pljuvačke, dok gutanje hrane ili tečnosti ublažava simptome.

Prvi opis dat je od strane Hipokrata, a ranije je stanje nazvano globus hystericus zbog povezanosti sa psihološkim poremećajima i menopauzom. Tek 1968. godine Malcolmson je uveo naziv globus faringeus nakon što je utvrđeno da većina pacijenata nema psihološke poremećaje.

Mogući uzroci "knedle u grlu" Gastroezofagealni ili laringofaringealni refluks (stanje u kojem želudačna kiselina ili drugi sadržaj želuca dospe do grla, iritirajući sluzokožu grla, glasnih žica i ždrela)

Krikofaringealni grčevi i napetost faringealnih mišića (odnose se na nevoljno stezanje ili povećanu napetost mišića oko grkljana i gornjeg dela jednjaka)

Hijatalna hernija (stanje u kojem se deo želuca pomera iz trbušne duplje prema gore, kroz otvor na dijafragmi i ulazi u grudni koš)

Inflamatorne bolesti (sinusitis, faringitis, laringitis, tonzilitis)

Povećano lučenje sekreta iz nosa u ždrelo

Uvećani jezični krajnici

Bolesti ili uvećanje štitne žlezde

Tumori ždrela i grkljana

Psihološki faktori – anksioznost, stres, napetost

Psihološki faktori kao što je anksioznost ili stres mogu da stvore osećaj knedle u grlu Foto: Shutterstock

Simptomi

Glavni simptom je osećaj stranog tela ili pritiska u grlu. Prate ga i:

česte potrebe za čišćenjem grla

osećaj prisustva sekreta

kašalj

povremena promuklost.

Obično nije prisutno bolno gutanje ili otežano propuštanje hrane.

Dijagnoza

Počinje detaljnom anamnezom, fokusirajući se na prisustvo drugih bolesti (dijabetes, neurološke bolesti, gastritis, čir, alergije) i životne navike (pušenje, alkohol). Povremeni i blagi simptomi obično ne zahtevaju obimnu dijagnostiku. Uporniji simptomi zahtevaju detaljniji ORL pregled i endoskopsku analizu.

Kod pacijenata kod kojih su uzrok anksioznost, stres ili napetost, koriste se anksiolitici ili antidepresivi Foto: Shutterstock

Lečenje

Najčešće se tretira kao posledica gastroezofagealnog refluksa, često uz primenu inhibitora protonske pumpe. Upotreba lekova je opravdana samo kod specifičnih slučajeva. Ako su prisutne inflamatorne bolesti, njihovo lečenje obično uklanja simptome.

Kod pacijenata kod kojih su uzrok anksioznost, stres ili napetost, koriste se anksiolitici ili antidepresivi. Tumori ždrela i grkljana su retki uzrok, ali se moraju isključiti dijagnostički.

Preosetljivost ždrela može uzrokovati osećaj sekreta i čestog čišćenja grla, što zapravo pogoršava iritaciju. Preporučuje se gutljaj vode ili pastile za ublažavanje nelagodnosti.

Pristup problemu

Stanje je obično benigno i funkcionalno. Individualizovan pristup uključuje isključivanje opasnih uzroka, ciljani dijagnostički pregled, lečenje povezanih stanja i edukaciju pacijenata. Uz pravilan pristup, većina pacijenata postiže značajno olakšanje i bolju kontrolu simptoma.