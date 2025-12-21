Vitamin C je važan za imuni sistem, ali nije čudotvoran

Kada se razbolite i uhvati vas grip ili prehlada, želja za brzim olakšanjem je razumljiva. Suplementi cinka i vitamina C često se promovišu za jačanje imuniteta, ali pitanje je koliko zaista mogu da pomognu kada simptomi već traju. Odgovore nudi lekar opšte medicine dr Šejna Rud.

Može li cink da skrati prehladu?

Iako nema dokaza da cink sprečava prehladu, pojedine studije pokazuju da može blago da skrati trajanje simptoma, najčešće za dan ili dva. Međutim, ta mala korist često dolazi uz neprijatne neželjene efekte.

Cink generalno ne preporučuje kao terapija za prehladu Foto: Shutterstock

- Mučnina, dijareja i neprijatan, metalni ukus u ustima relativno su česti kod ljudi koji uzimaju cink zbog prehlade. Zbog toga se postavlja pitanje da li se takav vid pomoći uopšte isplati, te se cink generalno ne preporučuje kao terapija za prehladu - navodi dr Rud.

Da li vitamin C pomaže?

Vitamin C je važan za imuni sistem, ali nije čudotvoran. Istraživanja pokazuju da suplementi vitamina C ne mogu da spreče da se razbolite. Ipak, kada je reč o oporavku, studije su pokazale da redovno uzimanje vitamina C može blago da smanji jačinu i trajanjesimptoma prehlade.

- U proseku, oporavak može da dođe oko 13 sati ranije tokom sedmodnevne bolesti - objašnjava dr Rud, naglašavajući da ne bi trebalo očekivati brz preokret preko noći.

Koliko vitamina C je bezbedno?

Važno je ne preterivati. Prema preporukama američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, gornja bezbedna granica unosa vitamina C iznosi do 2.000 mg dnevno, ali visoke doze mogu da izazovu stomačne tegobe, dijareju i mučninu.

Manja pomorandža sadrži oko 50 mg vitamina C, a preporučena dnevna doza je 90-75 mg Foto: Profimedia

U većini studija koje su se bavile prehladom korišćene su doze od oko 200 mg dnevno. Za svakodnevne potrebe, preporučeni unos iznosi 90 mg za muškarce i 75 mg za žene. Za poređenje, jedna manja pomorandža sadrži oko 50 mg vitamina C.

Šta još zaista pomaže?

Cink i vitamin C samo su deo dugog spiska "prirodnih lekova" za prehladu, među kojima su i zova, beli luk, ehinacea i razni napici, ali bez čvrstih dokaza o delotvornosti. Ponekad se osećaj poboljšanja može objasniti placebo efektom ili jednostavno činjenicom da prehlada sama prolazi.