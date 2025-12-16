Način na koji započinjete jutro utiče na vaš nivo energije tokom celog dana

Način na koji započinjete jutro utiče na vaš nivo energije tokom celog dana. Međutim, ponekad se razviju navike koje mogu dovesti do neželjenih fizičkih i emocionalnih efekata. Steptohealth navodi koje navike je bolje izbegavati, posebno na prazan stomak.

Uzimanje antiinflamatornih lekova

Lekove poput aspirina, paracetamola i drugih antiinflamatornih lekova ne bi trebalo uzimati na prazan stomak jer mogu dovesti do ozbiljnih digestivnih komplikacija. Jedinjenja koja ovi lekovi sadrže mogu izazvati neravnotežu u sluzokoži želuca, a u ozbiljnim slučajevima dovesti do krvarenja u želucu.

Da biste smanjili negativan efekat antiinflamatornih lekova na digestivni sistem, dobra je ideja da ih uzimate sa malo mleka ili dosta vode.

Ispijanje kafe

Ako volite da pijete kafu ujutru da biste se razbudili, trebalo bi da budete svesni negativnih efekata ove navike. Iako je kafa napitak koji vam može dati energiju, ispijanje kafe na prazan stomak može biti loša navika. Čak i ako je kafa bez kofeina, ona povećava proizvodnju kiseline u želucu i može izazvati gorušicu i refluks.

Ako želite da to izbegnete, odlučite se za čaj ili smutiji, koji vam mogu dati energiju i zdraviji su od kafe.

Intenzivne vežbe

Postoji mnogo mitova o vežbanju čim se probudite. Neki veruju da vežbanje na prazan stomak pomaže da sagorite više kalorija. Međutim, malo je verovatno da će prazni stomak uticati na broj sagorelih kalorija. Naprotiv, intenzivno vežbanje u ovom slučaju može smanjiti mišićnu masu.

Intenzivno vežbanje na prazan stomak može smanjiti mišićnu masu Foto: Shutterstock

Telu su potrebne hranljive materije, a intenzivno vežbanje pre doručka će naterati telo da koristi rezerve energije za održavanje snage. Zamenite intenzivne vežbe onima koje ne opterećuju previše telo, kao što su joga ili pilates. Takođe, pokušajte da pojedete bar komad voća pre vežbanja.

Ispijanje soka od limuna

Limunov sok sadrži bogatstvo vitamina, minerala i drugih esencijalnih hranljivih materija koje su važne za organizam. Uprkos ovim prednostima, pijenje limunovog soka na prazan stomak može iritirati sluzokožu želuca, posebno u slučajevima gastritisa ili digestivnih komplikacija.

Ako želite da pijete limunov sok, pomešajte ga u odnosu 1:1 sa vodom kako biste sprečili njegove štetne efekte na želudac. Sok od limuna ili drugih citrusa je najbolje piti tokom doručka.

Alkoholna pića

Konzumiranje alkohola na prazan stomak može biti štetno za vašu jetru, srce i bubrege. Telo apsorbuje alkohol dvostruko brže na prazan stomak. Pored toga, eliminacija toksina je sporija, što uzrokuje veći nivo trovanja alkoholom i jači mamurluk. Ako iz bilo kog razloga pijete alkohol na prazan stomak, obavezno pojedite ubrzo nakon toga užinu.

Takođe, izbegavajte kombinovanje alkohola sa kafom, jer oba doprinose dehidraciji.

Započnite dan doručkom i izbegnite jutarnju razdražljivost

Istraživači iz SAD su otkrili da osećaj gladi izaziva razdražljivost, što ljude čini sklonijim svađama. Mozgu je potrebna energija da bi pravilno funkcionisao, tako da nije dobro predugo ostajati bez hrane. Ako želite da izbegnete svađe ujutru kada vam je stomak još prazan, popijte šolju čaja sa partnerom ili članom porodice da biste mirno započeli dan.

Obavezno pokušajte da doručkujete u prvom satu nakon buđenja, jer to može poboljšati vaše raspoloženje.