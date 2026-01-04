Zimske alergije u zatvorenom prostoru: Kako prepoznati i sprečiti tegobe od prašine, buđi i grinja?
Ako ste alergični na polen, simptomi se po pravilu povlače kada prestane prisustvo polena u vazduhu, što se dešava sa dolaskom hladnog vremena. Međutim, ako imate alergije u zatvorenom prostoru, kao što su na buđ i grinje, tegobe su upravo izraženije zimi, kada provodite više vremena unutra.
Uzroci
Kada se spusti temperatura i uključi grejanje, ono podiže prašinu, spore buđi i delove insekata u vazduh, koji disanjem ulaze u nos i izazivaju reakciju.
Neki uobičajeni uzroci alergija u zatvorenom prostoru su:
- Grinje iz prašine: mikroskopske bubice koje se brzo razmnožavaju u dušecima i posteljini. Njihov izmet i ostaci u vazduhu mogu izazvati simptome alergije.
- Buđ:gljivica koja uspeva u vlažnim prostorijama kao što su podrumi i kupatila. Spore u vazduhu izazivaju alergijske reakcije.
- Životinje: većina ljudi nije alergična na krzno, već na protein u peruti, pljuvački i urinu kućnih ljubimaca.
Simptomi
Simptomi alergije izazvani prašinomili plesni uključuju:
- kašalj
- tamne podočnjake
- svrab očiju i nosa
- curenje iz nosa
- kijanje
- suzne oči
Kako razlikovati alergiju od prehlade ili gripa?
Alergije izazivaju svrab ili golicanje u grlu i potrebu da protrljate oči ili nos. Prehlada i grip ne izazivaju svrab; prehlada obično ne ide uz povišenu temperaturu, dok grip uz temperaturu prate i bolovi u telu.
Prehlada traje do 10 dana, dok alergije mogu trajati nedeljama ili mesecima. Prehlada i grip za simptome mogu da imaju groznicu i slomljenost, što se ne javlja kod alergija.
Dijagnoza
Ako simptomi traju duže od nedelju dana, obratite se lekaru. Obično će vam prepisati lekove za alergiju, odnosno antihistaminike, a ako ne pomognu, mogu vas uputiti kod alergologa na dodatna testiranja.
Alergolog može uraditi test kože, gde se koža nežno zagrebe ili se ubrizga mala količina alergena. Ako mesto pocrveni i svrbi, alergični ste. Postoji i test krvi za dijagnostikovanje određenih alergija.
Lečenje
Lečenje zimskih alergija uključuje:
- Antihistaminike – smanjuju kijanje, šmrkanje i svrab
- Dekongestive – uklanjaju sluz i olakšavaju disanje
- Imunoterapiju – injekcije ili tablete ispod jezika koje postepeno izlažu telo alergenima, što dugoročno smanjuje simptome
Prevencija
Ne možete potpuno sprečiti alergiju, ali možete smanjiti izloženost:
- Uklonite zavese za tuširanje, tapete i tepihe koji imaju buđ
- Operite tuševe i sudopere rastvorom sa 5% izbeljivača i malo deterdženta
- Kontrolišite grinje i buđ korišćenjem odvlaživača, održavajući vlažnost ispod 50 odsto
- Koristite HEPA filtere za čišćenje vazduha
- Perite posteljinu u vrućoj vodi (preko 60°C) svake nedelje
- Koristite antialergene navlake na dušecima, jastucima i jorganima
- Ako ste alergični na perut kućnih ljubimaca, birajte životinje bez krzna, ne dozvolite im spavanje u sobi i kupajte ih barem jednom nedeljno
Tokom zimskih praznika:
- Razmislite o veštačkoj jelki, jer žive mogu imati hemikalije i buđ
- Očistite prašinu sa ukrasa pre nego što ih okačite
- Kupujte staklene ili plastične ukrase umesto tekstilnih
- Drva za peć stavljajte tek kada planirate da ih sagorete, kako bi buđ ostala napolju
- Ako posećujete ljude sa kućnim ljubimcima, ponesite lekove za alergiju, imunoterapiju i svoj jastuk
Izvor: Webmd.com/Zdravlje.Kurir.rs
