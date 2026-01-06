Praznični period podrazumeva mnogo kalorične hrane i pića, ali prejedanje može ozbiljno „uzdrmati“ naš stomak

Isprobajte ove savete dijetetičarke kako biste je vratili u ravnotežu.

- Kada se inače hranimo zdravo, a zatim tokom nekog perioda to prestanemo da radimo - kao što je slučaj tokom praznika - neuravnotežena crevna mikrobiota ima poteškoća da preradi hranu i eliminiše otpadne materije - objašnjava Sabina Valentine, registrovana dijetetičarka sa Univerziteta u Alberti.

Uživanje u prazničnim poslasticama bogatim šećerom, slanim i masnim jelima može dovesti do osećaja tromosti i nadutosti, ali i drugih simptoma poput zatvora, dijareje, gorušice, poremećenog sna i povećanja telesne težine. Ipak, kako ističe Valentine, postoje načini da zaštitimo creva.

- Kod svih će se u izvesnoj meri javiti osećaj probavne nelagodnosti, zato je važno da slušamo svoje telo i donosimo pametne odluke koje će nam pomoći da se kasnije osećamo bolje.

Unosite namirnice bogatih vlaknima, kao što su mahunarke, integralne žitarice, brokoli Foto: Shutterstock

Evo kako:

Ne izbegavajte vlakna

Pošto loša ishrana dovodi do iritacije i upale u crevima, mikrobiološki ekolog sa Univerziteta u Alberti Jens Valter preporučuje konzumiranje namirnica bogatih vlaknima, kao što su integralne žitarice, mahunarke, maline i brokoli.

- Ishrana bogata vlaknima fermentiše se zahvaljujući crevnim mikroorganizmima u kratkolančane masne kiseline, koje pomažu u smanjenju upale, jačanju imunih ćelija i stabilizaciji nivoa glukoze u krvi - objašnjava on.

Ojačajte se uz prebiotike i probiotike

Prebiotici su jedinjenja u hrani koja podstiču rast probiotika — živih bakterija i kvasaca koji su korisni za creva. Najbolji način da unesete i jedno i drugo jeste konzumiranje fermentisanih namirnica poput jogurta i kiselog kupusa, ali i banana, luka, belog luka, paradajza, ječma i raži.

Probiotski suplementi takođe mogu biti od pomoći, ali su uglavnom namenjeni određenim zdravstvenim stanjima, napominje Valentine. Kod osoba koje se zdravo hrane, suplementi nisu nužno potrebni.

POtrebne prebiotike i probiotike obezbedićete unosom fermentisanih namirnica poput jogurta i kiselog kupusa, ali i banana, luka, belog luka Foto: Shutterstock

Nemojte gladovati - ni pre ni posle prejedanja

Nemojte ići na slavlje gladni, upozorava Valentine.

- Hrana je uglavnom nezdrava, pa se time samo dovodite u situaciju da se prejedete. Pojedite zdrav obrok unapred, a zatim samo grickajte na proslavi. Gladovanje nije dobar način da se oporavite od prejedanja - dodaje ona.

Ako ste se prejeli i ne osećate se dobro, to može biti signal za kratak odmor za organizam, ali namerno neuzimanje hrane zato što ste se prejeli stvara obrazac poremećenog odnosa prema ishrani.

Mnogo je bolje izbeći prejedanje u startu, tako što ćete jesti polako, kako bi mozak imao vremena da pošalje signal da ste siti.

Pokrenite se

Istraživanja sve više ukazuju na to da osobe koje redovno vežbaju mogu imati zdraviju crevnu floru od onih koje nisu fizički aktivne, kaže Valentine. Tokom praznika preporučuje da vreme sa porodicom i prijateljima iskoristite za šetnje, sankanje ili druge oblike kretanja.

Tokom praznika preporučuje da vreme iskoristite za šetnje, sankanje ili druge oblike kretanja Foto: Shutterstock

Izbegavajte iritanse za creva

Ograničite unos veštačkih zaslađivača, kofeina, alkohola i duvana, jer oni mogu dodatno iritirati creva već opterećena lošom prazničnom ishranom, upozorava Valentine.

- Umerenost je ključna - ako pijete kafu, nemojte popiti pet šoljica dnevno. Ako pijete vino, ograničite se na jednu čašu dnevno.

Nežno se oporavljajte nakon preobilnih obroka

Birajte lako svarljivu hranu kako biste umirili uznemiren stomak, savetuje Valentine.

- To podrazumeva jednostavne namirnice poput banana, pirea od jabuka, supe, običnih krekera i pirinča, koje su siromašne vlaknima i daju stomaku i crevima priliku da se odmore.

Redovna hidratacija, uz svakodnevno unošenje vode, takođe pomaže; ona preporučuje da se pridržavate prosečnih smernica kanadske zdravstvene službe - oko 11 čaša tečnosti dnevno za žene i 12 za muškarce. Uključivanje sočnog voća i povrća poput krastavaca, pomorandži i grožđa u svakodnevnu ishranu može dodatno pomoći u ispunjavanju tog cilja.