Da li bi trebalo da vas zabrinu povišeni enzimi pankreasa? Evo kako da prepoznate rizike
Enzimi pankreasa, pre svega amilaza i lipaza, spadaju među najvažnije laboratorijske markere koji se koriste za proveru funkcije ove žlezde. Pankreas, koji se nalazi iza želuca, ima ključnu ulogu u varenju hrane i regulaciji šećera u krvi - proizvodi enzime za razgradnju ugljenih hidrata, masti i proteina, ali i hormone poput insulina. Kada ovaj organ otežano funkcioniše, simptomi mogu biti ozbiljni i zahtevati hitnu procenu lekara.
Šta su amilaza i lipaza?
Amilaza i lipaza su enzimi koji se normalno izlučuju u creva kako bi pomogli varenje ugljenih hidrata i masti. Mala količina ovih enzima nalazi se u krvi i to je normalno, ali kada je njihov nivo u krvi povišen, to često ukazuje na to da su ovi enzimi oslobodili u krvotok zbog oštećenja pankreasa ili nekog poremećaja u funkciji žlezde.
Zašto se rade njihove analize?
Lekar obično traži analize krvi za amilazu i lipazu kada pacijent ima simptome koji ukazuju na moguću upalu pankreasa ili njegov poremećaj. Najčešći signali koji mogu prateći dolaze uz povišene enzime su: jaki bolovi u gornjem delu stomaka koji se šire ka leđima, mučnina, povraćanje i ozbiljna slabost.
Analize se najčešće rade uz:
- opštu krvnu sliku i CRP da se proceni upalna reakcija,
- ultrazvuk abdomena za vizualizaciju pankreasa i okolnih struktura,
- po potrebi CT skener ili MRI za detaljniji prikaz i praćenje komplikacija,
- proveru enzima jetre i bubrega da se isključe drugi uzroci tegoba,
- kao i, kod hroničnih problema, analize stolice na prisustvo masti (steatoreja) pri sumnji na malapsorpciju.
Šta znače povišene vrednosti?
Visok nivo amilaze i lipaze obično sugeriše na pankreatitis, naročito kada su ove vrednosti višestruko iznad normale. Lipaza je specifičniji marker pankreasa od amilaze i duže ostaje povišena u krvi, pa se često koristi kao glavna analiza u dijagnostici akutne upale.
Referentne vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od laboratorije, ali se okvirno smatra da:
* amilaza u krvi iznosi oko 30-110 U/L,
* lipaza u krvi najčešće do 60 U/L.
Višestruko povišene vrednosti, naročito uz bolove u stomaku, mučninu i povraćanje, zahtevaju dodatnu lekarsku procenu.
Međutim, povišene vrednosti ne moraju uvek značiti samo upalu pankreasa. One mogu biti povišene i kod drugih stanja, poput opstrukcije pankreasnog kanala ili problema sa žučnom kesom, pa čak i kod bolesti bubrega ili korišćenja određenih lekova.
Kada je potrebno ozbiljno se zabrinuti
Povišeni enzimi pankreasa su posebno zabrinjavajući kada su u kombinaciji sa karakterističnim simptomima: intenzivnim bolom u stomaku koji se širi ka leđima, mučninom, povraćanjem i povišenom temperaturom. U takvim situacijama lekar obično traži dodatne testove i skeniranja kako bi se potvrdila dijagnoza i isključile druge opasnosti.
U nekim slučajevima, hronično povišene vrednosti ukazuju na hroničnu upalu pankreasa ili oštećenje tkiva koje može da utiče i na proizvodnju enzima i hormonsku funkciju pankreasa, što dugoročno može dovesti do problema sa varenjem i metabolizmom.
Izvor: Clevelandclinic.org/Medlineplus.gov/Zdravlje.kurir.rs