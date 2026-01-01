Da li vam telo šalje signale?

Da li vam telo šalje signale?

Estrogen ima ključnu ulogu u regulaciji menstrualnog ciklusa, očuvanju gustine kostiju, kao i u održavanju energije i raspoloženja.

Šta znači nizak estrogen?

Nizak estrogen znači da telo ne proizvodi dovoljno ovog važnog hormona. Estrogen ima ključnu ulogu u regulaciji menstrualnog ciklusa, očuvanju gustine kostiju, kao i u održavanju energije i raspoloženja. Kada njegov nivo opadne — što se najčešće dešava tokom perimenopauze i menopauze — mogu se javiti brojni neprijatni simptomi. Jedan od najčešćih su valunzi (napadi vrućine).

Znaci i simptomi niskog estrogena kod žena

Nizak nivo estrogena može izazvati različite simptome, među kojima su najčešći:

Valunzi i noćno znojenje – Pad estrogena utiče na centar za regulaciju telesne temperature u mozgu, što izaziva iznenadne nalete toplote, crvenilo i znojenje, naročito u predelu lica i vrata.

Suva koža – Koža može postati tupa, suvlja i sklonija borama.

Slabe kosti – Smanjen estrogen dovodi do gubitka koštane gustine i povećanog rizika od preloma.

Promene raspoloženja – Razdražljivost, tuga, anksioznost i frustracija su česte.

Vaginalna atrofija – Sluzokoža vagine i uretre postaje tanja i suvlja, što povećava rizik od urinarnih infekcija.

Neredovne ili izostale menstruacije – Ciklus može postati nepredvidiv ili potpuno izostati.

Problemi sa koncentracijom – Čest je osećaj „magle u glavi“ i zaboravnost.

Povećanje telesne težine – Masne naslage se najčešće gomilaju u predelu stomaka.

Glavobolje – Posebno pre ili tokom menstruacije.

Bolan seksualni odnos – Zbog smanjene vlažnosti vagine može doći do nelagodnosti i bola.

Hronični umor – Nedostatak energije i stalna iscrpljenost.

Nesanica – Problemi sa uspavljivanjem i održavanjem sna.

Promene u rastu kose – Proređivanje kose na glavi ili pojačan rast dlaka na licu.

Lekar može uraditi hormonske analize i, po potrebi, predložiti terapiju ili promene načina života Foto: Shutterstock

Simptomi niskog estrogena kod muškaraca

I muškarcima je potrebna mala količina estrogena (estradiola), koji nastaje iz testosterona.

Kada je njegov nivo nizak, može doći do:

* smanjenja koštane mase

* povećanog rizika od preloma i osteoporoze

Estrogen kod muškaraca ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju.

Vrste estrogena

Ljudsko telo proizvodi tri glavne vrste estrogena:

Estron (E1) – Dominantan tokom i nakon menopauze

Estradiol (E2) – Najjači oblik estrogena, dominantan u reproduktivnom periodu

Estriol (E3) – Prisutan uglavnom tokom trudnoće

Menopauza se obično potvrđuje analizom krvi koja pokazuje povišen FSH i nizak nivo estradiola kod žena koje nisu imale menstruaciju nekoliko meseci.

Dugotrajno nizak estrogen može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema Foto: Shutterstock

Moguće komplikacije niskog estrogena

Dugotrajno nizak estrogen može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema, kao što su:

Bolesti srca i moždani udar – Estrogen štiti krvne sudove i pomaže u kontroli holesterola.

Osteoporoza – Slabljenje kostiju i povećan rizik od preloma.

Mentalni poremećaji – Depresijai drugi poremećaji raspoloženja češći su kod niskog estrogena.

Česte urinarne infekcije – Zbog promena u sluzokoži urinarnog trakta.

Kada se obratiti lekaru?

Preporučuje se da se obratite lekaru ako imate simptome koji vas zabrinjavaju, naročito ako:

* ste u menopauzi i ponovo se javilo krvarenje

* imate 16 ili više godina, a nikada niste dobili menstruaciju

* menstruacije često izostaju ili su veoma neredovne

Lekar može uraditi hormonske analize i, po potrebi, predložiti terapiju ili promene načina života.

Zaključak