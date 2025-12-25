Slušaj vest

Mišići u nogama građeni su od snopova vlakana koja se naizmenično skupljaju i opuštaju kako bi omogućila kretanje. Grč nastaje kada se jedan od tih mišića iznenada i nevoljno stegne, najčešće u listu. Može da traje svega nekoliko sekundi, ali i nekoliko minuta, a ponekad je dovoljno snažan da probudi osobu iz sna

Uzrok grčeva ponekad ne može jasno da se utvrdi. Fizička aktivnost je čest okidač, naročito posle dužeg vežbanja ili napora na visokim temperaturama. Umorni ili dehidrirani mišići postaju osetljiviji i skloniji grčenju. Manjak elektrolita, poput magnezijuma ili kalijuma, takođe može da doprinese češćim grčevima jer mišići tada teže uspevaju da se potpuno opuste.

Rizik od grčeva povećava se u trudnoći, verovatno zbog promena u cirkulaciji i dodatnog opterećenja mišića. Starije životno doba je još jedan faktor, jer mišići s godinama brže zamoraju i osetljiviji su na manjak tečnosti. Grčevi mogu da se jave i kao neželjeni efekat pojedinih lekova, naročito diuretika.

Mlada žena mirno spava okrenuta na bok
Magnezijum je saveznik ne samo u borbi protiv grčeva, već i nesanice Foto: Shutterstock

Kako prepoznati grč u mišiću

Grčeve ne možete da ne preoznate, a najčešće ispoljavaju kao iznenadan bol i zatezanje u mišiću lista, uz privremenu tvrdoću ili trzanje koje može da se napipa ispod kože.

Kada treba potražiti pomoć lekara

Većinu grčeva moguće je "zbrinuti" samostalno. Ipak, savet lekara je potreban ako su grčevi veoma jaki, često se ponavljaju ili su praćeni drugim simptomima, poput utrnulosti ili slabosti.

Šta pomaže kod grčeva

Većina grčeva prolazi sama od sebe u roku od nekoliko minuta. Masaža ili blago istezanje mišića pomažu da se on opusti. Ako se grč javi tokom sedenja ili ležanja, često je dovoljno ustati i stati na nogu. Toplota umiruje napete mišiće, pa termofor ili topla, vlažna krpa mogu da olakšaju tegobe.

starija žena se isteže kod kuće, pretkolon
Ponekad je dovoljno ustati i stati na nogu, a istezanje se preporučuje kao prevencija pre spavanja Foto: Shutterstock

Da bi se grčevi ubuduće izbegli, važno je unositi dovoljno tečnosti, posebno pre i tokom fizičke aktivnosti. Zagrevanje mišića laganim hodom ili sporim trčanjem pre treninga smanjuje rizik od zatezanja. Nakon vežbanja korisno je nekoliko minuta posvetiti istezanju, a isto važi i pred spavanje kod osoba koje grčeve često dobijaju noću.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

Grčevi u nogama, manjak minerala: Top 5 namirnica koje rešavaju ovaj problem

Ne propustiteSaveti stručnjakaPet simptoma nedostatka magnezijuma: Nutricionista otkriva kako da ga prirodno nadoknadite i ko je u riziku
raznovrsna hrana bogata magnezijumom/Jovana Živić nutricionista
BolestiUpozoravajući znaci srčane slabosti na nogama: Ne ignorišite ove simptome već se odmah javite lekaru
nogee.jpg
ZdravljeDa li su vaše arterije u problemu? Signali da imate lošu cirkulaciju i koje bolesti može da najavi
shutterstock-2111815037.jpg
ZdravljeKalcijum u telu je pod njihovom kontrolom: Paratiroidne žlezde ne daju simptome, ali mogu da izazovu ozbiljne probleme
stitna zlezda shutterstock_1752227048.jpg