Osećate bol u leđima? Evo kako da ga ublažite sami, a kada je potrebna lekarska pomoć
Nacionalna zdravstvena služba (NHS) je podelila smernice za sve koji se suočavaju sa bolovima u leđima. Bol u leđima je čest, posebno u donjem delu, ali ponekad može ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem. Sa prazničnom sezonom dolaze pojačane aktivnosti – kuvanje, sređivanje kuće, igranje sa decom i kućnim ljubimcima, koje mogu dodatno opteretiti leđa.
Najčešći uzrok su povrede poput istegnuća mišića, ali bol nikada ne treba zanemariti.
U nekim slučajevima bol u leđima može biti povezan sa ozbiljnijim stanjima poput iskliznuća diska, išijasa ili ankiloznog spondilitisa. Retko, bol može biti znak preloma, raka ili infekcije.
Saveti za ublažavanje bola:
- Ostanite aktivni i nastavite sa svakodnevnim aktivnostima.
- Koristite antiinflamatorne lekove poput ibuprofena; paracetamol sam po sebi se ne preporučuje, ali može zajedno sa drugim lekovima protiv bolova.
- Primena leda (npr. kesica smrznutog graška u kuhinjskoj krpi) smanjuje bol i otok.
- Toplota (boca sa toplom vodom umotana u krpu) pomaže kod ukočenosti ili grčeva mišića.
- Radite vežbe i istezanja prilagođene bolovima u leđima.
Kada posetiti lekara:
- Bol se ne poboljšava nekoliko nedelja uz kućno lečenje.
- Bol vas sprečava da obavljate svakodnevne aktivnosti.
- Bol je jak ili se pogoršava.
- Brinete ili se teško nosite sa bolom.
NHS skala bola:
- Jak bol: stalno prisutan, otežava razmišljanje, spavanje i kretanje.
- Umereni bol: stalno prisutan, otežava koncentraciju ili spavanje, ali omogućava osnovne aktivnosti.
- Blagi bol: dolazi i odlazi, ne ometa svakodnevne aktivnosti.
Bol u leđima tokom praznika je čest, ali zahteva pažnju. Aktivnost, pravilna upotreba lekova i obloga, istezanje i praćenje simptoma pomažu u ublažavanju bola. Ako bol ne prolazi ili je ozbiljniji, obavezno potražite lekarsku pomoć.
Izvor: Mirorr.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs
Često imate bol u leđima? Probajte ovih 5 načina za olakšavanje simptoma