Jedan medicinski stručnjak otkrio je da tri ključne namirnice koje se često nalaze na božićnoj trpezi mogu biti više od samog gurmanskog užitka – one zapravo mogu doprineti snižavanju holesterola.

Iako se božićni obrok često doživljava kao kaloričan i preterano bogat, on može imati i neka neočekivana zdravstvena svojstva. Doktor Avinaš Hari Narajan iz London Medical Laboratory, podelio je otkrio je nekoliko činjenica o odrešenim namirnicama koje bi mogle da iznenade mnoge.

Određene praznične namirnice mogu smanjiti nivo lipoproteina male gustine (LDL), odnosno „lošeg“ holesterola Foto: Shutterstock

On je objasnio da određene praznične namirnice mogu smanjiti nivo lipoproteina male gustine (LDL), odnosno „lošeg“ holesterola, dok istovremeno mogu povećati nivo „dobrog“ holesterola.

- Lipoprotein male gustine (LDL) prenosi holesterol do arterija.To može dovesti do nakupljanja plaka, što rezultira slabijim protokom krvi. Što je viši nivo LDL holesterola, to je veći rizik od koronarne bolesti srca - objasnio je on.

S druge strane, lipoprotein velike gustine (HDL) naziva se ‘dobrim’ holesterolom. Na HDL možemo gledati kao na "usisivač" za holesterol.

- Kada je HDL prisutan u zdravim količinama u krvi, on uklanja višak holesterola i naslage plaka iz arterija i transportuje ih do jetre. Jetra zatim izbacuje holesterol iz organizma. Na taj način se smanjuje rizik od bolesti srca, srčanog i moždanog udara.

Doktor navodi ove tri namirnice kao bolje izbore odnosu na tradicionalne jer mogu da imaju pozitivan uticaj na nivo holesterola.

Ćuretina sadrži niacin koji može pomoći u snižavanju holesterola i drugih masnoća u krvi Foto: Shutterstock

Ćuretina

Doktor objašnjava da jećuretina, kao centralni deo prazničnog obroka, korisna za zdravlje srca.

- Postoji mnogo namirnica koje su popularne tokom praznika i koje mogu pomoći u snižavanju LDL holesterola, čime se poboljšava odnos HDL i LDL holesterola. Dobra vest je da je među njima i ćuretina, kao i druge praznične namirnice poput pilećih grudi i lososa - rekao je dr Avinaš.

Razlog za to je što istraživanja pokazuju da masna riba, pileća prsa i ćuretina predstavljaju dobre prirodne izvore niacina, navodi on.

- Niacin je poznat i kao vitamin B3. On može pomoći u snižavanju holesterola i drugih masnoća u krvi. Niacin doprinosi povećanju HDL (‘dobrog’) holesterola, smanjenju LDL (‘lošeg’) holesterola, kao i snižavanju triglicerida, još jedne vrste masti u organizmu.

Prokelj se nalazi visoko na listi namirnica bogatih antioksidansima, odmah iza kelja i spanaća Foto: Shutterstock

Povrće

Kada je reč o povrću, nijedan božićni obrok nije potpun bez priloga.

- Studija iz 2016. godine, objavljena u časopisu Nutrients, pokazala je da ishrana bogata antioksidansima povećava nivo HDL holesterola u odnosu na trigliceride - rekao je dr Avinaš.

Antioksidansi takođe pomažu očuvanju zdravlja jer sprečavaju oštećenje ćelija u organizmu. Namirnice bogate antioksidansima uključuju cveklu, ljubičasti kupus, kelj i spanać, ali i prokelj.

- Prokelj se nalazi visoko na listi namirnica bogatih antioksidansima, odmah iza kelja i spanaća. Samo pola šolje kuvanog prokelja obezbeđuje gotovo polovinu preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Pečeni krompir

Iako tradicionalan način pripreme krompira za praznike nije uvek najzdraviji, postoje i zdravije alternative.

- Dobra vest je da krompir ne sadrži masti ni holesterol i da ima nizak sadržaj natrijuma. Takođe je bogat antioksidansima i vitaminima koji pomažu pravilnom funkcionisanju organizma - objasnio je doktor.

Upotreba nezasićenih ulja za kuvanje, poput maslinovog ulja, znatno je povoljnija za zdravlje srca Foto: Shutterstock

Maslinovo ulje

Istina je da pečenje nije najzdraviji način pripreme, naročito ako se koriste rafinisana ulja za kuvanje.

- Upotreba nezasićenih ulja za kuvanje, poput maslinovog ulja, znatno je povoljnija za zdravlje srca. Takođe su dobra opcija sprejevi od suncokretovog ulja sa niskim sadržajem masti, kao i ulje uljane repice. Ovo ulje je naročito bogato sterolima.

Steroli i stanoli su biljne supstance koje se apsorbuju u krvotok i sprečavaju apsorpciju dela holesterola, čime se snižava njegov nivo u krvi.

Bobičasto voće

Kao dodatni savet, dr Avinaš je preporučio bobičasto voće kao dezert bogat antioksidansima, kao i crveno vino kao alkoholno piće izbora, zbog njegovog povoljnog efekta na krvne sudove.

Umerenost je ključ

Naravno, postoji i jedna začkoljica. Ključna reč kada govorimo o konzumiranju hrane i vina tokom praznika jeste – umerenost, navodi doktor.

- Svi navedeni benefiti mogu biti poništeni prevelikim unosom masne hrane ili alkohola. Ako ste zabrinuti za nivo holesterola, najvolje je da gatrolišete redovno.