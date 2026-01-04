VAŽNO JE DA ZNATE

Ako ste alergični na polen, simptomi se po pravilu povlače kada prestane prisustvo polena u vazduhu, što se dešava sa dolaskom hladnog vremena. Međutim, ako imate alergije u zatvorenom prostoru, kao što su na buđ i grinje, tegobe su upravo izraženije zimi, kada provodite više vremena unutra.

Uzroci

Kada se spusti temperatura i uključi grejanje, ono podiže prašinu, spore buđi i delove insekata u vazduh, koji disanjem ulaze u nos i izazivaju reakciju.

Neki uobičajeni uzroci alergija u zatvorenom prostoru su:

Grinje iz prašine: mikroskopske bubice koje se brzo razmnožavaju u dušecima i posteljini. Njihov izmet i ostaci u vazduhu mogu izazvati simptome alergije.

mikroskopske bubice koje se brzo razmnožavaju u dušecima i posteljini. Njihov izmet i ostaci u vazduhu mogu izazvati simptome alergije. Buđ: gljivica koja uspeva u vlažnim prostorijama kao što su podrumi i kupatila. Spore u vazduhu izazivaju alergijske reakcije.

gljivica koja uspeva u vlažnim prostorijama kao što su podrumi i kupatila. Spore u vazduhu izazivaju alergijske reakcije. Životinje: većina ljudi nije alergična na krzno, već na protein u peruti, pljuvački i urinu kućnih ljubimaca. Simptomi

Simptomi alergije izazvani prašinomili plesni uključuju:

kašalj

tamne podočnjake

svrab očiju i nosa

curenje iz nosa

kijanje

suzne oči

Simptomi alergije na prašinu ili plesni obično uključuju svrab i suzne oči Foto: Shutterstock

Kako razlikovati alergiju od prehlade ili gripa?

Alergije izazivaju svrab ili golicanje u grlu i potrebu da protrljate oči ili nos. Prehlada i grip ne izazivaju svrab; prehlada obično ne ide uz povišenu temperaturu, dok grip uz temperaturu prate i bolovi u telu.

Prehlada traje do 10 dana, dok alergije mogu trajati nedeljama ili mesecima. Prehlada i grip za simptome mogu da imaju groznicu i slomljenost, što se ne javlja kod alergija.

Dijagnoza

Ako simptomi traju duže od nedelju dana, obratite se lekaru. Obično će vam prepisati lekove za alergiju, odnosno antihistaminike, a ako ne pomognu, mogu vas uputiti kod alergologa na dodatna testiranja.

Alergolog može uraditi test kože, gde se koža nežno zagrebe ili se ubrizga mala količina alergena. Ako mesto pocrveni i svrbi, alergični ste. Postoji i test krvi za dijagnostikovanje određenih alergija.

Lečenje

Lečenje zimskih alergija uključuje:

Antihistaminike – smanjuju kijanje, šmrkanje i svrab

– smanjuju kijanje, šmrkanje i svrab Dekongestive – uklanjaju sluz i olakšavaju disanje

– uklanjaju sluz i olakšavaju disanje Imunoterapiju – injekcije ili tablete ispod jezika koje postepeno izlažu telo alergenima, što dugoročno smanjuje simptome Prevencija

Ne možete potpuno sprečiti alergiju, ali možete smanjiti izloženost:

Uklonite zavese za tuširanje, tapete i tepihe koji imaju buđ

Operite tuševe i sudopere rastvorom sa 5% izbeljivača i malo deterdženta

Kontrolišite grinje i buđ korišćenjem odvlaživača, održavajući vlažnost ispod 50 odsto

Koristite HEPA filtere za čišćenje vazduha

Perite posteljinu u vrućoj vodi (preko 60°C) svake nedelje

Koristite antialergene navlake na dušecima, jastucima i jorganima

Za kontrolu grinja i buđi koristite odvlaživač, držeći vlažnost vazduha ispod 50% Foto: Shutterstock

Ako ste alergični na perut kućnih ljubimaca, birajte životinje bez krzna, ne dozvolite im spavanje u sobi i kupajte ih barem jednom nedeljno Tokom zimskih praznika: Razmislite o veštačkoj jelki, jer žive mogu imati hemikalije i buđ

Očistite prašinu sa ukrasa pre nego što ih okačite

Kupujte staklene ili plastične ukrase umesto tekstilnih

Drva za peć stavljajte tek kada planirate da ih sagorete, kako bi buđ ostala napolju

Ako posećujete ljude sa kućnim ljubimcima, ponesite lekove za alergiju, imunoterapiju i svoj jastuk