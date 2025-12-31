Slušaj vest

Promene poput smanjene konzumacije alkohola pokazale su kako kulturni pomaci mogu imati značajan uticaj na dobrobit. Neki trendovi su, međutim, izazvali ozbiljnu zabrinutost, poput porasta komplikacije povezane s upotrebom kanabisa poznate kao „skromiting“, kao i povratka morbila.

Ako je 2024. godina bila u znaku zelenih praškova i ledenih kupki, 2025. je donela sopstvenu mešavinu korisnih fitnes inovacija, medicinskih proboja o kojima se mnogo govorilo, ali i razvoja događaja koji su nas zabrinuli zbog onoga što dolazi.

Donosimo pregled 10 najvećih zdravstvenih trendova 2025. godine — pet koje vredi slaviti i pet za koje bismo voleli da se nikada nisu desili.

5 najboljih zdravstvenih trendova 2025. Japansko hodanje postalo je fitnes trend godine

Hodanje je ove godine doživelo pravi preporod zahvaljujući „japanskom hodanju“ — intervalnom treningu koji podrazumeva tri minuta brzog hoda i tri minuta sporog hoda, ukupno 30 minuta, četiri puta nedeljno.

Iako su kreatori na TikToku ovaj režim predstavljali kao novu prečicu do kondicije, on zapravo potiče iz istraživanja još iz 2007. godine, kada su japanski naučnici utvrdili da ovakav ritam poboljšava krvni pritisak, jača mišiće nogu i povećava aerobni kapacitet. Novija istraživanja potvrđuju slične koristi kod starijih osoba, ljudi sa dijabetesom tipa 2 i onih koji žele da izvuku maksimum iz kratkog treninga.

Jednostavno, strukturirano i bez potrebe za opremom, japansko hodanje postalo je jedan od najpristupačnijih fitnes trendova godine.

Cene GLP-1 lekova konačno su pale

Pad cena GLP-1 lekovamogao bi dovesti do jednog od najvećih poboljšanja javnog zdravlja za milione Amerikanaca sa gojaznošću ili bolestima povezanim s gojaznošću koji nemaju osiguranje za ove terapije.

Do nedavno su lekovi poput Wegovy-ja i Zepbound-a često koštali i više od 1.000 dolara mesečno. Tokom poslednjih meseci 2025. došlo je do značajnih sniženja od strane proizvođača, maloprodajnih lanaca, pa čak i putem novog federalnog portala. Diskontovane opcije pojavile su se u lancima kao što su Walmart, Costco, Sam’s Club i CVS, spuštajući cenu na oko 349–499 dolara mesečno.

Ipak, godišnji trošak od 4.000 do 6.000 dolara i dalje je nedostižan za mnoge koji nemaju zdravstveno osiguranje.

Foto: Shutterstock

Perimenopauza više nije tabu

Razgovori o perimenopauzi prešli su put od prikrivenih i retkih do otvorenih i široko rasprostranjenih. Godina 2025. ostaće upamćena kao trenutak kada su žene počele javno da dele iskustva o godinama koje prethode menopauzi.

Otvoreno se govorilo o talasima vrućine, promenama raspoloženja, noćnom znojenju, poremećajima sna, promenama libida i osećaju gubitka identiteta u srednjim godinama — na aplikacijama, u podkastima, grupnim četovima i na društvenim mrežama.

Velika studija o hormonskoj terapiji ponovo je pokrenula pitanje da li započinjanje estrogenske terapije tokom perimenopauze može doneti dodatne zdravstvene koristi. Ipak, kulturna promena nije rezultat jedne studije, već šireg prihvatanja starenja i odbacivanja dugogodišnjeg umanjivanja ženskih simptoma.

Sve više ljudi smanjuje alkohol

Po prvi put u skoro sto godina istraživanja, rekordno mali procenat Amerikanaca konzumira alkohol. Manje od 55 odsto odraslih u SAD izjavljuje da pije alkohol, a taj broj nastavlja da opada.

Mlađe generacije naročito gledaju na alkohol manje povoljno, uz sve veće uverenje da čak i „umereno“ pijenje nosi zdravstvene rizike. Stručnjaci navode više razloga: rast ponude bezalkoholnih koktela, ali i trend zamene alkohola kanabisom, poznat kao „California sober“.

