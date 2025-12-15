Slušaj vest

Previše proteina u urinu poznato je kao proteinurija i važno je pravilno lečiti ovo stanje kada se prvi put otkrije, jer može biti pokazatelj problema sa bubrezima. Primarna funkcija bubrega je filtriranje raznih telesnih tečnosti i hranljivih materija, uključujući proteine.

Molekuli proteina su obično veoma veliki, pa bubrezi mogu imati poteškoća sa njihovim filtriranjem, a neki od molekula prelaze u urin. Međutim, problem nastaje kada velike količine proteina završe u urinu, u koncentrovanom obliku.

Prema MSD priručniku, proteinurija je stanje u kojem je protein albumin najčešće prisutan u urinu, a stanje se može javiti u kombinaciji sa drugim abnormalnostima kao što je hematurija, tj. krv u urinu. Postoji i izolovana proteinurija kod koje nema drugih urinarnih simptoma ili abnormalnosti.

Uzroci proteina u urinu

Prisustvo proteina u urinu nije neuobičajeno, ali sledeća stanja povećavaju mogućnost njegove pojave:

dijabetes

leukemija

dehidratacija

reumatoidni artritis

bolest srca

policistična bolest bubrega

visok krvni pritisak ili hipertenzija

konzumiranje vode koja nije bezbedna za piće

Prisustvo proteina u urinu nije neuobičajeno, ali bolest kao što je reumatoidni artritis može povećati mogućnost Foto: Shutterstock

Simptomi proteina u urinu

Simptomi proteina u urinu mogu biti suptilni, kao što su:

Oticanje ruku i stopala

Penušav ili sapunast urin

Neki ljudi nemaju simptome, pa je dobra ideja da uradite test urina kako bi vaš lekar mogao da utvrdi da li postoji problem ili ne.

Provera prisustva proteina u urinu

Najbolji način da prirodno smanjite proteine u urinu jeste ishrana. Važno je jesti uravnoteženo i izbegavati hranu koja opterećuje bubrege. Pored toga, važno je slediti preporuke lekara i ostati hidrirani.

Najbolja hrana za borbu protiv proteinurije je: Sojin protein

Sojin protein pomaže u smanjenju proteina u urinu. Pošto je mnogo mekši od životinjskih proteina, takođe usporava napredovanje oštećenja bubrega kada problemi već postoje. Međutim, trebalo bi da budete veoma oprezni pri izboru sojinog proteina.

Dobro je dodati sojin protein u ishranu, ali ne i potpuno eliminisati druge vrste proteina. Takođe treba obratiti pažnju na količinu prisutnog natrijuma. Kada kupujete proizvode na kojima piše da su bogati sojom, uverite se da imaju što manje soli, posebno ako već imate problema sa bubrezima.

Brašno od lanenog semena

Brašno od lanenog semena takođe prirodno smanjuje količinu proteina u urinu. Međutim, pre nego što njime zamenite druga brašna koja koristite, konsultujte se sa svojim lekarom. Vaš lekar vam može reći da li postoje kontraindikacije i da li ga možete uzimati bez problema. Ovo je posebno važno zbog efekta koji ima na creva.

Brašno od lanenog semena takođe prirodno smanjuje količinu proteina u urinu Foto: Profimedia

Ograničite unos natrijuma

Osobe sa problemima sa bubrezima i viškom proteina u urinu ne bi trebalo da unose više od 2.300 miligrama natrijuma dnevno, što je ekvivalentno jednoj kašičici soli. Umesto soli, možete koristiti druge vrste začina da biste pojačali ukus hrane, kao što su limun, sirće, začini, bilje i slično.

Pratite nivo šećera u krvi

Važno je održavati nizak nivo šećera u krvi. Ovo je važno jer visok nivo glukoze može oštetiti bubrege, pa je dobra ideja ograničiti unos šećera i rafinisanih ugljenih hidrata. Pokušajte da u svoju ishranu uključite hranu bogatu vlaknima, kao što su:

voće

povrće

mahunarke

cela zrna

orašasti plodovi i semenke Aloe vera i sok od grejpfruta

Aloe vera i sok od grejpfruta mogu vam pomoći da smanjite proteine u urinu za samo nekoliko dana. Ova kombinacija je takođe generalno veoma korisna za organizam. Možete piti ovo piće ako vam lekar to odobri. Imajte na umu da aloe vera ima laksativno dejstvo i zato treba biti oprezan.

Potrebno je:

1/2 šolje gela od aloe vere

sok od jednog i po grejpfruta (100 ml)

kašičica meda

Aloe vera i sok od grejpfruta mogu vam pomoći da smanjite proteine u urinu za samo nekoliko da Foto: Shutterstock

Priprema

Oljuštite grejpfrut i iscedite njegov sok. Stavite oba sastojka u blender i blendirajte dva minuta dok se ne sjedine. Po želji dodajte malo meda.

Sok od šargarepe

Ako vam se ne sviđa prethodna opcija, možete probati sok od šargarepe kako biste prirodno smanjili proteine u urinu.

Potrebno je:

krastavac

pomorandža

2 jabuke

4 šargarepe

2 čena belog luka

2 kašike svežeg timijana

Priprema

Prvo očistite dva čena belog luka i timijan. Zatim dodajte ostale sastojke u sokovnik ili blender. Mešajte dok se sve ne sjedini i popijte.

Sok od brusnice

Brusnica se često koristi za lečenje infekcija bešike, ali može pomoći i kod proteinurije.

Potrebno je:

1/2 šolje vode

šolja soka od brusnice

kašika limunovog soka

Priprema

Pomešajte sve sastojke i poslužite. Možete dodati malo leda ako želite.