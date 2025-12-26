Osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi

Mnogi i dalje veruju da se grip prenosi uglavnom preko dodira, prljavih ruku ili kontaminiranih površina. Ipak, tokom sezone gripa, kada temperature padaju, a boravak u zatvorenim prostorima postaje duži, sve više ljudi se pita da li je dovoljno samo da budu u istoj prostoriji sa zaraženom osobom.

- Da, grip može da se dobije udisanjem istog vazduha sa osobom koja je bolesna. Virus se širi kapljicama koje se oslobađaju kada zaražena osoba kašlje, kija, govori, pa čak i dok diše - objašnjava dr Brunda M S, specijalista interne medicine.

Te kapljice su često nevidljive i mogu kratko vreme da se zadrže u vazduhu, naročito u zatvorenim i slabo provetrenim prostorijama. Kada se udahnu, virus dospeva u nos, usta ili pluća i započinje infekcija, što objašnjava zašto se grip brzo širi u kancelarijama, školama, javnom prevozu i domaćinstvima, dodaje dr Brunda.

Grip se prenosi kapljičnim putem kada zaražena osoba kašlje, kija, govori, pa čak i dok diše Foto: Shutterstock

- Rizik je veći kada se duže boravi u blizini obolele osobe, posebno u malim prostorijama sa lošom ventilacijom. Blizina, zimski period, suv i hladan vazduh, kao i nedovoljno provetravanje, značajno povećavaju mogućnost prenosa - ističe doktorka i dodaje da upravo zato jedan član porodice često zarazi ostale, kao i da se grip lako širi u kolektivima.

Nije samo vazduh u pitanju

Ipak, vazduh nije jedini način prenosa. Kapljice mogu direktno da dospeju na lice ili oči, a virus može da opstane i na površinama koje se često dodiruju, poput kvaka, telefona, stolova i tastatura.

- Dodirivanje tih površina, a zatim lica, dodatno povećava rizik. Problem predstavlja i činjenica da osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi, kao i nekoliko dana nakon oboljevanja, što otežava izbegavanje kontakta - upozorava doktorka.

Grip se posebno brzo širi u dečjim kolektivima Foto: Shutterstock

Ko ima veći rizik od težeg oblika gripa

Iako grip može da pogodi svakoga, određene grupe imaju veći rizik od težeg oblika bolesti. Osobe sa oslabljenim imunitetom, stariji, trudnice i ljudi sa hroničnim bolestima skloniji su komplikacijama, čak i nakon naizgled blagog izlaganja virusu, opominje.

Kako da smanjite rizik od zaraze

Kako bi se rizik smanjio, važne su jednostavne mere. Nošenje maske kada u gužvi i zatvorenim prostorima, držanje distance od osoba koje imaju simptome, redovno provetravanje prostorija, pranje ruku i izbegavanje dodirivanja lica mogu značajno da smanje mogućnost infekcije. Doktorka posebno ističe značaj vakcinacije protiv gripa.