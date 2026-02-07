Ovo je naročito važno u domaćinstvima sa decom, starijima ili osobama oslabljenog imuniteta

Ako vodu u WC šolji puštate dok je poklopac podignut, možda je vreme da tu naviku promenite. Iako na prvi pogled deluje bezazleno, stručnjaci upozoravaju da ispiranje sa otvorenim poklopcem može da poveća rizik od širenja bakterija i virusa u kupatilu, pa čak i da utiče na zdravlje ukućana.

Navika koja deluje bezazleno, a može da utiče na zdravlje

Lekari ovaj fenomen nazivaju "toaletni oblak". Reč je o sitnim kapljicama koje se tokom ispiranja podižu i do metar u vazduh, a zatim se talože na okolnim površinama.

- Te mikroskopske kapljice mogu da sadrže bakterije, viruse i čestice fekalnog porekla, koje završavaju na kotliću, slavinama, peškirima, četkicama za zube, pa čak i na koži ruku i lica - objašnjava dr Maniš Itolikar, specijalista interne medicine.

Džaba vam najbolje četkice za zube ako su na nima kapljice fekalnog porekla Foto: Shutterstock

Kako dodaje, dugoročno to može da poveća rizik od stomačnih infekcija i drugih bolesti povezanih sa lošom higijenom, naročito u zajedničkim ili slabo provetrenim kupatilima. Njegov kolega dr Sunil Rana upozorava da se ovakav način ispiranja povezuje i sa lakšim širenjem respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, posebno u zatvorenim prostorima sa slabom ventilacijom.

Kako spuštanje poklopca smanjuje širenje bakterija

Jednostavno spuštanje poklopca pre puštanja vode može značajno da smanji ovaj rizik.

- Poklopac predstavlja vrlo efikasnu fizičku barijeru. Time se smanjuje raspršivanje mikroorganizama, površine ostaju čistije, a izloženost potencijalno štetnim česticama je manja. To je naročito važno u domaćinstvima sa decom, starijima ili osobama oslabljenog imuniteta - naglašava dr Itolikar.

Da li WC šolja zaista prenosi infekcije

Iako se često postavlja pitanje da li ovakva kontaminacija može da dovede do ozbiljnijih bolesti, stručnjaci smiruju strahove.

Infekcije se najčešće prenose indirektno, preko zaprljanih površina i neopranih ruku Foto: Shutterstock

- Bakterije poput ešerihije koli, salmonele ili norovirusa mogu da budu prisutne u toaletnom oblaku, ali se infekcije najčešće prenose indirektno, preko zaprljanih površina i neopranih ruku, a ne direktnim kontaktom sa WC šoljom. Rizik od urinarnog ili polno prenosivih infekcija praktično je zanemarljiv, jer takvi uzročnici ne opstaju na suvim i hladnim površinama - objašnjava dr Rana.

Male higijenske promene koje prave veliku razliku