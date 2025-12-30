Slušaj vest

Uprkos umoru, pa čak i bolu koji osećamo, često zanemarujemo ovaj deo tela u našoj večernjoj rutini. A zaista je potrebno vrlo malo.

Uključivanje nekoliko minuta istezanja stopala pre spavanja može imati iznenađujuće snažan efekat, ističe trenerka joge Veronik Ori, ne samo na zdravlje vaših stopala, već i na vaš nervni sistem, kvalitet sna i opšti osećaj smirenosti. Vaša stopala su bogata nervnim završecima i vezivnim tkivom koje je povezano sa ostatkom vašeg tela. Stoga, nežno istezanje ovog područja poslaće jasnu poruku vašem telu da je vreme da uspori.

- Kada se vaša stopala polako i svesno opuste, celo telo često reaguje smirivanjem. Razlog je aktivacija parasimpatičkog nervnog sistema, koji priprema telo za san - kaže Ori.

Drugim rečima, kada se vaša stopala opuste, opušta se i ostatak vašeg tela. Ovo su konkretne prednosti:

Oslobađa napetost koje često nismo svesni

Napetost u stopalima ne mora uvek da se manifestuje kao bol, objašnjava Ori, dodajući da se može preneti na listove, zglobove, kolena, pa čak i na donji deo leđa. Istezanje tabana i prstiju oslobađa fasciju, vezivno tkivo koje prolazi kroz noge i povezuje različite delove tela. Noću to znači veću udobnost u krevetu i manje nemirnog prevrtanja i okretanja pre nego što zaspite.

U težim slučajevima, loša cirkulacija može dovesti i do bola, dugotrajnih rana i čireva na koži, jer nedostatak protoka krvi uzrokuje propadanje tkiva Foto: Shutterstock

Smiruje um pre spavanja

Ako primetite da vam misli lete svuda kada legnete, istezanje stopala može poslužiti kao jednostavna vežba smirivanja. Fokusiranje na telesne senzacije - širenje prstiju na nogama, nežno istezanje svodova stopala - pomaže da izvučete svoj um iz začaranog kruga briga i planova. Ovaj prelazak sa razmišljanja na osećanja, objašnjava jogi, često donosi prirodan osećaj smirenosti, bez sile ili napora.

Stimuliše cirkulaciju nakon dugog dana

Nakon dana gravitacije, nežni pokreti stopala i zglobova pomažu u poboljšanju cirkulacije. Istezanje podstiče protok sveže krvi u umorna tkiva i olakšava povratak tečnosti u srce.

- U kombinaciji sa sporim, dubokim disanjem, to mozgu šalje signal da je sigurno ugasiti aktivnost i pripremiti se za san - kaže Ory.

To postaje prirodni signal za odlazak u krevet

Doslednost je ključna. Kada istezanje stopala postane deo vaše večernje rutine, čak i ako je to samo na nekoliko minuta, vaše telo to na kraju prepoznaje kao znak da se dan bliži kraju. Ova predvidljivost može mnogo olakšati uspavljivanje i stvoriti zdraviji ritam spavanja.

Rutina u istezanju stopala može mnogo olakšati uspavljivanje i stvoriti zdraviji ritam spavanja. Foto: Shutterstock

Nežno istezanje stopala pre spavanja

Ori preporučuje da se ove vežbe izvode u krevetu ili na podu. Krećite se polako, dišite mirno. Cilj je opuštanje, a ne napor.

Istezanje i širenje prstiju

Sedite ili lezite i nežno umetnite prste između prstiju. Držite 30 do 60 sekundi dok polako dišete. Ova vežba opušta male mišiće u stopalima i poboljšava pokretljivost prstiju.

Fleksija i ekstenzija stopala

Ispružite jednu nogu i polako povucite prste prema sebi, a zatim ih ispružite napred. Ponovite osam do deset puta sa svakom nogom kako biste smanjili ukočenost u stopalima i zglobovima.

Lezite na leđa sa stopalima uz zid ili uzglavlje kreveta. Ostanite u ovom položaju jedan do dva minuta Foto: Shutterstock

Istezanje stopala

Prebacite jedan skočni zglob preko suprotnog kolena. Rukom nežno povucite prste ka potkolenici dok ne osetite istezanje u tabanu. Držite 20 do 30 sekundi sa svake strane.

Krugovi skočnim zglobom

Sa ispruženim nogama ili savijenim kolenima, polako kružite jednim skočnim zglobom u oba smera pet do deset krugova. Ova vežba podmazuje vaše zglobove i poboljšava cirkulaciju.

Podizanje stopala

Lezite na leđa sa stopalima uz zid ili uzglavlje kreveta. Ostanite u ovom položaju jedan do dva minuta, dozvoljavajući telu i dahu da se prirodno smire.