Nedostatak sna povezuje se sa umorom, razdražljivošću, slabijom koncentracijom, ali i povećanim rizikom od anksioznosti, depresije, dijabetesa i srčanih bolesti

Ako vam se često dešava da duže ležite budni nego što spavate – niste jedini. Nedostatak sna povezuje se sa umorom, razdražljivošću, slabijom koncentracijom, ali i povećanim rizikom od anksioznosti, depresije, dijabetesa i srčanih bolesti.

Pre nego što isprobate konkretne tehnike za brzo uspavljivanje, važno je obratiti pažnju na tri osnove:

higijenu sna (redosled odlaska na spavanje, izbegavanje ekrana),

ambijent u spavaćoj sobi,

dnevne navike (stres, kofein, fizička aktivnost).

Ako su ove stavke uglavnom pod kontrolom, slede metode koje mogu pomoći da lakše „isključite“ telo i um.

Kako zaspati za oko 10 sekundi?

Vojnička metoda opuštanja

Ova tehnika zasniva se na postepenom opuštanju tela i pražnjenju misli. Razvijena je kako bi se ljudi uspavali i u stresnim uslovima.

10 sekundi zamišljajte smirujuću scenu (npr. mirno jezero) ili u sebi ponavljajte „ne misli“ Foto: Shutterstock

Kako se izvodi:

Opuštajte redom mišiće lica, ramena, ruku i nogu.

Duboko izdahnite i opustite grudni koš.

Na kraju, 10 sekundi zamišljajte smirujuću scenu (npr. mirno jezero) ili u sebi ponavljajte „ne misli“.

Ako je tehnika pravilno izvedena, san može uslediti vrlo brzo. Kod osoba sa izraženom anksioznošću ili ADHD-om efekat može biti slabiji.

Kako zaspati za oko 60 sekundi?

Tehnike disanja i opuštanja mišića

Ova metoda usporava disanje i smiruje nervni sistem.

Postupak:

Udahnite kroz nos brojeći do 4

Zadržite dah 7 sekundi

Polako izdahnite kroz usta brojeći do 8

Ponovite 4 puta.

Ako imate respiratorne tegobe, ovu tehniku primenjujte uz oprez.

Udahnite kroz nos brojeći do 4, zadržite dah 7 sekundi, polako izdahnite kroz usta brojeći do 8, ponovite 4 puta Foto: Profimedia

Progresivna relaksacija mišića

Naizmenično zatežite i opuštajte mišiće – od čela, preko lica i vrata, pa sve do nogu. Fokus je na osećaju težine i topline u telu, što može značajno olakšati uspavljivanje.

Kako zaspati za oko 120 sekundi? Paradoksalna namera – pokušajte da ostanete budni

Kod nekih ljudi, forsiranje sna izaziva dodatnu napetost. Umesto toga, recite sebi da ne morate da zaspite. Ovaj pristup može smanjiti pritisak i anksioznost vezanu za spavanje.

Vizualizacija smirujućeg mesta

Zamislite detaljno neko mirno okruženje – zvuke, mirise i boje. Ova mentalna „distrakcija“ pomaže da se misli udalje od briga.

Blagi pritisak na određene tačke (unutrašnja strana ručnog zgloba, baza lobanje) tokom nekoliko minuta može doprineti opuštanju i lakšem uspavljivanju Foto: Shutterstock

Blagi pritisak na određene tačke (unutrašnja strana ručnog zgloba, baza lobanje) tokom nekoliko minuta može doprineti opuštanju i lakšem uspavljivanju, iako su naučni dokazi ograničeni.

Savet Ako nijedna tehnika ne deluje odmah, to ne znači da „ne funkcioniše“. Većina metoda zahteva ponavljanje i vežbu. Najvažnije je da ih primenjujete bez pritiska i očekivanja brzog rezultata.