Preskakanje treninga kod većine ljudi koji redovno vežbaju izaziva osećaj krivice. Razlog za to je pre svega način na koji se na društvenim mrežama glorifikuju „grind“, konstantnost i mentalitet „bez izgovora“, do te mere da se odmor često doživljava kao slabost.

Međutim, fitnes stručnjaci se slažu da je osluškivanje sopstvenog tela podjednako važno kao i naporan rad. Ponekad pauza od teretane zapravo može doprineti boljem zdravlju, bržem oporavku i dugoročnom napretku.

Prema rečima Varnita Jadava, stručnjaka za ishranu, vežbanje i fitnesa i trenera iz Laknaua, propuštanje treninga nije neuspeh – naprotiv, može biti promišljena i pametna odluka u interesu opšteg zdravlja i dobrog osećaja. 

Prema Varnitu, ovo je pet situacija u kojima se preskakanje teretane može smatrati najzdravijom opcijom:

Kada se ne osećate dobro (bolest, prehlada, temperatura)

Temperatura, prehlada, kašalj ili opšta slabost dodatno opterećuju organizam.

- Ako se ne osećate dobro, imate temperaturu, prehladu ili kašalj zbog kojih ste iscrpljeni i bez energije, dobra je ideja da tog dana preskočite trening - kaže Varnit.

Vežbanje u tom stanju može pogoršati simptome i produžiti period oporavka. Lagana šetnja ili potpuni odmor omogućavaju imunom sistemu da svu energiju usmeri na izlečenje, umesto da se nosi sa dodatnim fizičkim stresom.

Ako se ne osećate dobro, imate temperaturu, prehladu ili kašalj zbog kojih ste iscrpljeni i bez energije, dobra je ideja da tog dana preskočite trening Foto: Shutterstock

Kada osećate oštar bol ili imate povredu

Bol nije nešto što treba ignorisati ili „gurati kroz njega“. Oštar bol ili dugotrajna nelagodnost mogu biti znak povrede koja zahteva pažnju.

- Lečenje povrede uvek ima prioritet ako izaziva nelagodnost i bol - istakao je Varnit.

Ignorisanje bola i nastavak treninga lako može pretvoriti manji problem u hronično stanje. Pauza za oporavak i odgovarajući tretman pomažu i da se ponovo procene tehnika vežbanja i intenzitet treninga, što je važno za dugoročni fitnes.

Kada imate ozbiljan manjak sna

Oporavak mišića, hormonska ravnoteža i mentalna jasnoća u velikoj meri zavise od kvaliteta sna. Ako spavate manje od sedam sati i osećate manjak energije, bolje je preskočiti teretanu.

Prema Varnitu, nedovoljno sna povećava rizik od povreda i negativno utiče na učinak tokom treninga. Povratak zdravom ritmu spavanja, uz fiksno vreme odlaska na spavanje i buđenja, omogućiće snažniji i fokusiraniji povratak vežbanju.

Kada ste dosledni, ali ne vidite nikakav napredak

Doslednost je važna, ali pretreniranost može zaustaviti napredak. Ako mesecima neumorno trenirate, a primećujete konstantan umor, izostanak napretka u snazi ili mentalno sagorevanje, možda je vreme da napravite korak unazad.

- To je jasan znak da treba privremeno da se distancirate od teretane i ponovo organizujete opterećenje koje telo može da podnese - objasnio je Varnit.

Kratke pauze pomažu mišićima da se oporave i često dovode do boljih rezultata nakon povratka treningu.

Ignorisanje bola i nastavak treninga lako može pretvoriti manji problem u hronično stanje Foto: Profimedia

Nakon operacije, terapije ili kada ste izrazito iscrpljeni

Ako ste nedavno imali operaciju, prolazite kroz medicinski tretman ili se osećate slabo i mučno zbog dehidratacije ili nutritivnih deficita, vežbanje treba da padne u drugi plan.

- Vaše blagostanje i mentalni mir u takvim danima imaju apsolutni prioritet. Odmor pomaže telu da se oporavi i sprečava komplikacije koje mogu nastati ako se prerano upustite u intenzivnu fizičku aktivnost - naglasio je Varnit.

Prema mišljenju fitnes stručnjaka, dani odmora ne znače da ne radite ništa – oni su namenjeni oporavku. Mišići jačaju tokom odmora, a ne tokom samog treninga.

- Izostanak iz teretane kada je to potrebno može izlečiti um, sprečiti povrede i obezbediti dugoročne, održive navike vežbanja. Jedina prava disciplina je znati kada treba stati - zaključio je Varnit.

Zaključak

Preskakanje teretane u pravom trenutku znak je svesnosti o sopstvenom telu, a ne nedostatka posvećenosti. Davanje prioriteta oporavku može dovesti do boljeg zdravlja i snažnijih, dugoročnih rezultata.

