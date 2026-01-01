Nizak estrogen – tihi uzrok brojnih tegoba: Simptomi koje ne smete ignorisati i kada se javiti lekaru
Šta znači nizak estrogen?
Nizak estrogen znači da telo ne proizvodi dovoljno ovog važnog hormona. Estrogen ima ključnu ulogu u regulaciji menstrualnog ciklusa, očuvanju gustine kostiju, kao i u održavanju energije i raspoloženja. Kada njegov nivo opadne — što se najčešće dešava tokom perimenopauze i menopauze — mogu se javiti brojni neprijatni simptomi. Jedan od najčešćih su valunzi (napadi vrućine).
Znaci i simptomi niskog estrogena kod žena
Nizak nivo estrogena može izazvati različite simptome, među kojima su najčešći:
Valunzi i noćno znojenje – Pad estrogena utiče na centar za regulaciju telesne temperature u mozgu, što izaziva iznenadne nalete toplote, crvenilo i znojenje, naročito u predelu lica i vrata.
Suva koža – Koža može postati tupa, suvlja i sklonija borama.
Slabe kosti – Smanjen estrogen dovodi do gubitka koštane gustine i povećanog rizika od preloma.
Promene raspoloženja – Razdražljivost, tuga, anksioznost i frustracija su česte.
Vaginalna atrofija – Sluzokoža vagine i uretre postaje tanja i suvlja, što povećava rizik od urinarnih infekcija.
Neredovne ili izostale menstruacije – Ciklus može postati nepredvidiv ili potpuno izostati.
Problemi sa koncentracijom – Čest je osećaj „magle u glavi“ i zaboravnost.
Povećanje telesne težine – Masne naslage se najčešće gomilaju u predelu stomaka.
Glavobolje – Posebno pre ili tokom menstruacije.
Bolan seksualni odnos – Zbog smanjene vlažnosti vagine može doći do nelagodnosti i bola.
Hronični umor – Nedostatak energije i stalna iscrpljenost.
Nesanica – Problemi sa uspavljivanjem i održavanjem sna.
Promene u rastu kose – Proređivanje kose na glavi ili pojačan rast dlaka na licu.
Simptomi niskog estrogena kod muškaraca
I muškarcima je potrebna mala količina estrogena (estradiola), koji nastaje iz testosterona.
Kada je njegov nivo nizak, može doći do:
* smanjenja koštane mase
* povećanog rizika od preloma i osteoporoze
Estrogen kod muškaraca ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju.
Vrste estrogena
Ljudsko telo proizvodi tri glavne vrste estrogena:
Estron (E1) – Dominantan tokom i nakon menopauze
Estradiol (E2) – Najjači oblik estrogena, dominantan u reproduktivnom periodu
Estriol (E3) – Prisutan uglavnom tokom trudnoće
Menopauza se obično potvrđuje analizom krvi koja pokazuje povišen FSH i nizak nivo estradiola kod žena koje nisu imale menstruaciju nekoliko meseci.
Moguće komplikacije niskog estrogena
Dugotrajno nizak estrogen može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema, kao što su:
Bolesti srca i moždani udar – Estrogen štiti krvne sudove i pomaže u kontroli holesterola.
Osteoporoza – Slabljenje kostiju i povećan rizik od preloma.
Mentalni poremećaji – Depresijai drugi poremećaji raspoloženja češći su kod niskog estrogena.
Česte urinarne infekcije – Zbog promena u sluzokoži urinarnog trakta.
Kada se obratiti lekaru?
Preporučuje se da se obratite lekaru ako imate simptome koji vas zabrinjavaju, naročito ako:
* ste u menopauzi i ponovo se javilo krvarenje
* imate 16 ili više godina, a nikada niste dobili menstruaciju
* menstruacije često izostaju ili su veoma neredovne
Lekar može uraditi hormonske analize i, po potrebi, predložiti terapiju ili promene načina života.
Zaključak
Nizak estrogen je čest problem, posebno tokom perimenopauze i menopauze. Simptomi mogu značajno uticati na kvalitet života, ali se pravilnom dijagnozom i terapijom mogu uspešno ublažiti. Pravovremeni razgovor sa lekarom je ključan korak ka očuvanju zdravlja.
Izvor: everydayhealth.com/zdravlje.kurir