Slušaj vest

Kašalj je jedna od najčešćih zimskih tegoba, a kod mnogih se javlja dilema da li je dovoljno osloniti se na kućne mere ili je ipak neophodan lek iz apoteke. Prema rečima lekara, odgovor ne zavisi od jačine kašlja, već pre svega od njegovog uzroka.

Kako objašnjava internista dr Tušar Tajal, kod većine akutnog kašlja uzrok su virusne infekcije, zagađenje vazduha ili sezonske alergije, zbog čega terapija često ne mora da uključuje lekove.

- Kod blagog, akutnog kašlja, topli napici, med i inhalacije parom mogu da budu veoma efikasni. Studije pokazuju da med može da smanji učestalost kašlja, naročito noću, i to sa učinkom sličnim nekim sirupima protiv kašlja - navodi dr Tajal.

On dodaje da sirupi koji se kupuju bez recepta uglavnom samo ublažavaju simptome i ne leče uzrok, dok su antibiotici retko potrebni i ne bi trebalo da se koriste bez saveta lekara.

Kada su lekovi neophodni

Prema rečima dr Rahula Matura, takođe specijaliste interne medicine, kućne mere najbolje deluju kod jednostavnih virusnih infekcija, ali postoje situacije kada je potrebna ciljana terapija.

žena koja se guši sa pumpicom za astmu
Ako je kašalj povezan sa astmom, neophodni su inhalatori Foto: Shutterstock

- Ako je kašalj povezan sa alergijama i slivanjem sekreta, koriste se antihistaminici i sprejevi za nos. Kod astme su neophodni inhalatori, kod refluksa terapija za smanjenje kiseline, a kod ozbiljnih infekcija lekovi koje propisuje lekar - objašnjava dr Mahur.

Može li kašalj da prođe bez lekova?

Većina kašlja prolazi spontano, naročito ako je izazvan virusima ili blagom iritacijom grla.

shutterstock_2679391837.jpg
Odmor, dovoljna količina tečnosti i izbegavanje dima i zagađenja ubrzavaju oporavak Foto: Shutterstock

- Imuni sistem najčešće "očisti" infekciju u roku od jedne do dve nedelje. Odmor, dovoljna količina tečnosti i izbegavanje dima i zagađenja ubrzavaju oporavak - napominje dr Tajal.

Da li je med bezbedan izbor

Med se često koristi kao prirodni lek, a prema rečima lekara, bezbedan je i u trudnoći ako se uzima u umerenim količinama.

- Med ima umirujuća i blaga antimikrobna svojstva i često je sigurniji od nekih sirupa koji mogu da sadrže alkohol ili sedative. Oprez je potreban kod trudnica sa gestacijskim dijabetesom, zbog sadržaja šećera - navodi dr Tajal.

Kada je vreme za lekara

Lekari upozoravaju da bi se trebalo javiti na pregled ako kašalj traje duže od tri nedelje ili je praćen visokom temperaturom, otežanim disanjem, bolom u grudima, krvlju u ispljuvku, noćnim znojenjem ili neobjašnjivim gubitkom telesne težine.

- Ako kućni lekovi ne pomognu ili se simptomi pogoršaju, konsultacija sa lekarom je neophodna - poručuje dr Tajal.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

Šest zimskih infekcija koje deluju bezazleno, ali mogu da postanu ozbiljne: Evo kako da se zaštitite

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeTop 5 čajeva za jačanje imuniteta: Najbolji izbor kod prehlade i gripa
čaj sa različitim biljkama
VestiGrip u Srbiji već iznad epidemijskog praga: Rast obolelih iz nedelje u nedelju
žena sa gripom u krevetu pod ćebetom drži se za glavu i gleda u toplomer
ZdravljeDa li možete da dobijete grip samo udisanjem istog vazduha sa bolesnom osobom? Evo šta kažu lekari
mladi par oboleo od gripa pod ćebetom kija
BolestiOsećate bol prilikom disanja? Evo kako da prepoznate simptome napuklog rebra i sprečite komplikacije
doktor u belom mantilu drži rendgenski snimak grudnog koša