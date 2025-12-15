Slušaj vest

Svaki put kada vam se začepi nos, verovatno jedva čekate trenutak kada ćete ponovo moći normalno da dišete. Kao i većina ljudi, duvate nos, ali ponekad to možete raditi pogrešno.

- Ljudski nos dnevno proizvodi jedan do dva litra sluzi, a kada ste bolesni, ona se zgušnjava kako bi sprečila ulazak virusa. Duvanje nosa pomaže da se očisti gusta sluz i pruži olakšanje - objašnjava dr Piter Filip, rinolog i hirurg u Univerzitetskom medicinskom centru Raš u Čikagu.

Ipak, važno je znati da je to korisno samo ako se radi pravilno – prejako duvanje može zapravo pogoršati simptome prehlade.

Ispiranje nosa vam daje privremeno olakšanje, ali postoje efikasniji načini da se očisti ta sluz i pruži dugoročna pomoć.

Ljudski nos dnevno proizvodi jedan do dva litra sluzi, a kada ste bolesni, ona se zgušnjava kako bi sprečila ulazak virusa Foto: Kattyart / Alamy / Alamy / Profimedia

Često duvanje nosa može izazvati kontra efekat

Prekomerno duvanje nosa može izazvati povratni pritisak tečnosti koja curi iz sinusa, što znači da gurate sluz nazad u sinuse kada prečesto duvate nos, primetio je dr Filip. U studiji iz 2000. godine, istraživači su stavljali boju u nos pacijenata kako bi pratili kuda sluz odlazi kada snažno duvaju nos. Skeniranje je pokazalo da se boja vraća unazad u sinuse iz nosne šupljine, a dr Filip je dodao da bi to moglo pogoršati infekciju.

Može izazvati bol u uhu

Dr Kanvar Keli, otorinolaringolog, rekao je da tečnost iz sinusa može da putuje kroz usku Eustahijevu tubu koja povezuje zadnji deo nosa sa srednjim uhom sa obe strane. Nagomilavanje pritiska i tečnosti u srednjem uhu može potencijalno izazvati pucanje bubne opne, što omogućava bakterijama i virusima da uđu u uho i izazovu infekciju.

- Veoma je retko da bubna opna pukne zbog duvanja nosa. Za to je potrebna poprilična sila - rekao je dr Keli.

Nagomilavanje pritiska i tečnosti u srednjem uhu može potencijalno izazvati pucanje bubne opne Foto: Shutterstock

Krvarenje iz nosa

Snažno duvanje nosa takođe može oštetiti krvne sudove i izazvati krvarenje iz nosa, rekao je dr Filip. Kada su sluzokože upaljene ili suve, krvni sudovi postaju izloženi. Iako postoje krvni sudovi svuda oko nosa, oni na prednjem delumogu lako da puknu od pritiska duvanja nosa.

- Prekomerno duvanje nosa više puta dnevno može izazvati dalju iritaciju unutrašnjosti nosa, što dovodi do jačeg otoka nosne sluzokože, pa čak i krvarenja iz nosa - rekao je Filip. Dodao je da korišćenje grube maramice i stalno čačkanje nosa takođe povećava šanse za krvarenje iz nosa.

Nazalni vestibulitis

Nazalni vestibulitis je bakterijska infekcija koja se javlja blizu ulaza u nos i izaziva bubuljice i rane. Dr Keli je rekla da sila stalnog duvanja nosa i trljanja o grubu maramicu iritira područje nosa, stvarajući mikro-posekotine u nosu koje bakterijama daju priliku da izazovu infekciju. Stafilokokus aureus je obično bakterija koja izaziva nazalni vestibulitis.

Orbitalni prelom

U ekstremnim slučajevima, bilo je izveštaja o ljudima koji su toliko snažno duvali nos da su slomili očnu duplju, što je rezultovalo otokom oka i mogućim gubitkom vida na pogođenom oku.

U ovim situacijama, visok intranazalni pritisak je slomio jednu od kostiju očne duplje. Dr Filip je napomenuo da su ovo izuzetno retki slučajevi nasilnog duvanja nosa i da su ljudi uspeli da se oporave nakon što su prestali da duvaju nos.

Glavobolje

Dr Filip je rekao da su stručnjaci i dalje podeljeni oko toga da li snažno duvanje nosa izaziva glavobolje, jer ljudi sa curenjem iz nosa često imaju grip ili prehladu koja može izazvati simptome migrene.

Rekao je da je moguće da snažno duvanje nosa može izazvati ili pogoršati glavobolje zbog pritiska na sinuse.

Snažno duvanje nosa izaziva glavobolje Foto: Shutterstock

Koji je ispravan način da se isprazni nos?

Keli je rekla da bi trebalo nežno da praznite nos kako biste izbegli neželjene efekte. Preporučila je zatvaranje jedne nozdrve kako biste sprečili izlazak vazduha kroz drugu nozdrvu. Zatim nežno duvajte nos tako da vazduh i sluz izađu na stranu koju pokušavate da očistite.

Dr Keli je takođe preporučila upotrebu mekših, vlažnijih maramica kako bi se sprečila iritacija na spoljašnjosti nosa. To uključuje maramice sa hidratantnim i umirujućim sastojcima kao što su aloe vera i nana.

devojka sa upalom sinusa drži maramicu preko nosa Foto: Shutterstock

Alternative za otpušavanje nosa

- Jedan od najboljih načina je ispiranje fiziološkim rastvorom - rekao je dr Filip. Slani rastvor čisti nosnu duplju, ispirajući sluz, bakterije i druge iritanse. Ljudi sa običnom prehladom ili infekcijom sinusa osećaju olakšanje nakon ispiranja fiziološkim rastvorom.

Dr Filip je dodao da su nazalni dekongestivi (lekovi koji smanjuju otok i zagušenje u nosnim prolazima, obično kod prehlade, alergija ili sinusitisa) još jedan način za čišćenje začepljenog nosa. Popularni nazalni dekongestivi sadrže fenilefrin i oksimetazolin koji smanjuju otok krvnih sudova i otvaraju disajne puteve.

- Ovi nazalni dekongestivi dobro deluju na brzo ublažavanje zagušenja. Međutim, upozorio je ljude da ih koriste samo tri dana jer ih prekomerna upotreba čini manje efikasnim. Pored toga, prekomerna upotreba ovih lokalnih sprejeva može izazvati stanje koje se naziva medikamentozni rinitis, koje može izazvati veću upalu u nosnim prolazima, što dovodi do dodatne kongestije.

Topli oblozi na licu i para takođe pomažu u otpuštanju sluzi i omogućavaju joj da prirodno izađe, rekla je dr Keli.