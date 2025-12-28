Dodatni sastojci stabilizuju nivo šećera u krvi, smanjuju upale i hrane dobre bakterije u crevima

Jutarnja kafa za mnoge je nezaobilazan ritual, ali prema rečima gastroenterologa dr Sauraba Setija, uz nekoliko jednostavnih dodataka može da bude blaža za stomak i pogodnija za varenje. Dr Seti, koji je školovan na AIIMS-u, Harvardu i Stanfordu, na svom Instagram profilu podelio je recept za kafu koja, kako navodi, može povoljno da deluje na rad creva i smanji upalne procese u organizmu.

Kako izgleda kafa koja prija crevima

Osnova je sveže skuvana crna kafa, bogata antioksidansima i polifenolima. Po želji može da se doda mala količina mleka ili biljne alternative, poput bademovog ili sojinog, što je posebno važno za osobe sa netolerancijom na laktozu.

U kafu se zatim dodaje prstohvatcimeta, za koji se smatra da doprinosi stabilnijem nivou šećera u krvi i ima blago antiinflamatorno dejstvo. Sledeći korak je mala količina kakao praha, koji je bogat polifenolima i, prema rečima dr Setija, može da "hrani" korisne bakterije u crevima i ima pozitivan efekat na zdravlje mozga.

Cimet, kakao i kokosovo ulje, bez šećera Foto: Shutterstock

Na kraju se dodaje kašičica MCT ulja, odnosno triglicerida srednjeg lanca. Dr Seti navodi da ono obezbeđuje brzu, "čistu" energiju, pomaže fokus i može povoljno da utiče na mikrobiom. MCT masti se prirodno nalaze u kokosovom ulju, punomasnom mleku i puteru, ali se u ovom slučaju koriste u koncentrovanom obliku.

Iz ugla nutricioniste

Klinička nutricionistkinja Dipali Šarma potvrđuje da kafa, ako se pije u umerenim količinama, kod mnogih ljudi može da podstakne rad creva i obezbedi korisne biljne polifenole koji deluju kao prebiotici. Istovremeno, upozorava da kafa ne prija svima podjednako, jer kod osetljivih osoba može da izazove gorušicu, nelagodnost ili češće pražnjenje creva.

Važna napomena