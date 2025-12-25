Kako da se rešite grčeva u nogama? Evo zašto se javljaju i šta vam telo poručuje
Mišići u nogama građeni su od snopova vlakana koja se naizmenično skupljaju i opuštaju kako bi omogućila kretanje. Grč nastaje kada se jedan od tih mišića iznenada i nevoljno stegne, najčešće u listu. Može da traje svega nekoliko sekundi, ali i nekoliko minuta, a ponekad je dovoljno snažan da probudi osobu iz sna.
Uzrok grčeva ponekad ne može jasno da se utvrdi. Fizička aktivnost je čest okidač, naročito posle dužeg vežbanja ili napora na visokim temperaturama. Umorni ili dehidrirani mišići postaju osetljiviji i skloniji grčenju. Manjak elektrolita, poput magnezijuma ili kalijuma, takođe može da doprinese češćim grčevima jer mišići tada teže uspevaju da se potpuno opuste.
Rizik od grčeva povećava se u trudnoći, verovatno zbog promena u cirkulaciji i dodatnog opterećenja mišića. Starije životno doba je još jedan faktor, jer mišići s godinama brže zamoraju i osetljiviji su na manjak tečnosti. Grčevi mogu da se jave i kao neželjeni efekat pojedinih lekova, naročito diuretika.
Kako prepoznati grč u mišiću
Grčeve ne možete da ne preoznate, a najčešće ispoljavaju kao iznenadan bol i zatezanje u mišiću lista, uz privremenu tvrdoću ili trzanje koje može da se napipa ispod kože.
Kada treba potražiti pomoć lekara
Većinu grčeva moguće je "zbrinuti" samostalno. Ipak, savet lekara je potreban ako su grčevi veoma jaki, često se ponavljaju ili su praćeni drugim simptomima, poput utrnulosti ili slabosti.
Šta pomaže kod grčeva
Većina grčeva prolazi sama od sebe u roku od nekoliko minuta. Masaža ili blago istezanje mišića pomažu da se on opusti. Ako se grč javi tokom sedenja ili ležanja, često je dovoljno ustati i stati na nogu. Toplota umiruje napete mišiće, pa termofor ili topla, vlažna krpa mogu da olakšaju tegobe.
Da bi se grčevi ubuduće izbegli, važno je unositi dovoljno tečnosti, posebno pre i tokom fizičke aktivnosti. Zagrevanje mišića laganim hodom ili sporim trčanjem pre treninga smanjuje rizik od zatezanja. Nakon vežbanja korisno je nekoliko minuta posvetiti istezanju, a isto važi i pred spavanje kod osoba koje grčeve često dobijaju noću.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs