Iako genetika igra važnu ulogu, najveći broj slučajeva povišenog holesterola nije nasledan. Kod većine ljudi vrednosti rastu zbog načina života: ishrane bogate zasićenim mastima i trans-mastima, manjka fizičke aktivnosti, gojaznosti i stresa. Na povećanje holesterola mogu uticati i određene bolesti poput dijabetesa, hipotireoze, hroničnih bubrežnih oboljenja i masne jetre, kao i neki lekovi (kortikosteroidi, diuretici, beta-blokatori).

Nasledni oblik, poznat kao porodična hiperholesterolemija (FH), zapravo čini manje od 5% svih slučajeva, ali je opasniji jer se javlja rano i ne reaguje na promene u ishrani.