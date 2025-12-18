Omega-3 masne kiseline - DHA, EPA i DPA - povezane su sa brojnim benefitima: od razvoja mozga i vida u ranom detinjstvu, jačanja imuniteta i zdravlja srca

Velike razlike u preporukama širom sveta

Omega-3 masne kiseline - DHA, EPA i DPA - povezane su sa brojnim benefitima: od razvoja mozga i vida u ranom detinjstvu, jačanja imuniteta i zdravlja srca, do smanjenja rizika od prevremenog porođaja, depresije, kognitivnog pada ili Alchajmerove bolesti. Ipak, većina dokaza potiče iz posmatračkih studija, pa uzročno – posledična veza nije potpuno potvrđena.

Iako mnoge zdravstvene institucije preporučuju hranu bogatu omega-3, smernice se razlikuju od zemlje do zemlje, a u nekim životnim dobima - posebno tokom detinjstva, trudnoće i starosti - preporuke su nejasne, ograničene ili potpuno izostaju. Ne postoji ni jedinstven standard izražavanja preporuka (mg dnevno, procenat ukupnih masti, mg/kg telesne mase), što dodatno otežava poređenje.

Pregled svetskih smernica

Studija je analizirala 42 tehnička i stručna dokumenta koji čine osnovu nacionalnih nutritivnih smernica. Sesamdeset jedan odsto dokumenata imalo je konkretne, brojčane preporuke četvrtina se bavila bezbednošću i visokim unosom dok je deo pružao savete o suplementaciji.

Najčešće su obuhvaćene preporuke za opštu populaciju, ali i za specifične grupe: decu, adolescente, trudnice/dojilje i starije osobe.

Unos hranom često nije dovoljan, pa se kao rešenje navode suplementi i razvoj održivih izvora omega-3 Foto: Shutterstock

Deca, adolescenti i odrasli - brojke variraju

Preporuke za unos omega-3 značajno se razlikuju:

za decu od 1–3 godine od 40 mg/dan do 250 mg/dan

za školsku decu od 55 mg/dan do 500 mg/dan

za adolescente od 70 mg/dan do 500 mg/dan

za odrasle 250 mg/dan DHA + EPA je najčešće preporučena vrednost Trudnoća, dojenje i starije osobe tokom trudnoće preporuke se kreću od 110 mg/dan do 500 mg/dan

često se savetuje dodatnih 100–200 mg DHA dnevno

u populacijama sa niskim unosom omega-3 preporuke idu do 1 g/dan

kod starijih osoba preporuke obično iznose 90–250 mg/dan. Bezbednost i gornje granice

Za najmlađu populaciju gornje dnevne granice često nisu definisane, dok je za odrasle maksimalni unos obično između dva i pet grama EPA + DHA dnevno.

Zaključak: najčešće preporuka je 250 mg dnevno

Najčešće preporučeni unos je 250 mg DHA + EPA dnevno za odrasle, uz dodatni unos DHA tokom trudnoće. Ipak, unos hranom često nije dovoljan, pa se kao rešenje navode suplementi i razvoj održivih izvora omega-3 - posebno jer je unos u mnogim državama znatno ispod preporučenog.