Slušaj vest

Ako ste alergični na polen, simptomi se po pravilu povlače kada prestane prisustvo polena u vazduhu, što se dešava sa dolaskom hladnog vremena. Međutim, ako imate alergije u zatvorenom prostoru, kao što su na buđ i grinje, tegobe su upravo izraženije zimi, kada provodite više vremena unutra.

Uzroci

Kada se spusti temperatura i uključi grejanje, ono podiže prašinu, spore buđi i delove insekata u vazduh, koji disanjem ulaze u nos i izazivaju reakciju.

Neki uobičajeni uzroci alergija u zatvorenom prostoru su:

  • Grinje iz prašine: mikroskopske bubice koje se brzo razmnožavaju u dušecima i posteljini. Njihov izmet i ostaci u vazduhu mogu izazvati simptome alergije.
  • Buđ:gljivica koja uspeva u vlažnim prostorijama kao što su podrumi i kupatila. Spore u vazduhu izazivaju alergijske reakcije.
  • Životinje: većina ljudi nije alergična na krzno, već na protein u peruti, pljuvački i urinu kućnih ljubimaca.

Simptomi

Simptomi alergije izazvani prašinomili plesni uključuju:

krupan plan desnog oka koje je crveno na ženskom licu
Simptomi alergije na prašinu ili plesni obično uključuju svrab i suzne oči Foto: Shutterstock

Kako razlikovati alergiju od prehlade ili gripa?

Alergije izazivaju svrab ili golicanje u grlu i potrebu da protrljate oči ili nos. Prehlada i grip ne izazivaju svrab; prehlada obično ne ide uz povišenu temperaturu, dok grip uz temperaturu prate i bolovi u telu. 

Prehlada traje do 10 dana, dok alergije mogu trajati nedeljama ili mesecima. Prehlada i grip za simptome mogu da imaju groznicu i slomljenost, što se ne javlja kod alergija.

Dijagnoza

Ako simptomi traju duže od nedelju dana, obratite se lekaru. Obično će vam prepisati lekove za alergiju, odnosno antihistaminike, a ako ne pomognu, mogu vas uputiti kod alergologa na dodatna testiranja.

Alergolog može uraditi test kože, gde se koža nežno zagrebe ili se ubrizga mala količina alergena. Ako mesto pocrveni i svrbi, alergični ste. Postoji i test krvi za dijagnostikovanje određenih alergija.

Lečenje

Lečenje zimskih alergija uključuje:

  • Antihistaminike – smanjuju kijanje, šmrkanje i svrab
  • Dekongestive – uklanjaju sluz i olakšavaju disanje
  • Imunoterapiju – injekcije ili tablete ispod jezika koje postepeno izlažu telo alergenima, što dugoročno smanjuje simptome

Prevencija

Ne možete potpuno sprečiti alergiju, ali možete smanjiti izloženost:

  • Uklonite zavese za tuširanje, tapete i tepihe koji imaju buđ
  • Operite tuševe i sudopere rastvorom sa 5% izbeljivača i malo deterdženta
  • Kontrolišite grinje i buđ korišćenjem odvlaživača, održavajući vlažnost ispod 50 odsto
  • Koristite HEPA filtere za čišćenje vazduha
  • Perite posteljinu u vrućoj vodi (preko 60°C) svake nedelje
  • Koristite antialergene navlake na dušecima, jastucima i jorganima
ovlaživač vazduha shutterstock_2234829083.jpg
Za kontrolu grinja i buđi koristite odvlaživač, držeći vlažnost vazduha ispod 50% Foto: Shutterstock

  • Ako ste alergični na perut kućnih ljubimaca, birajte životinje bez krzna, ne dozvolite im spavanje u sobi i kupajte ih barem jednom nedeljno

Tokom zimskih praznika:

  • Razmislite o veštačkoj jelki, jer žive mogu imati hemikalije i buđ
  • Očistite prašinu sa ukrasa pre nego što ih okačite
  • Kupujte staklene ili plastične ukrase umesto tekstilnih
  • Drva za peć stavljajte tek kada planirate da ih sagorete, kako bi buđ ostala napolju
  • Ako posećujete ljude sa kućnim ljubimcima, ponesite lekove za alergiju, imunoterapiju i svoj jastuk

Izvor: Webmd.com/Zdravlje.Kurir.rs

7 manje poznatih krivaca koji mogu da vam oštete pluća, većina se nalazi u kući

Ne propustiteZdravljeTihi uzročnik alergija: Nikl se krije u omiljenom nakitu i hrani koju jedete
crvenilo na ruci od narukvice
ZdravljeBoja sekreta iz nosa otkriva uzrok kašlja: Stručnjak savetuje kada posetiti lekara
Devojka sedi na krevetu i duva nos
ZdravljeProduktivan, nadražujući ili suv? Stručnjaci objašnjavaju šta znače različite vrste kašlja i kako ih je najbolje lečiti
starija žena kašlje, model bolesti pluća
ZdravljeNajčešći razlozi svraba kože: Od iritacija i ekcema do dijabetesa i limfoma
ekcem-shutterstock-1421544041.jpg