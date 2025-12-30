Hiperekstenzija kolena je povreda koja nastaje kada se koleno savije unazad više od svog uobičajenog opsega pokreta

To bi bio najbolji mogući scenario- i značilo bi da Jokić ne bi morao da bude van terena duži vremenski period.

Nikola Jokić je napustio utakmicu u ponedeljak protiv Majami Hita nakon što je zadobio povredu levog kolena, dok je Denver gubio 147:123 u Majamiju. Iako je meč završio ranije, Jokić je i dalje bio najefikasniji igrač svog tima sa 21 poenom, osam asistencija i pet skokova.

Povredu je analizirao i dr Brajan Saterer, koji je naglasio da je glavna zabrinutost vezana za koleno, a ne za skočni zglob. On je istakao da je Jokić doživeo hiperekstenziju, objašnjavajući:

- Hiperekstenzija je samo opis onoga što vidimo na ekstremitetu. Zatim moramo da razmišljamo o tome koje strukture mogu biti povređene kao posledica te hiperekstenzije.

Glavna zabrinutost po rečima sturčnjaka je vezana za koleno, a ne za skočni zglob Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Saterer je ukazao i na pozitivne okolnosti u Jokićevoj situaciji.

- Ne vidimo izražen varus ili valgus… nije trčao. Nije skakao i doskakao… ne vidimo direktan udarac u samo koleno. Više se sve dešava dole, u predelu zgloba.

On je dodao da ovi faktori smanjuju verovatnoću katastrofalnog oštećenja prednjeg ili zadnjeg ukrštenog ligamenta (ACL ili PCL).

Moguće posledice povrede

Lekar je naveo i moguće ishode povrede:

- Kod bilo koje od ovih povreda, dolazi do koštanog nagnječenja. To koštano nagnječenje često izbacuje igrače iz igre na nedelju ili dve. Mislim da moramo biti spremni na mogućnost da Jokić izostane i više nedelja.

Saterer je ipak ostao oprezno optimističan, rekavši:

- Nadam se da će to biti u rasponu od jedne do dve nedelje, a ne tri do četiri ili duže, niti nešto što bi zahtevalo operaciju.

Ova vrsta povrede nastaje kada se koleno snažno savije unazad, preko potpuno ispravljenog položaja Foto: Shutterstock

Šta je hiperekstenziona povreda?

Opseg pokreta označava koliko daleko neki zglob može da se pomera u svakom pravcu pre nego što se zaustavi, a svaki zglob u telu ima svoj normalan opseg pokreta. Dva osnovna pravca kretanja za većinu zglobova su fleksija (savijanje) i ekstenzija (ispravljanje).

Hiperekstenzija znači da je došlo do prekomernog pomeranja zgloba u jednom pravcu (ispravljanje). Drugim rečima, zglob je bio primoran da se pomeri izvan svog uobičajenog, normalnog opsega pokreta.

Kada se to dogodi, tkiva oko zgloba mogu da se oštete. U težim slučajevima, ligamenti koji inače obezbeđuju stabilnost zgloba mogu da se istegnu ili pokidaju. To može dovesti do nestabilnosti zgloba i povećati rizik od iščašenja ili drugih povreda.

Hiperekstenziona povreda može da se dogodi na mnogim zglobovima u telu. Ipak, pojedini zglobovi su podložniji ovakvim povredama od drugih. Jedno od najčešćih mesta je upravo koleno.

Ova vrsta povrede nastaje kada se koleno snažno savije unazad, preko potpuno ispravljenog položaja. Drugim rečima, koleno je primorano da se pomeri u suprotnom smeru od onog u kojem se normalno savija.

Kada do toga dođe, mogu se oštetiti ligamenti koji obezbeđuju stabilnost kolena. Hiperekstenziona povreda kolena može izazvati bol i otok.