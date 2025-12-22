Slušaj vest

Tamo gde život pulsira u tišini inkubatora i operacione sale, gde se ispisuju priče oporavka i ozdravljenja, gde odjekuju poruke o značaju prevencije – odjeknula je i podrška Fondacije Mozzart. Samo od početka godine zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje donirana je medicinska oprema čija vrednost premašuje 100.000 evra, a organizovani su i besplatni pregledi za građane u brojnim mestima. Humani karavan ove fondacije obišao je više od 20 gradova, a lekari su dobili savremene uređaje za zbrinjavanje najmlađih pacijenata, rad u operacionoj sali, opremu za laboratorije...

Na adresu Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj stigao je najsavremeniji neonatalni respirator, jedna od najvećih pojedinačnih investicija Fondacije Mozzart u zdravstveni sistem Srbije. Lekari najznačajnije dečje bolnice u našoj zemlji dobili su tehnologiju ključnu za zbrinjavanje prevremeno rođenih i teško obolelih novorođenčadi, jer ovaj uređaj omogućava preciznu i nežnu respiratornu podršku u uzrastu u kojem su i sekunde dragocene.

Foto: Promo

„Neonatalni respirator je veoma značajan za rad naše klinike jer zamenjuje funkciju pluća kod beba, najtežih pacijenata. Ovo je jedan moderan, savremen aparat i veliku zahvalnost dugujemo Fondaciji Mozzart na ovoj donaciji”, poručio je tom prilikom prof. dr Siniša Dučić, direktor Univerzitetske dečje klinike.

Podrška za novorođenčad i buduće mame stigla je i Opštoj bolnici „Stefan Visoki” u Smederevskoj Palanci, u čijem porodilištu svake godine svet ugleda nekoliko stotina beba. Dečje odeljenje ove ustanove dobilo je savremeni uređaj za transkutano određivanje bilirubina, koji omogućava brzo, lako i potpuno neinvazivno praćenje stanja najmlađih pacijenata, dok je Odeljenje ginekologije postalo bogatije za novi CTG aparat.

Foto: Fondacija Mozzart

Fondacija Mozzart se pobrinula i da mali pacijenti na Dečje odeljenje Opšte bolnice „Studenicaˮ u Kraljevu dolaze sa više volje i entuzijazma. Ovoj ustanovi doniran je FENO analizator, savremeni medicinski uređaj za dijagnostiku i praćenje respiratornih oboljenja kod dece. Aparat značajno unapređuje dijagnostiku i praćenje astme – najčešće hronične bolesti kod mališana, a lekarima omogućava da pravovremeno procene efikasnost terapije, prate tok bolesti i spreče njena pogoršanja čak i pre nego što se pojave izraženi simptomi.

OPREMANJE OPERACIONIH SALA I LABORATORIJA

Zdravstvenom centru Prokuplje Fondacija Mozzart donirala je savremeni aparat za regionalnu intravensku anesteziju, koji lekarima olakšava rad, a pacijentima omogućava da se podvrgnu operacijama sa manjim nivoom bola, dok istovremeno održava njihovu svest. U ovoj ustanovi prethodno se koristio uređaj star nekoliko decenija, pa oduševljeno medicinsko osoblje novi aparat poredi sa spejs-šatlom.

Foto: Promo

Putovanje humanog karavana jugom nastavilo se i do Aleksinca, gde je zdravstveni centar, posle šest decenija, dobio novu operacionu lampu. Virtuozima sa skalpelom, koji u ovoj ustanovi godišnje obave više od 1.500 operacija, nova lampau velikoj meri olakšava rad, smanjujući rizik od grešaka i omogućavajući da precizno vide tkiva, krvne sudove i druge vitalne strukture. Ovom donacijom zaokružen je proces opremanja hirurškog bloka, a istovremeno su rešena dva problema, jer je stara lampa sada prebačena u malu salu gde se rade manje hirurške intervencije.

Foto: Fondacija Mozzart

„Fondacija Mozzart je i ove godine sa velikom posvećenošću bila uz zdravstveni sistem Srbije. Obišli smo brojne gradove i donirali veliki broj savremenih i izuzetno važnih medicinskih aparata. Od neonatalnog respiratora za Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, namenjenog spasavanju života najmlađih pacijenata, preko najmodernijeg uređaja za lečenje respiratornih oboljenja kod dece u Opštoj bolnici ’Studenica’ u Kraljevu, do sistema za izvođenje beskrvnih operacija u Opštoj bolnici u Prokuplju, svaki od ovih aparata imao je jasnu misiju, a to je da zdravstvenim radnicima olakša rad, a pacijentima obezbedi što kvalitetnije lečenje. Posebno nas raduje saznanje da su svi donirani uređaji već uveliko u upotrebi i da svakodnevno doprinose kvalitetnijem i efikasnijem lečenju pacijenata. Upravo to i jeste jedan od osnovnih ciljeva fondacije – da donacije prave stvarnu razliku u životima ljudiˮ, istakla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Pomoć je stigla i Opštoj bolnici u Čačku gde je laboratorija opremljena stolicama za vađenje krvi, stolovima za epruvete i radnim nameštajem za zaposlene. Umesto starih i neudobnih stolica koje su se koristile decenijama, sada se u ovoj ustanovi nalaze nove, moderne stolice za vađenje krvi. Zaposleni ističu da su pacijenti odmah primetili promenu i da sada ulaze u laboratoriju sa više poverenja i manje nelagode.

Foto: Promo

VIŠE OD 5.000 BESPLATNIH PREGLEDA ZA GRAĐANE

Drugu godinu zaredom Fondacija Mozzart i udruženje „Heroineˮ organizovali su karavan besplatnih pregleda štitne žlezde „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji je za samo mesec dana obišao 14 gradova i prešao 4.512 kilometara, a lekari su obavili 3.567 besplatnih pregleda! Putujuća ambulanta posetila je Sombor, Vrbas, Pančevo, Topolu, Zlatibor, Ćupriju, Kuršumliju, Prokuplje, Niš, Pirot, Zaječar, Raču Kragujevačku i Kulu, a velika završnica bila je na Svetski dan štitne žlezde, u Beogradu na Kalemegdanu, upravo odakle je karavan i krenuo na putešestvije po Srbiji.

Besplatni pregledi nastavljeni su i kroz projekat Kućice zdravlja, koje su svoja vrata otvorile u Beogradu, Novom Sadu i Nišu – bez uputa, bez zakazivanja i, što je najvažnije, bez prepreka. Za dve nedelje obavljeno je 1.769 besplatnih ultrazvučnih pregleda, a građani su bili u prilici da provere i hormon TSH i tako dobiju kompletnu dijagnostiku.