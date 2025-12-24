Ne pije vam se kafa? Probajte neki od 5 toplih napitaka za zdrav početak dana
Za mnoge ljude, jutro ne počinje bez šoljice kafe. Ovaj mirisni, energični napitak postao je gotovo ritual, ali kafa nije idealna za svakoga. Neki ljudi osećaju nervozu, ubrzani rad srca ili loše varenje nakon što je popiju, dok drugi žele da smanje unos kofeina iz zdravstvenih razloga.
Srećom, postoji niz zdravih toplih napitaka koji mogu biti odlična alternativa kafi, pružajući energiju, podstičući varenje i pružajući dodatne zdravstvene koristi. Od biljnih čajeva i toplih začinjenih napitaka do jednostavne tople vode sa limunom, opcije su raznovrsne i ukusne.
U nastavku vam donosimo pet toplih napitaka koji mogu zameniti kafu i pomoći vam da započnete dan na zdrav, ukusan i prirodan način.
Zlatno mleko od kurkume
Ako želite blagi početak dana, zamenite jutarnju kafu zlatnim mlekom od kurkume. Ovaj napitak se pravi sa mlekom (ili biljnim alternativama), kurkumom, đumbirom i začinima poput cimeta.
Kurkuma sadrži kurkumin, moćan antioksidans koji može pomoći u smanjenju upale i zaštiti ćelija od oštećenja. Đumbir i cimet takođe doprinose antioksidativnim efektima.
Zlatno mleko može biti posebno korisno za ljude koji pate od hroničnog bola, kao što su osteoartritis ili reumatoidni artritis. Studije pokazuju da redovno uzimanje ekstrakta kurkumina ili kurkume može smanjiti bol i upalu, dok đumbir može pružiti slične koristi.
Za pripremu, zagrejte mleko do laganog ključanja i dodajte kurkumu i druge začine.
Čaj od mente
Čaj od mente je prirodni energizator bez kofeina. Pored toga što je osvežavajući, može pomoći kod stomačnih problema poput nadimanja, grčeva i lošeg varenja. Samo mirisanje esencijalnog ulja mente može pomoći u ublažavanju mučnine, što je posebno korisno za ljude koji se podvrgavaju hemoterapiji.
Čaj od đumbira
Đumbir je zagrevajući začin bogat antioksidansima. Topli čaj od đumbira može smiriti želudac i ublažiti gorušicu, a dugoročno može poboljšati zdravlje srca – snižavajući krvni pritisak, poboljšavajući protok krvi i snižavajući holesterol. Dodajte ga u svoju jutarnju rutinu za blag, ali efikasan početak dana.
Zeleni čaj
Ako tražite blagi energetski podsticaj, zeleni čaj je odličan izbor. Sadrži malu količinu kofeina i bogat je antioksidansima, posebno katehinima, koji mogu poboljšati osetljivost na insulin i regulisati nivo šećera u krvi. Pokazalo se da redovna konzumacija zelenog čaja smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 i gojaznosti.
Mača, vrsta zelenog čaja u prahu napravljena mlevenjem celih listova, posebno je vredna. Sadrži više antioksidanata od običnog zelenog čaja i može smanjiti rizik od visokog krvnog pritiska.
Vruća voda sa limunom
Jednostavan, ali efikasan jutarnji napitak je vruća voda sa limunom. Zagrejte vodu do blagog ključanja i iscedite krišku svežeg limuna. Vruća voda podstiče varenje, sprečava zatvor i ublažava nadimanje i gasove.
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs
