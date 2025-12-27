Šta efikasnije smiruje kašalj, kućni ili lekovi iz apoteke? Evo šta kažu lekari
Kašalj je jedna od najčešćih zimskih tegoba, a kod mnogih se javlja dilema da li je dovoljno osloniti se na kućne mere ili je ipak neophodan lek iz apoteke. Prema rečima lekara, odgovor ne zavisi od jačine kašlja, već pre svega od njegovog uzroka.
Kako objašnjava internista dr Tušar Tajal, kod većine akutnog kašlja uzrok su virusne infekcije, zagađenje vazduha ili sezonske alergije, zbog čega terapija često ne mora da uključuje lekove.
- Kod blagog, akutnog kašlja, topli napici, med i inhalacije parom mogu da budu veoma efikasni. Studije pokazuju da med može da smanji učestalost kašlja, naročito noću, i to sa učinkom sličnim nekim sirupima protiv kašlja - navodi dr Tajal.
On dodaje da sirupi koji se kupuju bez recepta uglavnom samo ublažavaju simptome i ne leče uzrok, dok su antibiotici retko potrebni i ne bi trebalo da se koriste bez saveta lekara.
Kada su lekovi neophodni
Prema rečima dr Rahula Matura, takođe specijaliste interne medicine, kućne mere najbolje deluju kod jednostavnih virusnih infekcija, ali postoje situacije kada je potrebna ciljana terapija.
- Ako je kašalj povezan sa alergijama i slivanjem sekreta, koriste se antihistaminici i sprejevi za nos. Kod astme su neophodni inhalatori, kod refluksa terapija za smanjenje kiseline, a kod ozbiljnih infekcija lekovi koje propisuje lekar - objašnjava dr Mahur.
Može li kašalj da prođe bez lekova?
Većina kašlja prolazi spontano, naročito ako je izazvan virusima ili blagom iritacijom grla.
- Imuni sistem najčešće "očisti" infekciju u roku od jedne do dve nedelje. Odmor, dovoljna količina tečnosti i izbegavanje dima i zagađenja ubrzavaju oporavak - napominje dr Tajal.
Med se često koristi kao prirodni lek, a prema rečima lekara, bezbedan je i u trudnoći ako se uzima u umerenim količinama.
- Med ima umirujuća i blaga antimikrobna svojstva i često je sigurniji od nekih sirupa koji mogu da sadrže alkohol ili sedative. Oprez je potreban kod trudnica sa gestacijskim dijabetesom, zbog sadržaja šećera - navodi dr Tajal.
Kada je vreme za lekara
Lekari upozoravaju da bi se trebalo javiti na pregled ako kašalj traje duže od tri nedelje ili je praćen visokom temperaturom, otežanim disanjem, bolom u grudima, krvlju u ispljuvku, noćnim znojenjem ili neobjašnjivim gubitkom telesne težine.
- Ako kućni lekovi ne pomognu ili se simptomi pogoršaju, konsultacija sa lekarom je neophodna - poručuje dr Tajal.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
