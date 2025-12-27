Med se često koristi kao prirodni lek, a prema rečima lekara, bezbedan je i u trudnoći ako se uzima u umerenim količinama.

- Med ima umirujuća i blaga antimikrobna svojstva i često je sigurniji od nekih sirupa koji mogu da sadrže alkohol ili sedative. Oprez je potreban kod trudnica sa gestacijskim dijabetesom, zbog sadržaja šećera - navodi dr Tajal.