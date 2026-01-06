Slušaj vest

Nije samo vašoj koži i zglobovima potreban kolagen – kolagen je važan i za vaše očne jabučice. Vremenom, vaše oči mogu izgubiti kolagen, što može dovesti do neprijatnih simptoma – čak i kada vam je vid sasvim u redu.

Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom telu i odgovoran je, između ostalog, za elastičnost kože i zdravlje zglobova. Manje je poznato da je kolagen prisutan i u vašim očnim jabučicama, gde igra ključnu ulogu u njihovoj strukturi i funkciji.

U nastavku objašnjavamo kako prepoznati nedostatak kolagena u vašim očima, koje simptome ne bi trebalo da ignorišete i šta možete učiniti da zaštitite zdravlje svog vida.

Tokom godina, naše telo postepeno gubi kolagen, a to obično prvo primećujemo na koži. Posebno je vidljivo u predelu oko očiju, gde se prvo pojavljuju fine bore (tzv. „linije smeha“ ili „bore oko očiju“) i dublje linije – jer je koža oko očiju najtanja.

Ali šta je sa okom kao organom, odnosno samom očnom jabučicom?

Malo ljudi zna da se nedostatak kolagena može javiti i u očima, što može izazvati razne neprijatne simptome – čak i kada naizgled „nema problema“ sa vidom.

Kako znate da li vašim očima nedostaje kolagen?

Neki ključni delovi oka – kao što su rožnjača, beonjača (sklera) i staklasto telo – uglavnom se sastoje od kolagena. Međutim, njegova količina se prirodno smanjuje sa godinama.

Organizam otprilike od 25 do 30. godine postepeno proizvodi sve manje kolagena, pa kolagenska vlakna u staklastom telu oka postaju tanja, krhkija i lomljivija, i gube deo svoje vlage.

Kolagenska vlakna u oku mogu biti dodatno oštećena: prekomernim izlaganjem svetlosti i UV zračenju, određenim hormonskim promenama i metaboličkim poremećajima (uključujući menopauzu). Sve ovo može poremetiti strukturu i kvalitet kolagena u očima.

Kada nedostatak kolagena može biti opasan?

Gubitak kolagena u očnoj jabučici je najčešće neprijatan, ali u osnovi bezopasan proces povezan sa starenjem. Međutim, postoje situacije kada simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji problem.

Odmah se obratite oftalmologu ako primetite:

da iznenada vidite mnogo „plutajućih“ mutnih tačaka ili „paučinastih“ mrlja

da se pojavljuju bljeskovi svetlosti koji ranije nisu bili prisutni

da vam se vid iznenada, u kratkom vremenskom periodu, značajno pogoršao

Ovi simptomi mogu ukazivati na rupturu ili pucanje mrežnjače, što u najtežim slučajevima može čak dovesti do odvajanja mrežnjače. Stoga zahtevaju hitan, stručni pregled očiju i lečenje.

Može li se gubitak kolagena u očima sprečiti?

Dobra vest je da određene životne navike mogu, ako ne potpuno sprečiti, onda bar značajno usporiti gubitak kolagena u očima.

Važno je redovno štititi oči od UV zračenja (kvalitetne naočare za sunce i naočare sa dioptrijom sa UV zaštitom), brinuti o stabilnom nivou šećera u krvi, dovoljno hidrirati telo i piti tečnost tokom dana.

Pored toga, sledeći dijetetski suplementi mogu biti od pomoći:

vitamin C – učestvuje u sintezi kolagena

– učestvuje u sintezi kolagena kolagen peptidi – pružaju opštu podršku vezivnom tkivu

– pružaju opštu podršku vezivnom tkivu hijaluronska kiselina– korisna kod simptoma suvog oka

Iako je smanjenje proizvodnje kolagena prirodni deo starenja, uz uravnoteženu ishranu, zdrav način života i adekvatnu zaštitu očiju, možemo mnogo učiniti da što duže sačuvamo zdravlje naših očiju i vida.

Ako primetite neobične promene u vidu ili „čudne“ senzacije u očima, bolje je da to shvatite kao signal za pregled – jer vam oči, baš kao i vaša koža, mogu „kazati“ da im nedostaje kolagen.