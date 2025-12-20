Na nižim temperaturama menja se i svojstvo sinovijalne tečnosti, prirodnog podmazivača u zglobovima

Slušaj vest

Tokom zime mnogi primećuju da ih zglobovi više bole, da su ukočeniji i manje pokretni nego leti. Ove tegobe su naročito česte kod osoba koje već imaju artritis, reumatoidni artritis, lupus ili fibromialgiju, ali se javljaju i kod onih koji ranije nisu imali ozbiljnijih problema sa zglobovima. Stručnjaci upozoravaju da hladno vreme zaista može da utiče na stanje zglobova i ubrza njihovo "starenje".

Kako hladno vreme utiče na zglobove

Hladnoća dovodi do sužavanja krvnih sudova, što smanjuje dotok krvi u mišiće i zglobove. Zbog toga mišići postaju zategnutiji, a zglobovi manje fleksibilni, navodi ortopedski hirurg dr Dhanandžaj Gupta.

- Na niskim temperaturama menja se i svojstvosinovijalne tečnosti, prirodnog "podmazivača" u zglobovima. Kada se ona ohladi, postaje gušća i lepljivija, pa svaki pokret može da deluje teže i bolnije - objašnajva.

Istraživanja, uključujući i ona na koja se poziva Harvard Health, ukazuju da promene barometarskog pritiska tokom zime mogu dodatno da pojačaju bol. Ove promene utiču na tetive, mišiće i okolna tkiva, što dovodi do otoka, ukočenosti i nelagodnosti.

Zašto se tegobe zimi pojačavaju

Zimi se prirodno manje krećemo. Kraći dani, hladnoća i boravak u zatvorenom prostoru često dovode do smanjene fizičke aktivnosti. Manjak kretanja slabi mišiće koji štite zglobove i ubrzava propadanje hrskavice.

- Ako se ne pokrećemo redovno, lako ulazimo u začarani krug ukočenosti i slabosti, koji ubrzava starenje zglobova - upozorava dr Gupta.

Manjak kretanja slabi mišiće koji štite zglobove i ubrzava propadanje hrskavice Foto: Shutterstock

Starije osobe, ali i ljudi sa dijabetesom ili poremećajima rada štitaste žlezde, mogu posebno da osete pogoršanje simptoma tokom zime. I sportisti nisu izuzetak, jer hladni mišići i preskakanje zagrevanja povećavaju rizik od povreda.

Šta možete da uradite da zaštitite zglobove

Jednostavne navike mogu značajno da ublaže zimske tegobe. Zagrevanje zglobova toplim oblogama ili toplim tušem ujutru pomaže da se smanji ukočenost. Blago istezanje i lagano razgibavanje pripremaju telo za pokret i smanjuju rizik od povreda.

Vežbajte, hranite se zdravo i utopljavajte se Foto: Shutterstock

- Redovna aktivnost je važna čak i kada ne izlazite napolje. Hodanje po stanu, joga ili vežbe niskog intenziteta pomažu da zglobovi ostanu pokretni i da se sinovijalna tečnost ravnomerno raspoređuje. Ishrana takođe igra važnu ulogu. Omega-3 masne kiseline, vitamin D i dovoljna hidratacija doprinose zdravlju zglobova i kostiju - savetuje dr Gupta.