Ipak, manja grupa odraslih pije više nego ranije, što pokazuje da je nacionalna slika i dalje složena.

Ne, alkoholu govori sve veći broj ljudi Foto: Shutterstock

Žene su napustile toksične veze — i govorile o tome

Snaga da se izađe iz toksičnih odnosa i zavisnosti od ljubavi bila je tema novih muzičkih i književnih ostvarenja, uključujući album West End Girl Lili Alen i memoare Elizabet Gilbert All the Way to the River.

Publika se poistovetila sa iskrenim prikazima manipulacije, gaslajtinga i gubitka osećaja sopstvene vrednosti. Ovaj trend nije samo o raskidima, već o jasnoći, samoočuvanju i rastućoj spremnosti da se napuste odnosi koji narušavaju mentalno i emocionalno zdravlje.

5 najgorih zdravstvenih trendova 2025 Porast „skromitinga“

Jedan od najuznemirujućih zdravstvenih naslova godine bio je porast slučajeva tzv. „skromitinga“— kombinacije reči screaming (vrištanje) i vomiting (povraćanje), koji opisuje teške napade povraćanja i bolova u stomaku povezane sa sindromom kanabinoidne hiperemeze (CHS).

Ovo stanje pogađa dugotrajne korisnike kanabisa. Bolnice ga leče lekovima protiv mučnine i intravenskom terapijom, ali odlaganje lečenja može biti opasno po život. Iako tople kupke mogu privremeno ublažiti simptome, jedini pouzdan lek je potpuno prestajanje upotrebe kanabisa.

Opsesija proteinima

Proteini su ostali u centru pažnje, često na štetu drugih važnih nutritivnih sastojaka. Trend „maksimizacije proteina“ doveo je do toga da neki ljudi konzumiraju i do 200 grama proteina dnevno — čak tri puta više nego što je većini odraslih potrebno.

Prehrambena industrija odgovorila je dodavanjem proteina u kafu, kokice, grickalice, kao i u brojne praškove i suplemente. Istovremeno, studije su potvrdile da mnogi Amerikanci već unose više proteina nego što im je potrebno, uz zabrinutost zbog kontaminanata poput olova u nekim proteinima u prahu.

Stručnjaci upozoravaju na umerenost i ističu važnost vlakana, voća, povrća i integralnih žitarica.

Trend „maksimizacije proteina“ doveo je do toga da neki ljudi konzumiraju i do 200 grama proteina dnevno — čak tri puta više nego što je većini odraslih potrebno. Foto: Shutterstock

Vakcinalni sukobi izazvali su konfuziju i strah

Serija iznenadnih saveznih odluka koje su menjale dugogodišnje preporuke o vakcinaciji— uključujući vakcine protiv hepatitisa B kod novorođenčadi i smernice za COVID-19 — dovela je do jednih od najkontroverznijih preporuka u istoriji SAD.

Mnoge medicinske organizacije javno su se usprotivile, izdajući sopstvene smernice. Rezultat su bili pad poverenja, smanjene stope vakcinacije i upozorenja stručnjaka da je poverenje u osnovne imunizacije ozbiljno poljuljano.

Povratak morbila

Morbile, bolest koja je u SAD zvanično eliminisana 2000. godine, doživela je zabrinjavajući povratak. Pad stope vakcinacije doveo je do epidemija u više saveznih država, uključujući Mičigen, Minesotu, Ohajo, Južnu Karolinu, Teksas i Jutu.

Više od 1.500 slučajeva zabeleženo je na nacionalnom nivou — najviše u poslednjih 30 godina. Kako su morbile najzarazniji poznati virus kod ljudi, i mali pad vakcinacije može izazvati velike epidemije.

Pad stope vakcinacije doveo je do epidemija morbila širom sveta Foto: Shutterstock

Nagli porast alergija na crveno meso

Sindrom alfa-gal je alergija povezana s ujedom krpelja, izazvana molekulom šećera prisutnim u crvenom mesu i drugim proizvodima životinjskog porekla. Simptomi uključuju jaku mučninu, dijareju i povraćanje.