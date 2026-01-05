Kako mirisne sveće utiču na zdravlje? Stručnjaci otkrivaju rizike i savete za bezbednu upotrebu
Kada nas je pandemija pogodila 2020. godine, svi smo počeli više da razmišljamo o vazduhu koji udišemo. Pored tada novog koronavirusa, postali smo svesniji i svih ostalih sitnih štetnih supstanci koje bi mogle da lebde oko nas. Zabrinutost zbog kvaliteta vazduha koji udišemo raste iz godine u godinu i može se slobodno reći da je tržište svih vrsta prečistača vazduha doživelo pravi procvat.
- Briga o kvalitetu vazduha u vašem domu je važan deo održavanja dobrog zdravlja. Sve što udišemo (i dobro i loše) može imati uticaj na celo naše telo, pa je sasvim logično ukloniti patogene, dim i štetne hemikalije iz vazduha u prostorima u kojima živimo - kaže prof. dr Danijel Kroft, pulmolog sa Univerziteta u Ročesteru.
Ali ako se toliko trudimo da vazduh u našim životnim prostorima učinimo čistijim, zar ne radimo upravo suprotno kada palimo mirisne sveće u svojim domovima? Da li ste se ikada zapitali da li vam mirisi vanile, cimeta ili eukaliptusa koje toliko volite možda štete?
Odgovor nije tako jednostavan.
- Potencijalni rizici paljenja sveća u zatvorenom prostoru uključuju udisanje čađi iz dima sveća, isparljivih i poluisparljivih organskih jedinjenja (VOC) i čestica (PM). Brojne studije koje su analizirale paljenje sveća u zatvorenom prostoru koji podseća na „normalno“ domaćinstvo generalno su otkrile da je količina proizvedene čađi, isparljivih organskih jedinjenja i čestica znatno ispod podnošljivog praga, bez obzira na vrstu sveće koja se gori, kaže Megan E. Rebuli, respiratorni toksikolog i profesor pedijatrije na Univerzitetu Severne Karoline.
Međutim, neke sveće mogu povećati količinu hemikalija i čestica koje izazivaju zabrinutost u zatvorenom prostoru, posebno parafin i mirisne sveće. Ali čak i tada, nivoi ovih supstanci verovatno nisu zabrinjavajući.
Zdravstveni rizici
Potencijalni zdravstveni efekti paljenja sveća u zatvorenom prostoru mogu biti različiti. Za početak, studija iz 2025. godine otkrila je da paljenje mirisnih sveća može dovesti do značajnog povećanja određenih sojeva bakterija u vazduhu.
Većina studija se ne bavi posebno svećama, ali prema rečima prof. Krofta, istraživanja pokazuju da je udisanje čestica tokom dužeg vremenskog perioda povezano sa napadima astme, pogoršanjima simptoma hronične i povećanim rizikom od neželjenih srčanih događaja, moždanog udara i drugih neuroloških bolesti.
- Ponekad možete videti vidljivi dim ili čađ kako izlaze iz sveće, tako da definitivno postoji određeni nivo čestica koje se oslobađaju u vazduh. Veliko pitanje je da li je to previše čestica i da li je to dovoljno da nekome naškodi? Mislim da je najvažnije da ljudi koji koriste sveće znaju da je u toksikologiji doza ta koja nešto čini toksičnim. Dakle, ako razmišljate o količini čestica koje se oslobađaju iz sveće, broju sveća koje gori, veličini sveća, dužini vremena gorenja, veličini sobe... sve ovo treba uzeti u obzir prilikom procene izloženosti - objašnjava prof. Kroft.
Nije za astmatičare i trudnice
Do sada, nijedna studija nije utvrdila tačan prag opasnosti niti procenila koliku štetu bi sveća u prostoriji određene veličine bez ventilacije nanela zdravlju. Dok se to ne desi, prof. Kroft kaže da ljudi treba da procene sopstveno okruženje i koliko štete paljenje sveća u njemu može da izazove.
