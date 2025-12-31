Orasi će telu obezbediti so i minerale koji „izvlače“ alkohol iz organizma.

Obično, dan nakon žurke sa čašom vode u ruci, osećate jaku glavobolju i mučninu – ukratko: mamurluk.

Da li prvo posegnete za tabletom protiv bolova? Stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rešenje nakon prekomernog alkohola, jer tableta dodatno iritira već osetljiv stomak.

Ovih nekoliko načina mogu da vam pomognu da se prirodno izborite sa mamurlukom – ili, još bolje, da ga u potpunosti sprečite.

Jedenje pre žurke može sprečiti mamurluk

Dakle, ako znate da ćete piti alkohol i verovatno ćete popiti čašu više, pojedite dodatnu porciju ugljenih hidrata u obliku testenine, pice ili hamburgera. Masti koje sadrže usporiće apsorpciju alkohola u krvotok.

A možete se prepustiti uživanju i tokom zabave: štapići od soli ili orasi će telu obezbediti so i minerale koji „izvlače“ alkohol iz organizma.

Klonite se zaslađenih pića

Izbegavajte zaslađena pića, kao što su likeri, kuvano vino, punč ili slatki kokteli. Ako ne želite da patite od mamurluka sledećeg jutra, izaberite piće koje sadrži najmanje šećera.

Birajte pića s malo šećera kako biste izbegli mamurluk, izbegavajte koktele Foto: Shutterstock

Gorko piće

U međuvremenu, popijte bezalkoholno gorko piće

Pića (bezalkoholna) koja sadrže artičoku ili sikavicu stimulišu jetru, želudac i sistem za varenje i mogu ublažiti mamurluk. Možete ih nabaviti u apoteci.

Ne pušite

Ako ste teški pušač, pokušajte da izbegavate pušenje ako pijete. Nikotin snižava nivo alkohola u krvi, zbog čega se osećate manje pijano. Rezultat: pijete brže i više nego što vaše telo može da podnese – a onda je mamurluk neizbežan.

Čaša alkohola, čaša vode

Ako uz svaku čašu alkoholnog pića naručite čašu vode – po mogućstvu negazirane – obnovićete rezerve svog organizma, jer alkohol „izvlači“ vodu iz organizma. Najbolje je popiti još jednu flašu mineralne vode pre spavanja – ona može učiniti čuda protiv mamurluka.

Doručak sa solju i vitaminima

Stiglo je jutro posle – mamurluk je tu. Za nadoknadu izgubljenih soli spremite sebi kisele krastavčiće, supu ili slane štapiće, dok jogurt ili sveži sir s voćem i medom pomažu jetri. Voćni šećer ubrzava razgradnju alkohola, a vitamin C iz voća jača detoksikaciju.

Ulje od mente pomaže kod mamurluka

Ako se i dalje borite sa mamurlukom nakon velikog gutljaja vode, možete staviti nekoliko kapi ulja od mente na čelo i utrljati ga u potiljak i slepoočnice. Ovo će vas osvežiti, opustiti i razbistriti um.

Nanesite ulje mente na čelo, potiljak i slepoočnice – osvežava, opušta i razbistruje um Foto: Shutterstock

Biljni aspirin smanjuje bol

Vrba je na neki način starija sestra aspirina. Sadrži salicin, koji se u sintetičkom obliku nalazi u tabletama protiv glavobolje. Čaj od vrbe je odlična zamena i odličan je za mamurluk. Espreso sa malo limunovog soka takođe može učiniti čuda, jer kofein u kombinaciji sa limunskom kiselinom može smanjiti glavobolje.

Svež vazduh pomaže

Svež, hladan vazduh će vašem telu obezbediti kiseonik koji mu je potreban. Ako ste se malo oporavili od šetnje na svežem vazduhu, možete i malo da trčite. Znojenje takođe pomaže – a topao tuš ili kupka nakon toga su još veći plus.

Nema više mučnine i gorušice

Nakon pijane noći, mučnina i gorušica su veoma česte posledice sa kojima se moramo nositi. Šta možemo da uradimo povodom toga? Najbolje je piti čaj od đumbira. On će stimulisati proizvodnju želudačne kiseline i ima smirujući efekat na nervni sistem. Čaj od kamilice je takođe dobar.

