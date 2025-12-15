Slušaj vest

Nova ispitivanja otkrila su koje vrste voća i povrća su najviše pogođene potencijalno opasnim mešavinama pesticida. Koristeći podatke koje je britanska vlada objavila prošlog meseca, Pesticide Action Network (PAN) UK je utvrdio da je 12 namirnica bilo pod rizikom od “koktel efekta”, što znači da mešavina više pesticida može povećati toksičnost hemikalija.

Iako su vladini programi za nadzor bezbednosti hrane zaključili da velika većina testiranih uzoraka sadrži bezbedan nivo pesticida, PAN UK je naveo da izveštaj testira samo pojedinačne pesticide, a ne njihove mešavine.

Grožđe na vrhu liste sa najviše pesticida

Grožđese pokazalo najproblematičnijim od svih grupa hrane, pri čemu je jedan uzorak sadržao ostatke najmanje 16 različitih pesticida. Najmanje 90 odsto od 108 testiranih uzoraka grožđa sadržalo je više pesticida.

Uzorak grožđa iz Turske sadržao je veštačke PFA hemikalije poznate kao “večne” hemikalije, toksine koji se prirodno ne razgrađuju u telu i mogu se nakupljati, što može dovesti do raka i oštećenja životne sredine.

Grejpfrutse takođe loše pokazao, sa oko 99 odsto uzoraka koji su sadržali više ostataka pesticida. Jedan uzorak je sadržao 10 različitih vrsta.

Druga pogođena hrana uključivala je 79 odsto od 24 uzorka limete, 67 odsto od 73 uzorka banana, 49 odsto od 96 uzoraka paprike i 46 odsto od 97 uzoraka dinja. Ljute paprike su sadržale 11 različitih pesticida, dok je jedan uzorak brokolija sadržao osam.

Pasulj, pečurke, patlidžan i suvi pasulj takođe su uključeni u takozvanu “prljavu dvanaestorku”. Otkrili smo da četvrtina povrća i tri četvrtine voća sadrže više pesticida, napisao je PAN UK.

Grožđe najproblematičnije sa 16 različitih pesticida u jednom uzorku Foto: Shutterstock

Otkrivene 123 hemikalije u voću i povrću

Naveli su da je u 17 testiranih vrsta voća i povrća otkriveno 123 različite hemikalije, uključujući 42 pesticida povezana sa rakom i 21 koji mogu ometati hormonske sisteme, što potencijalno može dovesti do urođenih mana, poremećaja u razvoju i reproduktivnih problema.

Vladini programi za nadzor hrane testirali su po 3.482 uzorka za odgovarajući spektar pesticida, ukupno analizirajući 1.153.009 kombinacija hrane i pesticida.

Istraživanja sprovedena širom Velike Britanije pokazala su da 51,26 odsto uzoraka nije sadržalo ostatke koje su programi tražili, a 46,67 odsto sadržalo je ostatke u okviru dozvoljene granice. Samo 2,07 odsto uzoraka imalo je ostatke iznad te granice, navodi se u izveštaju.

Stručnjaci ističu da se mora uzeti u obzir i plastična ambalaža u koju su upakovane namirnice Foto: Shutterstock

Međutim, PAN UK tvrdi da granice treba preispitati, jer ne uzimaju u obzir hemikalije iz plastične ambalaže za hranu i vode.

Oko 29 odsto pesticida pronađenih tokom testiranja nije odobreno za upotrebu od strane britanskih farmera, ali može ući u prehrambeni sistem kada se uvozi izvan Velike Britanije.

Portparol Ministarstva za životnu sredinu, hranu i ruralna pitanja izjavio je za The Independent:

- Postavili smo stroge granice za ostatke pesticida, koje su određene nakon rigoroznih procena rizika kako bi se osiguralo da su nivoi bezbedni za javnost. Ove granice važe kako za hranu proizvedenu u zemlji, tako i za uvoz iz drugih država.”