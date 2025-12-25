Slušaj vest

Svako deseto dete nema nikakvu fizičku aktivnost tokom nedelje, a 59% dečaka i devojčica uzrasta od 7 do 10 godina redovno doručkuje. Svako drugo dete svakodnevno jede voće, svako treće povrće, a dve trećine dece svakog dana ima obroke sa porodicom, pokazuju nalazi anonimnih anketa sprovedenih među učenicima nižih razreda osnovnih škola za potrebe projekta „Učionica zdravlja“.

Projekat je realizovan sa ciljem da podstakne zdrave navike u ishrani i fizičkoj aktivnosti kod dece mlađeg školskog uzrasta, a u njegovom sprovođenju učestvovali su Savez za školski sport Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz stručno angažovanje Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u izradi i realizaciji edukativnih sadržaja u oblasti pravilne ishrane, i podršku kompanije Novo Nordisk.

Foto: Promo

- Od februara do juna, projektom je obuhvaćeno više od 800 učenika nižih razreda 15 osnovnih škola iz Leskovca, Čačka i Subotice. U svakoj od škola održano je po 15 radionica o ishrani i 30 časova fizičke aktivnosti. Učenici su u početku imali problema sa koordinacijom i radom sa loptom, ali su do kraja programa znatno napredovali u kondiciji i motoričkim sposobnostima – izjavio je Boris Tomić iz Saveza za školski sport Srbije.

Svim školama donirani su sportski mobilijar i oprema za unapređenje časova fizičkog vaspitanja, dok su đaci dobili priručnike o zdravim navikama u ishrani koje su pripremili stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Foto: Promo

Kako je naveo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ projekat je omogućio dodatne edukativne aktivnosti u oblasti pravilne ishrane. Teme u okviru časova pravilne ishrane izabrane su tako da učenici steknu znanja o osnovnim principima pravilne ishrane, obrocima tokom dana, vrstama hrane, hranljivim materijama, načinu pripreme hrane. Teme su realizovane kroz kratke prezentacije uz interaktivan rad sa učenicima kroz kreativne radionice i davanje odgovora na najčešće postavljana pitanja. Iz Instituta navode i da su rezultati završnih testova pokazali značajno poboljšanje znanja o ishrani, kao i da je formiranje i usvajanje zdravih životnih navika u školskom uzrastu od posebnog značaja za očuvanje zdravlja u kasnijem životnom dobu obzirom da se neka ponašanja usvajaju i ustaljuju upravo u ovom periodu

Foto: Promo

Projekat „Učionica zdravlja“ je deo globalne inicijative „Gradovi za bolje zdravlje“, usmerene na borbu protiv gojaznosti i hroničnih nezaraznih bolesti koje se javljaju u ranom detinjstvu. Gradovi učesnici u Srbiji izabrani su na osnovu podataka o većoj učestalosti poremećaja u ishrani.

- Kroz partnerstva i saradnju sa ključnim institucijama, projekat koji kompanija Novo Nordisk sprovodi u više od 40 zemalja, teži da doprinese unapređenju zdravlja dece, ali i stvaranju održivog modela za unapređenje zdravlja u školama. Deca koja nauče da se pravilno hrane i budu fizički aktivna imaju veće šanse da odrastu u zdrave odrasle osobe, a posebno nas raduje da su i oni i njihovi roditelji dobro reagovali na projekat – saopštio je Vladimir Tipsarević, direktor za odnose sa javnošću i javne politike kompanije Novo Nordisk u Srbiji.

Direktor za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović ističe da je ovim projektom stvoren model partnerstva koji bi ubuduće mogao da se proširi na više partnera, gradova i škola kako bi što više osnovaca dobilo priliku da se dodatno edukuje i bude fizički aktivnije.

-Mi ćemo pozvati i druge kompanije, lokalne samouprave i škole da se pridruže i iniciraju slične akcije. Da deci, obezbedimo besplatne vannastavne sportske aktivnosti, kakve smo mi nekada imali i edukaciju o zdravoj ishrani, a sve zarad njihovog zdravlja i zdravije budućnosti – zaključio je Krstović.