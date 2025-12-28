Slušaj vest

Iako se u svakodnevnom govoru prehlada i grip često koriste kao sinonimi, reč je o dve različite virusne infekcije koje se razlikuju po uzroku, toku bolesti i jačini simptoma. Upravo to često dovodi do zabune, jer se oba stanja javljaju najčešće tokom jeseni i zime i zahvataju disajne puteve.

Simptomi prehlade

Prehlada je najčešće blaža infekcija gornjih disajnih puteva, koju mogu izazvati stotine različitih virusa, najčešće rinovirusi. Simptomi se razvijaju postepeno i obično uključuju:

  • zapušen ili nos koji curi 
    kijanje
    blagi bol ili grebanje u grlu
    povremeni kašalj
    blagi umor
    retko povišenu ili normalnu telesnu temperaturu
mlada žena sa prehladom sedi u krevetu i pije čaj
Prehlada je najčešće blaža infekcija gornjih disajnih puteva Foto: Shutterstock

Tegobe najčešće traju od pet do sedam dana i prolaze bez ozbiljnijih komplikacija.

Simptomi gripa

Grip, s druge strane, izazivaju virusi influence tipa A ili B i on se javlja naglo, često "preko noći", a trenutno je aktuelan novi soj virusa A(H3N2) podlinije K, prozvan "super grip". Simptomi gripa su izraženiji i mogu da uključuju:

  • visoku telesnu temperaturu
    jake bolove u mišićima i zglobovima
    glavobolju
    izražen umor i iscrpljenost
    suv, nadražajan kašalj
    gubitak apetita

Za razliku od prehlade, grip može trajati duže, a oporavak često potraje i nekoliko nedelja. Kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i onih sa oslabljenim imunitetom, grip može dovesti i do ozbiljnih komplikacija, poput upale pluća.

žena sa gripom u krevetu pod ćebetom drži se za glavu i gleda u toplomer
Grip je praćen visokom temperaturom koja lomi i obara u krevet Foto: Shutterstock

Šta pomaže u lečenju, a šta ne

I prehlada i grip su virusne infekcije, što znači da antibiotici nemaju efekta. Terapija je usmerena na ublažavanje simptoma i uključuje odmor, unos dovoljne količine tečnosti, laganu ishranu i lekove za snižavanje temperature i bolove. Antibiotici se koriste samo ako dođe do bakterijskih komplikacija, o čemu odlučuje lekar.

Kada je važno da se javite lekaru

Lekarski pregled je neophodan ako simptomi traju duže od sedam dana ili se pogoršavaju, ako se javi visoka temperatura iznad 39 stepeni koja ne pada, jak bol u grudima, otežano disanje, izražena slabost ili vrtoglavica. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i osoba sa oslabljenim imunitetom, jer kod njih grip može brže dovesti do komplikacija.

Kako da se zaštitite od gripa 

Osnovne mere prevencije važe za obe infekcije. Redovno i temeljno pranje ruku, izbegavanje bliskog kontakta sa obolelima i provetravanje prostorija smanjuju rizik od zaražavanja. Najefikasnija zaštita od gripa je sezonska vakcina, koja se posebno preporučuje starijim osobama, hroničnim bolesnicima i zdravstvenim radnicima. Uz to, kvalitetan san, uravnotežena ishrana i kontrola stresa doprinose jačem imunitetu tokom zimskih meseci.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

