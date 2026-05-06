Koji testovi proveravaju nivo gvožđa? Jedan nije dovoljan – evo zašto
Gvožđe je jedan od ključnih hranljivih sastojaka u ljudskom organizmu, sa važnom ulogom u funkcionisanju brojnih ćelija, posebno krvnih zrnaca. Ono je sastavni deo hemoglobina – proteina u crvenim krvnim zrncima koji omogućava prenos kiseonika kroz celo telo.
Budući da organizam ne može sam da proizvede gvožđe, ono se mora unositi putem ishrane ili suplemenata.
Šta se dešava kada nedostaje gvožđa?
Nedostatak gvožđa može otežati stvaranje novih crvenih krvnih zrnaca. Ona su neophodna za nadoknadu gubitaka krvi koji mogu nastati usled:
* obilnih menstruacija
* davanja krvi
* krvarenja iz gastrointestinalnog trakta ili drugih uzroka
Nizak nivo gvožđa može dovesti do anemije, koja se najčešće otkriva analizom kompletne krvne slike.
Ako nam nivo gvožđa u organizmu opadne, dolazi do umora, slabosti i teškoća u održavanju telesne temperature. Anemične osobe pored toga imaju izrazito bledu kožu, vrtoglavicu, a mogu da osećaju i grčeve, nedostatak apetita, probleme sa koncentracijom, česte infekcije, lako lomljive nokte i kosu. Ponekad je razlog anemije post, ili preterana fizička iscrpljenost.
S druge strane, prekomerne količine gvožđa u organizmu mogu biti štetne i vremenom oštetiti srce, jetru, pankreas, kosti i zglobove.
Postoji nekoliko laboratorijskih analiza koje procenjuju stanje gvožđa u organizmu:
Test feritina – meri zalihe gvožđa u telu
Serumsko gvožđe – pokazuje količinu gvožđa u krvi
Transferin i TIBC test – procenjuju sposobnost transporta gvožđa
Zasićenost transferina – pokazuje procenat proteina vezanog za gvožđe
* Lekar može tražiti jedan ili više ovih testova, kako bi dobio jasniju sliku o uzroku eventualnih odstupanja.
Kada se rade analize gvožđa?
Analize gvožđa najčešće se preporučuju kada kompletna krvna slika pokaže znake anemije ili drugih poremećaja crvenih krvnih zrnaca.
Takođe, testiranje se može uraditi i ako postoji sumnja na višak gvožđa, što se najčešće povezuje sa naslednim stanjem hemohromatozom.
Lekar može preporučiti analizu i u sledećim slučajevima:
* ishrana siromašna gvožđem (veganska ili vegetarijanska)
* trudnoća
* bolesti koje ometaju apsorpciju gvožđa (celijakija, inflamatorne bolesti creva)
* sumnja na unutrašnje krvarenje
Testiranje podrazumeva uzimanje uzorka krvi, najčešće iz vene na ruci. Uzorak se zatim šalje u laboratoriju na analizu. U većini slučajeva nije potrebna posebna priprema, ali za neke testove može biti neophodno gladovanje od 10 do 12 sati, jer hrana i piće mogu uticati na rezultate.
Ako se rade dodatne analize, pacijent dobija posebna uputstva od lekara ili laboratorije.
Kako se tumače rezultati?
Tumačenje rezultata analiza gvožđa može biti složeno. Lekar ih uvek posmatra u kontekstu opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.
Vrednosti se često porede sa referentnim opsegom, koji predstavlja prosečne normalne vrednosti u populaciji. Međutim, odstupanje ne znači automatski i bolest.
Zato je važno da rezultate uvek tumači lekar, koji po potrebi može preporučiti dodatna ispitivanja.