da li ste znali

Grip često počinje kao prehlada, ali može da dovede do upale pluća ili problema sa disanjem

Iako se u svakodnevnom govoru prehlada i grip često koriste kao sinonimi, reč je o dve različite virusne infekcije koje se razlikuju po uzroku, toku bolesti i jačini simptoma. Upravo to često dovodi do zabune, jer se oba stanja javljaju najčešće tokom jeseni i zime i zahvataju disajne puteve.

Simptomi prehlade

Prehlada je najčešće blaža infekcija gornjih disajnih puteva, koju mogu izazvati stotine različitih virusa, najčešće rinovirusi. Simptomi se razvijaju postepeno i obično uključuju:

zapušen ili nos koji curi

kijanje

blagi bol ili grebanje u grlu

povremeni kašalj

blagi umor

retko povišenu ili normalnu telesnu temperaturu

Prehlada je najčešće blaža infekcija gornjih disajnih puteva Foto: Shutterstock

Tegobe najčešće traju od pet do sedam dana i prolaze bez ozbiljnijih komplikacija.

Simptomi gripa

Grip, s druge strane, izazivaju virusi influence tipa A ili B i on se javlja naglo, često "preko noći", a trenutno je aktuelan novi soj virusa A(H3N2) podlinije K, prozvan "super grip". Simptomi gripa su izraženiji i mogu da uključuju:

visoku telesnu temperaturu

jake bolove u mišićima i zglobovima

glavobolju

izražen umor i iscrpljenost

suv, nadražajan kašalj

gubitak apetita

Za razliku od prehlade, grip može trajati duže, a oporavak često potraje i nekoliko nedelja. Kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i onih sa oslabljenim imunitetom, grip može dovesti i do ozbiljnih komplikacija, poput upale pluća.

Grip je praćen visokom temperaturom koja lomi i obara u krevet Foto: Shutterstock

Šta pomaže u lečenju, a šta ne

I prehlada i grip su virusne infekcije, što znači da antibiotici nemaju efekta. Terapija je usmerena na ublažavanje simptoma i uključuje odmor, unos dovoljne količine tečnosti, laganu ishranu i lekove za snižavanje temperature i bolove. Antibiotici se koriste samo ako dođe do bakterijskih komplikacija, o čemu odlučuje lekar.

Kada je važno da se javite lekaru Lekarski pregled je neophodan ako simptomi traju duže od sedam dana ili se pogoršavaju, ako se javi visoka temperatura iznad 39 stepeni koja ne pada, jak bol u grudima, otežano disanje, izražena slabost ili vrtoglavica. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i osoba sa oslabljenim imunitetom, jer kod njih grip može brže dovesti do komplikacija.

Kako da se zaštitite od gripa