Koliko omega-3 nam je potrebno svakog dana? Pregled novih svetskih smernica
Velike razlike u preporukama širom sveta
Omega-3 masne kiseline - DHA, EPA i DPA - povezane su sa brojnim benefitima: od razvoja mozga i vida u ranom detinjstvu, jačanja imuniteta i zdravlja srca, do smanjenja rizika od prevremenog porođaja, depresije, kognitivnog pada ili Alchajmerove bolesti. Ipak, većina dokaza potiče iz posmatračkih studija, pa uzročno – posledična veza nije potpuno potvrđena.
Iako mnoge zdravstvene institucije preporučuju hranu bogatu omega-3, smernice se razlikuju od zemlje do zemlje, a u nekim životnim dobima - posebno tokom detinjstva, trudnoće i starosti - preporuke su nejasne, ograničene ili potpuno izostaju. Ne postoji ni jedinstven standard izražavanja preporuka (mg dnevno, procenat ukupnih masti, mg/kg telesne mase), što dodatno otežava poređenje.
Pregled svetskih smernica
Studija je analizirala 42 tehnička i stručna dokumenta koji čine osnovu nacionalnih nutritivnih smernica. Sesamdeset jedan odsto dokumenata imalo je konkretne, brojčane preporuke četvrtina se bavila bezbednošću i visokim unosom dok je deo pružao savete o suplementaciji.
Najčešće su obuhvaćene preporuke za opštu populaciju, ali i za specifične grupe: decu, adolescente, trudnice/dojilje i starije osobe.
Deca, adolescenti i odrasli - brojke variraju
Preporuke za unos omega-3 značajno se razlikuju:
- za decu od 1–3 godine od 40 mg/dan do 250 mg/dan
- za školsku decu od 55 mg/dan do 500 mg/dan
- za adolescente od 70 mg/dan do 500 mg/dan
- za odrasle 250 mg/dan DHA + EPA je najčešće preporučena vrednost
Trudnoća, dojenje i starije osobe
- tokom trudnoće preporuke se kreću od 110 mg/dan do 500 mg/dan
- često se savetuje dodatnih 100–200 mg DHA dnevno
- u populacijama sa niskim unosom omega-3 preporuke idu do 1 g/dan
- kod starijih osoba preporuke obično iznose 90–250 mg/dan.
Bezbednost i gornje granice
Za najmlađu populaciju gornje dnevne granice često nisu definisane, dok je za odrasle maksimalni unos obično između dva i pet grama EPA + DHA dnevno.
Zaključak: najčešće preporuka je 250 mg dnevno
Najčešće preporučeni unos je 250 mg DHA + EPA dnevno za odrasle, uz dodatni unos DHA tokom trudnoće. Ipak, unos hranom često nije dovoljan, pa se kao rešenje navode suplementi i razvoj održivih izvora omega-3 - posebno jer je unos u mnogim državama znatno ispod preporučenog.
Izvor: news-medical.net/zdravlje.kurir.rs
Da li omega 3 masne kiseline utiču na holesterol ili ne? Endokrinolog rezrešava dilemu