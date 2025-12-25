Grčevi mogu da se jave i kao neželjeni efekat pojedinih lekova

Slušaj vest

Mišići u nogama građeni su od snopova vlakana koja se naizmenično skupljaju i opuštaju kako bi omogućila kretanje. Grč nastaje kada se jedan od tih mišića iznenada i nevoljno stegne, najčešće u listu. Može da traje svega nekoliko sekundi, ali i nekoliko minuta, a ponekad je dovoljno snažan da probudi osobu iz sna.

Uzrok grčeva ponekad ne može jasno da se utvrdi. Fizička aktivnost je čest okidač, naročito posle dužeg vežbanja ili napora na visokim temperaturama. Umorni ili dehidrirani mišići postaju osetljiviji i skloniji grčenju. Manjak elektrolita, poput magnezijuma ili kalijuma, takođe može da doprinese češćim grčevima jer mišići tada teže uspevaju da se potpuno opuste.

Rizik od grčeva povećava se u trudnoći, verovatno zbog promena u cirkulaciji i dodatnog opterećenja mišića. Starije životno doba je još jedan faktor, jer mišići s godinama brže zamoraju i osetljiviji su na manjak tečnosti. Grčevi mogu da se jave i kao neželjeni efekat pojedinih lekova, naročito diuretika.

Magnezijum je saveznik ne samo u borbi protiv grčeva, već i nesanice Foto: Shutterstock

Kako prepoznati grč u mišiću

Grčeve ne možete da ne preoznate, a najčešće ispoljavaju kao iznenadan bol i zatezanje u mišiću lista, uz privremenu tvrdoću ili trzanje koje može da se napipa ispod kože.

Kada treba potražiti pomoć lekara

Većinu grčeva moguće je "zbrinuti" samostalno. Ipak, savet lekara je potreban ako su grčevi veoma jaki, često se ponavljaju ili su praćeni drugim simptomima, poput utrnulosti ili slabosti.

Šta pomaže kod grčeva

Većina grčeva prolazi sama od sebe u roku od nekoliko minuta. Masaža ili blago istezanje mišića pomažu da se on opusti. Ako se grč javi tokom sedenja ili ležanja, često je dovoljno ustati i stati na nogu. Toplota umiruje napete mišiće, pa termofor ili topla, vlažna krpa mogu da olakšaju tegobe.

Ponekad je dovoljno ustati i stati na nogu, a istezanje se preporučuje kao prevencija pre spavanja Foto: Shutterstock