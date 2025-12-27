Važno je da znate

Ovi saveti pomažu da vaše putovanje bude ne samo prijatno, već i dobro za zdravlje creva i probavni sistem

- Uravnotežen mikrobiom je vaš najkorisniji sastojak na putovanju — podržava glatku probavu, stabilnu energiju i jak imuni sistem - ističe dr Will Bulsiewicz, gastroenterolog.

On daje pet praktičnih saveta kako da sačuvate zdravlje creva tokom putovanja, od ishrane do navika koje možda ne biste očekivali.

Ostanite hidrirani

Jedna od najboljih stvari koju možete učiniti za svoje telo je da ostanete hidrirani. To nije samo zbog žeđi – adekvatna hidratacija pomaže i kod zatvora, što može biti problem tokom putovanja.

- Putovanje može biti veliki kradljivac tečnosti. Ponesite flašicu za višekratnu upotrebu i često pijuckajte. Vaša creva trebaju vodu da bi ostala u ritmu - savetuje dr Bulsiewicz.

Obavezno ispraznite flašicu pre prolaska kroz bezbednosnu kontrolu na aerodromu (TSA).

Spakujte grickalice koje su dobre za creva

- Zdrave grickalice za creva možda ne zvuče glamurozno, ali vlaknasti zalogaji poput voća, orašastih plodova i semenki su odobreni od strane gastroenterologa i lako se pakuju.

Voće je posebno korisno jer je hidratantno i bogato vlaknima, što je idealno za dugotrajna putovanja.

- Takođe, možete poneti i pečene semenke bundeve ili granole sa bobičastim voćem za osećaj sitosti između obroka.

Zdrave grickalice za creva možda ne zvuče glamurozno, ali vlaknasti zalogaji poput voća, orašastih plodova i semenki su odobreni od strane gastroenterologa i lako se pakuju. Foto: Shutterstock

Dajte prednost hrani bogatoj vlaknima

Crevni mikrobiom voli prirodne prebiotike i vlakna, pa uključite namirnice poput:

* pasulja i mahunarki

* bobičastog voća

* banana i krušaka

Dr Bulsiewicz napominje da su prebiotički suplementi takođe dobar izbor kada je ishrana bogata hranljivim materijama, jer pomažu u održavanju ritma creva i stimulaciji korisnih mikroba.

Banane su uvek dobra užina tokom putovanja Foto: Profimedia

Obavezno se pomerajte

Dugo sedenje tokom putovanja može izazvati zatvor i usporenu probavu.

- Kada se krećete, vaša creva rade. Kada sedite satima, usporavaju. Fokusirajte se na kretanje kad god je moguće - savetuje dr Bulsiewicz.

Bilo da se radi o penjanju stepenicama, šetnji tokom pauze ili istezanju nogu, vaše creva će vam biti zahvalna.

Upravljajte stresom

Stres može ozbiljno uticati na crevno zdravlje i povećati rizik od problema sa varenjem. Veza između mozga i creva je stvarna – a stres zbog putovanja može dodatno pogoršati simptome.

Preporučene aktivnosti uključuju:

* vođenje dnevnika

* kratke meditacije

Ove male navike pomažu da ostanete smireni i prizemljeni, čak i kada se osećate da misli putuju brže od vas.

Saveti za udobno putovanje - čitanje, duboko disanje, meditacija Foto: Shutterstock