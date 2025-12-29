Slušaj vest

Enzimi pankreasa, pre svega amilaza i lipaza, spadaju među najvažnije laboratorijske markere koji se koriste za proveru funkcije ove žlezde. Pankreas, koji se nalazi iza želuca, ima ključnu ulogu u varenju hrane i regulaciji šećera u krvi - proizvodi enzime za razgradnju ugljenih hidrata, masti i proteina, ali i hormone poput insulina. Kada ovaj organ otežano funkcioniše, simptomi mogu biti ozbiljni i zahtevati hitnu procenu lekara.

Šta su amilaza i lipaza?

Amilaza i lipaza su enzimi koji se normalno izlučuju u creva kako bi pomogli varenje ugljenih hidrata i masti. Mala količina ovih enzima nalazi se u krvi i to je normalno, ali kada je njihov nivo u krvi povišen, to često ukazuje na to da su ovi enzimi oslobodili u krvotok zbog oštećenja pankreasa ili nekog poremećaja u funkciji žlezde.

Zašto se rade njihove analize?

Lekar obično traži analize krvi za amilazu i lipazu kada pacijent ima simptome koji ukazuju na moguću upalu pankreasa ili njegov poremećaj. Najčešći signali koji mogu prateći dolaze uz povišene enzime su: jaki bolovi u gornjem delu stomaka koji se šire ka leđima, mučnina, povraćanje i ozbiljna slabost.

Analize se najčešće rade uz:

  • opštu krvnu sliku i CRP da se proceni upalna reakcija,
  • ultrazvuk abdomena za vizualizaciju pankreasa i okolnih struktura,
  • po potrebi CT skener ili MRI za detaljniji prikaz i praćenje komplikacija,
  • proveru enzima jetre i bubrega da se isključe drugi uzroci tegoba,
  • kao i, kod hroničnih problema, analize stolice na prisustvo masti (steatoreja) pri sumnji na malapsorpciju.

Šta znače povišene vrednosti?

Visok nivo amilaze i lipaze obično sugeriše na pankreatitis, naročito kada su ove vrednosti višestruko iznad normale. Lipaza je specifičniji marker pankreasa od amilaze i duže ostaje povišena u krvi, pa se često koristi kao glavna analiza u dijagnostici akutne upale.

Šta se smatra normalnim vrednostima?

Referentne vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od laboratorije, ali se okvirno smatra da:
* amilaza u krvi iznosi oko 30-110 U/L,
* lipaza u krvi najčešće do 60 U/L.

Višestruko povišene vrednosti, naročito uz bolove u stomaku, mučninu i povraćanje, zahtevaju dodatnu lekarsku procenu.

Međutim, povišene vrednosti ne moraju uvek značiti samo upalu pankreasa. One mogu biti povišene i kod drugih stanja, poput opstrukcije pankreasnog kanala ili problema sa žučnom kesom, pa čak i kod bolesti bubrega ili korišćenja određenih lekova.

Kada je potrebno ozbiljno se zabrinuti

Povišeni enzimi pankreasa su posebno zabrinjavajući kada su u kombinaciji sa karakterističnim simptomima: intenzivnim bolom u stomaku koji se širi ka leđima, mučninom, povraćanjem i povišenom temperaturom. U takvim situacijama lekar obično traži dodatne testove i skeniranja kako bi se potvrdila dijagnoza i isključile druge opasnosti.

U nekim slučajevima, hronično povišene vrednosti ukazuju na hroničnu upalu pankreasa ili oštećenje tkiva koje može da utiče i na proizvodnju enzima i hormonsku funkciju pankreasa, što dugoročno može dovesti do problema sa varenjem i metabolizmom.

Izvor: Clevelandclinic.org/Medlineplus.gov/Zdravlje.kurir.rs

