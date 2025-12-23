Dugo se vrtite u krevetu? Evo kako da zaspite za 10, 60 ili 120 sekundi
Ako vam se često dešava da duže ležite budni nego što spavate – niste jedini. Nedostatak sna povezuje se sa umorom, razdražljivošću, slabijom koncentracijom, ali i povećanim rizikom od anksioznosti, depresije, dijabetesa i srčanih bolesti.
Pre nego što isprobate konkretne tehnike za brzo uspavljivanje, važno je obratiti pažnju na tri osnove:
- higijenu sna (redosled odlaska na spavanje, izbegavanje ekrana),
- ambijent u spavaćoj sobi,
- dnevne navike (stres, kofein, fizička aktivnost).
Ako su ove stavke uglavnom pod kontrolom, slede metode koje mogu pomoći da lakše „isključite“ telo i um.
Kako zaspati za oko 10 sekundi?
Vojnička metoda opuštanja
Ova tehnika zasniva se na postepenom opuštanju tela i pražnjenju misli. Razvijena je kako bi se ljudi uspavali i u stresnim uslovima.
Kako se izvodi:
- Opuštajte redom mišiće lica, ramena, ruku i nogu.
- Duboko izdahnite i opustite grudni koš.
- Na kraju, 10 sekundi zamišljajte smirujuću scenu (npr. mirno jezero) ili u sebi ponavljajte „ne misli“.
Ako je tehnika pravilno izvedena, san može uslediti vrlo brzo. Kod osoba sa izraženom anksioznošću ili ADHD-om efekat može biti slabiji.
Kako zaspati za oko 60 sekundi?
Tehnike disanja i opuštanja mišića
Ova metoda usporava disanje i smiruje nervni sistem.
Postupak:
- Udahnite kroz nos brojeći do 4
- Zadržite dah 7 sekundi
- Polako izdahnite kroz usta brojeći do 8
- Ponovite 4 puta.
- Ako imate respiratorne tegobe, ovu tehniku primenjujte uz oprez.
- Progresivna relaksacija mišića
Naizmenično zatežite i opuštajte mišiće – od čela, preko lica i vrata, pa sve do nogu. Fokus je na osećaju težine i topline u telu, što može značajno olakšati uspavljivanje.
Kako zaspati za oko 120 sekundi?
- Paradoksalna namera – pokušajte da ostanete budni
Kod nekih ljudi, forsiranje sna izaziva dodatnu napetost. Umesto toga, recite sebi da ne morate da zaspite. Ovaj pristup može smanjiti pritisak i anksioznost vezanu za spavanje.
- Vizualizacija smirujućeg mesta
Zamislite detaljno neko mirno okruženje – zvuke, mirise i boje. Ova mentalna „distrakcija“ pomaže da se misli udalje od briga.
Blagi pritisak na određene tačke (unutrašnja strana ručnog zgloba, baza lobanje) tokom nekoliko minuta može doprineti opuštanju i lakšem uspavljivanju, iako su naučni dokazi ograničeni.
Ako nijedna tehnika ne deluje odmah, to ne znači da „ne funkcioniše“. Većina metoda zahteva ponavljanje i vežbu. Najvažnije je da ih primenjujete bez pritiska i očekivanja brzog rezultata.