- Ventilacija je apsolutno najvažniji faktor kada se razmišlja o kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru - ističe prof. Kroft.
Studija iz 2021. godine otkrila je da ako želite da očistite ugljen-dioksid koji emituju dve sveće u prostoriji, morali biste da uložite isti trud kao kada biste čistili vazduh od ugljen-dioksida koji izdiše osoba teška oko 85 kilograma.
Dakle, baš kao što je ventilacija važna u prostoriji sa previše ljudi, važna je i u prostoriji sa svećama. Oba stručnjaka naglašavaju da ljudi sa astmom i alergijama, kao i trudnice, treba da budu veoma oprezni u vezi sa bilo kakvim potencijalnim izlaganjem zagađenom vazduhu i da preduzmu sve moguće mere da minimiziraju to izlaganje.
Parafinske sveće je bolje izbegavati
- U studiji iz 2021. godine koja je analizirala emisiju ultrafinih čestica iz pet različitih vrsta sveća (uključujući parafin) tokom perioda od šest sati, autori su primetili da su, kada su sveće prvi put počele da gore, emisije izgledale veće, a pred kraj perioda od šest sati, otkrili su da su emisije izgledale niže.
- Mislim da je parafinska sveća u toj studiji imala najveću emisiju čestica, ali to nije bila velika razlika u poređenju sa drugim svećama - kaže prof. Kroft, dodajući da su prethodne studije sugerisale da parafinske sveće mogu biti rizičnije i da bi bilo mudro izbegavati ih dok ne saznamo sa sigurnošću da li štete zdravlju i u kojoj meri.
A mirisne sveće?
- Istražujemo oslobađanje mirisa iz proizvoda i istražujemo kakve će to efekte imati na zdravlje korisnika. Iz te perspektive, nema razloga za brigu o izloženosti zapaljenim svećama. U stvari, studija iz 2023. godine otkrila je da je izloženost korisnika mirisima kroz vazduh, na primer pri korišćenju mirisnih sveća ili drugih mirisnih proizvoda, generalno veoma niska i znatno ispod praga toksikološkog rizika - kaže Nikaeta Sadekar, naučnica u Američkom institutu za istraživanje mirisa (RFIM) u Nju Džerziju.
Još jedna, često citirana, studija, delimično sprovedena u istom Institutu, merila je emisiju mirisnih parafinskih sveća u prostorijama različitih veličina tokom perioda od četiri sata i otkrila da su emitovane neke potencijalno štetne supstance, ali u količinama koje su bile više od polovine ograničenja koje je postavila Svetska zdravstvena organizacija.
U normalnim uslovima, upotreba mirisnih sveća ne predstavlja zdravstveni rizik za korisnike, zaključili su autori studije.
Naučnici iz RFIM-a otišli su korak dalje i ispitali izloženost ljudi mirisima tokom dana (kroz losione, parfeme, mleka za čišćenje, gelove za tuširanje, šampone itd.).
- Izračunavamo ukupnu izloženost potrošača, što uključuje upotrebu sveća, i vidimo da su čak i kada se kombinuju, sve ove izloženosti i dalje veoma niske - kaže Sadekar, napominjući da je ovo relativno novo područje istraživanja i da dok se ne sazna više o potencijalnim štetnostima paljenja sveća u zatvorenom prostoru, umerenost treba da bude ključna.
Saveti za bezbedno paljenje sveća
Evo nekoliko strategija za minimiziranje potencijalne štete:
- Investirajte u prečišćivač vazduha
- Obavezno redovno provetravajte sobu
- Birajte sveće bez mirisa
- Ne dišite direktno u sveću
- Vodite računa o vremenu: Ne ostavljajte sveće da gore duže od nekoliko sati kako biste smanjili izloženost potencijalno štetnim supstancama
- Ne gasite sveću; umesto toga, koristite metalni nož da biste gurnuli fitilj u vosak
Izvor: zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs
Hronična opstuktivna bolest pluća ili astma? Čak 8 načina po kojima se razlikuju