U hladnim danima, kada vladaju česte prehlade i virusne infekcije, našem organizmu je veoma važno pružiti nežnu podršku kako bi disajni putevi ostali zdravi. Respiratorne infekcije su jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba, posebno tokom zime, kada su ljudi izloženi promenama temperature, virusima i bakterijama. One nastaju kada patogeni dospeju u gornje ili donje disajne puteve i izazovu upalu, što može dovesti do simptoma poput curenja nosa, kašlja, bola u grlu, glavobolje, osećaja pritiska u sinusima i promuklosti. Često se dešava da, uprkos svakodnevnoj brizi, imunski sistem ne uspe u potpunosti da se izbori sa infekcijom, posebno kod osoba sa oslabljenom odbranom organizma, hroničnim oboljenjima ili tokom perioda kada su virusne infekcije naročito učestale.

Imunski sistem predstavlja prirodnu zaštitu organizma, ali njegova efikasnost zavisi od više faktora poput uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti, sna i opšteg životnog ritma. Kada je imunitet oslabljen, telo je podložnije virusima i bakterijama, a disajni putevi mogu postati nadraženi i upaljeni. Upravo zbog toga je važno pružiti organizmu dodatnu podršku, posebno kroz prirodna rešenja koja mogu olakšati simptome, umiriti iritiranu sluzokožu i doprineti očuvanju funkcije disajnih puteva.

Bilo da je u pitanju odrasla osoba koja se suočava sa sezonskom prehladom ili dete koje često ima infekcije disajnih puteva, Sinulan Forte Hot Drink i Sinulan Forte Junior predstavljaju prirodna rešenja koja kombinuju moć biljnih ekstrakata i vitamina, obezbeđujući brzo olakšanje i dugotrajan efekat delovanja.

Sinulan Forte Hot Drink je dodatak ishrani koji sadrži jedinstvenu kombinaciju sedam biljnih ekstrakata nanu, zovu, odoljen, cvet divizme, majčinu dušicu, koren đumbira i acerolu uz vitamin C i cink. Ova pažljivo osmišljena formula, podržava zdravlje disajnih puteva i jača imunski sistem. Prah iz kesice se lako rastvara u čaši tople vode i može se koristiti 1 do 2 puta dnevno, što ga čini praktičnim rešenjem za svakodnevnu primenu. Njegovi aktivni sastojci doprinose ublažavanju simptoma inflamacije sinusa, uključujući glavobolju, osećaj pritiska i nazalni sekret, kao i inflamacije grla, farinksa i larinksa, poput crvenila, bolova i promuklosti. Takođe, efikasno ublažava simptome akutnih respiratornih infekcija, prehlade i virusnih oboljenja. Deluje umirujuće na sluzokožu usta i grla, omekšavajući iritaciju i nadraženost, dok istovremeno stimuliše prirodne procese disanja, čime omogućava normalnu funkciju respiratornog sistema.

Sinulan Forte Hot Drink je namenjen odraslima i deci starijoj od 12 godina, sa prijatnim ukusom limuna i mente i jedinstvenim osvežavajućim mirisom. Pakovanje sadrži 15 kesica, što ga čini praktičnim za svakodnevnu upotrebu. Preporučuje se osobama sa oslabljenim imunskim sistemom, upalom ždrela, grla i larinksa, infekcijama sinusa ili upalom glasnih žica, kao i u periodima prehlade, gripa i hroničnih respiratornih infekcija.