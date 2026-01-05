Slušaj vest

Većina ljudi može ih uneti putem raznovrsne i uravnotežene ishrane, ali kod osoba sa ograničenom dijetom ili digestivnim oboljenjima može doći do nedostatka pojedinih nutrijenata.

- Najbolji izvori vitamina važnih za varenje su integralne namirnice – sveže voće i povrće, integralne žitarice, jaja, orašasti plodovi i semenke - ističe dr Džejms Li, gastroenterolog iz Kalifornije.

Vitamini pomažu razgradnju hrane, očuvanje sluzokože creva, apsorpciju hranljivih materija i regulaciju crevne mikrobiote, koja ima ključnu ulogu u varenju, imunitetu i metabolizmu.

Vitamini B1, B3, B6, B7 i B12 učestvuju u pretvaranju hrane u energiju Foto: Shutterstock

Vitamini B grupe

Vitamini B1, B3, B6, B7 i B12 učestvuju u pretvaranju hrane u energiju, razgradnji proteina, masti i ugljenih hidrata, kao i u stvaranju crvenih krvnih zrnaca.

Nedostatak vitamina B12 može dovesti do anemije i gastrointestinalnih tegoba. U riziku su starije osobe, osobe sa Kronovom bolešću, kao i vegetarijanci i vegani, jer se B12 nalazi isključivo u namirnicama životinjskog porekla.

Vitamin C

Osim što je snažan antioksidans, vitamin C doprinosi zdravlju zuba i desni, što je važno za pravilno žvakanje – prvi korak varenja. Takođe poboljšava apsorpciju gvožđa u digestivnom traktu.

Nedostatak vitamina C može dovesti do anemije, krvarenja desni i slabijeg zarastanja rana. Najviše ga ima u citrusima, bobičastom voću, paprikama, paradajzu i brokoliju.

Vitamin D ne samo da jača kosti, već pomaže i zdravlju creva, podržavajući imunitet i ravnotežu mikrobioma. Foto: Shutterstock

Vitamin D

Vitamin D je neophodan za apsorpciju kalcijuma, zdravlje kostiju, ali i pravilno funkcionisanje imunog sistema. Nizak nivo vitamina D čest je kod osoba sa inflamatornim bolestima creva, jer se ovaj vitamin apsorbuje zajedno sa mastima, a upala creva može taj proces otežati.

Izvori vitamina D su sunčeva svetlost, masna riba, jaja, obogaćeni mlečni proizvodi i suplementi.

Vitamin A

Vitamin A ima antiinflamatorna svojstva i može doprineti zdravlju crevne sluzokože i ravnoteži crevnih bakterija. Gastrointestinalni poremećaji mogu smanjiti apsorpciju vitamina A, jer spada u vitamine rastvorljive u mastima.

Nalazi se u narandžastom i zelenom povrću, voću, ribi, mlečnim proizvodima, jajima i iznutricama.

Nedostatak vitamina E češći je kod osoba sa poremećajima apsorpcije mast Foto: Shutterstock

Vitamin E

Vitamin E štiti sluzokožu creva od oštećenja izazvanih upalom i slobodnim radikalima i pomaže očuvanje barijerne funkcije creva.

- Zdrava crevna sluzokoža omogućava prolaz korisnih nutrijenata, a sprečava ulazak štetnih supstanci - navodi dr Endru Bokser, gastroenterolog iz Nju Džersija.

Nedostatak vitamina E češći je kod osoba sa poremećajima apsorpcije masti.

Kada treba potražiti savet lekara?

Nadimanje, gasovi, dijareja, zatvor, umor i netolerancija na određene namirnice mogu ukazivati na poremećaje crevne funkcije ili nedostatak vitamina.

Stručnjaci savetuju da se suplementi ne uzimaju na svoju ruku, jer prekomeran unos pojedinih vitamina, poput A i D, može biti štetan.

Suplementacija treba da bude individualno prilagođena, naročito kod osoba sa digestivnim bolestima, naglašavaju gastroenterolozi.

Ukoliko simptomi traju ili se ponavljaju, preporučuje se savetovanje sa lekarom i, po potrebi, laboratorijska provera nivoa vitamina.