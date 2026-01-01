Atrijalna fibrilacija je najčešća aritmija koja se javlja kod bolesti mitralnog zalistka, a karakteriše je osećaj ubrzanog i nepravilnog rada srca

Atrijalna fibrilacija (AF) je pretkomorski poremećaj srčanog ritma koji se karakteriše nekordinisanom aktivacijom pretkomora, što dovodi do poremećaja njene mehaničke funkcije. Poslednjih deceniju i po zabeležila je takav porast učestalosti da je sa pravom proglašena za nezaraznu kardiovaskularnu epidemiju.

Kod atrijalne fibrilacije, inale najčešće artmije koja se sreće u kliničkoj praksi, gornje komore srca (pretkomore) kucaju veoma brzo. Umesto da se kontrahuju u pravilnom obrascu, one trepere (ili fibriliraju - otuda i naziv atrijalna fibrilacija). To dovodi do nepravilnih kontrakcija komora, donjih komora srca i povećanog rizika od moždanog udara.

Atrijalna fibrilacija krvi (AFIB)

Upravljanje atrijalnom fibrilacijom će objasniti šta je ova aritmija, kako da znate da li je imate, njene uzroke i dostupne tretmane. Atrijalna fibrilacija može biti složeno zdravstveno stanje, tako da što više znate o njoj, bolje ćete moći da sarađujete sa svojim lekarom.

Ako se AF prati i pravilno leči, možete minimizirati njene simptome i pomoći u sprečavanju ozbiljnih komplikacija poput moždanog udara i oštećenja srca.

Postoje preliminarni dokazi da upravljanje faktorima rizika za bolesti srca i krvnih sudova može poboljšati dugoročne izglede za ljude sa atrijalnom fibrilacijom. Na praktičnom nivou, to bi moglo značiti manje epizoda atrijalne fibrilacije i poboljšanje simptoma - ukratko, bolji kvalitet života za vas.

Fokus na zdravlje srca

Sposobnost promena načina života da smanje teret atrijalne fibrilacije ostaje aktivno područje istraživanja.

U međuvremenu, možete preduzeti mere da biste živeli zdravim i aktivnim načinom života, pored lekova i drugih standardnih tretmana atrijalne fibrilacije, uz napore kao što su:

* Ako pušite, prestanite

* Kontrolišite visok krvni pritisak

* Lečite apneju u snu, ako je imate

* Održavajte zdravu težinu

* Ne pijte alkohol, ili ga konzumirajte samo umereno

* Održavajte holesterol i trigliceride u zdravom rasponu

* Redovno vežbajte

* Primite preporučene vakcine protiv gripa i upale pluća, posebno ako imate srčana oboljenja

Redovno vežbajte - fizička aktivnost je jako važna u sprečavanju atrijalne fibrilacije Foto: Shutterstock

Obavezno se konsultujte sa svojim lekarom ili farmaceutom o svim novim lekovima koje uzimate, uključujući lekove koji se izdaju bez recepta i biljne suplemente. Ponekad oni mogu štetno da interaguju sa varfarinom, direktnim oralnim antikoagulansima ili lekovima za kontrolu ritma.

Iako vaša sposobnost da sprečite ili lečite atrijalnu fibrilaciju promenom načina života ima ograničenja, većina ljudi je u stanju da dugoročno kontroliše uznemirujuće simptome lekovima, procedurama ili oboje.