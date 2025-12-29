Referentne vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od laboratorije, ali se okvirno smatra da:

* amilaza u krvi iznosi oko 30-110 U/L,

* lipaza u krvi najčešće do 60 U/L.

Višestruko povišene vrednosti, naročito uz bolove u stomaku, mučninu i povraćanje, zahtevaju dodatnu lekarsku procenu.