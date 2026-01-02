Ljudi sa krvnom grupom O često imaju jači imuni sistem i otpornije krvne sudove, ali su podložniji norovirusu i problemima sa želucem

Većina ljudi ne razmišlja o svojoj krvnoj grupi osim kada im je potrebna transfuzija — ali da li ona može otkriti nešto više o vašem zdravlju? I da li je neka krvna grupa bolja od ostalih?

Postoje četiri osnovne krvne grupe: A, B, AB i O.

Kratak odgovor glasi: ne postoji „najbolja“ krvna grupa. Međutim, svaka od njih ima svoje prednosti i nedostatke kada je reč o zdravlju.

Krvna grupa A

Krvna grupa A može vas učiniti manje podložnim norovirusu, poznatom kao „zimska bolest povraćanja“. Takođe, osobe sa ovom krvnom grupom manje privlače komarce.

Međutim, postoje i negativne strane. Krvna grupa A povezana je sa višim nivoima „lošeg“ (LDL) holesterola, što povećava rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema.

Osobe sa ovom krvnom grupom češće doživljavaju rani ishemijski moždani udar, izazvan blokadom protoka krvi ka mozgu, a mogu imati i teži tok infekcije COVID-19.

Istraživanja su pokazala da ljudi sa krvnom grupom A imaju veći rizik od raka želuca i pankreasa. Takođe, kod njih je često prisutan viši nivo kortizola, hormona stresa, zbog čega su skloniji napetosti i anksioznosti.

Krvna grupa B

Prednosti krvne grupe B uključuju manji rizik od nastanka bubrežnih kamenaca i manju verovatnoću ujeda krpelja, što je značajna prednost za ljude koji često borave u prirodi.

Istraživanja takođe ukazuju da ova krvna grupa može pružiti prirodnu zaštitu od određenih patogena, poput malih boginja (variola) i malarije.

Još jedna dobra vest: osobe sa krvnom grupom B imaju znatno manji ukupni rizik od raka želuca i mokraćne bešike, a njihovo telo je manje pogodno za razvoj bakterije Helicobacter pylori, glavnog uzročnika čira na želucu.

S druge strane, studije pokazuju da su osobe sa krvnom grupom B podložnije nekim infekcijama, poput tuberkuloze i kolere, kao i da imaju povećan rizik od srčanih bolesti i raka pankreasa.

Kod njih je takođe zabeležena veća učestalost dijabetesa tipa 2 i povišenog krvnog pritiska, mada se ova veza i dalje istražuje.

Krvna grupa AB

Ako vam je potrebna transfuzija, imate sreće ukoliko ste AB+ — vi ste univerzalni primalac i možete primiti krv bilo koje grupe.

Krvna grupa AB ima još jednu važnu prednost: smatra se „tečnim zlatom“ u urgentnoj medicini, jer je univerzalni donor plazme, koja se često daje pacijentima sa teškim povredama, opekotinama i šokom.

Međutim, krvna grupa AB povezana je sa povećanom upalom u organizmu, što može negativno uticati na krvne sudove.

Prema podacima Američkog udruženja za srce, krvne grupe A, B i AB imaju veći rizik od opasnog zgrušavanja krvi i srčanog udara u poređenju sa krvnom grupom O — a AB grupa nosi najveći rizik.

Osobe sa ovom krvnom grupom imaju i veći rizik od raka pankreasa.

Kada je reč o kognitivnim sposobnostima, studija iz 2014. godine objavljena u časopisu Neurology pokazala je da su ljudi sa krvnom grupom AB čak 82% skloniji razvoju problema sa pamćenjem i razmišljanjem, koji mogu voditi ka demenciji. Smatra se da je to povezano sa višim nivoima faktora VIII, proteina koji utiče na zgrušavanje krvi.

Krvna grupa O

Krvna grupa O je najčešća u svetu, ali postoji i jedna supermoć u medicinskom smislu – O-negativna krv je univerzalni donor. To znači da se može davati svima, bez obzira na njihovu krvnu grupu. Zato je posebno dragocena u hitnim slučajevima kada pacijent treba transfuziju, a njegova krvna grupa nije poznata.

Prema Američkom udruženju za srce, ljudi sa krvnom grupom O imaju najniži rizik od srčanog udara i stvaranja krvnih ugrušaka u nogama i plućima.

Istraživači su utvrdili da osobe sa ovom krvnom grupom imaju 12% manji rizik od moždanog udara u poređenju sa ostalima.

Takođe, manja je verovatnoća da će se zaraziti virusom COVID-19 ili razviti teže simptome, jer generalno imaju manje problema sa zgrušavanjem krvi, koje je povezano sa težinom bolesti.

Važno Iako istraživanja sugerišu određene razlike u zdravlju i otpornosti među krvnim grupama, ove tvrdnje još nisu u potpunosti naučno potvrđene. Većina zaključaka se zasniva na indicijama i posmatranjima, a ne na definitivnim naučnim dokazima.

Loša strana: osobe sa krvnom grupom O smatraju se podložnijim norovirusu. Kod njih je takođe zabeležena veća učestalost čira na želucu, kao i sklonost ka obilnijem krvarenju nakon povreda ili operacija.