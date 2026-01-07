Slušaj vest

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) je podelila smernice za sve koji se suočavaju sa bolovima u leđima. Bol u leđima je čest, posebno u donjem delu, ali ponekad može ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem. Sa prazničnom sezonom dolaze pojačane aktivnosti – kuvanje, sređivanje kuće, igranje sa decom i kućnim ljubimcima, koje mogu dodatno opteretiti leđa.

Najčešći uzrok su povrede poput istegnuća mišića, ali bol nikada ne treba zanemariti.

U nekim slučajevima bol u leđima može biti povezan sa ozbiljnijim stanjima poput iskliznuća diska, išijasa ili ankiloznog spondilitisa. Retko, bol može biti znak preloma, raka ili infekcije.

Saveti za ublažavanje bola:

  • Ostanite aktivni i nastavite sa svakodnevnim aktivnostima.
  • Koristite antiinflamatorne lekove poput ibuprofena; paracetamol sam po sebi se ne preporučuje, ali može zajedno sa drugim lekovima protiv bolova.
  • Primena leda (npr. kesica smrznutog graška u kuhinjskoj krpi) smanjuje bol i otok.
  • Toplota (boca sa toplom vodom umotana u krpu) pomaže kod ukočenosti ili grčeva mišića.
  • Radite vežbe i istezanja prilagođene bolovima u leđima.
devojka sedi na krevetu i drži se za donji deo leđa
Bol u leđima je čest zdravstveni problem koji može biti izazvan mišićnim istegnućima, lošim držanjem, sedentarizmom ili ozbiljnijim stanjima Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara:

  • Bol se ne poboljšava nekoliko nedelja uz kućno lečenje.
  • Bol vas sprečava da obavljate svakodnevne aktivnosti.
  • Bol je jak ili se pogoršava.
  • Brinete ili se teško nosite sa bolom.

NHS skala bola:

  • Jak bol: stalno prisutan, otežava razmišljanje, spavanje i kretanje.
  • Umereni bol: stalno prisutan, otežava koncentraciju ili spavanje, ali omogućava osnovne aktivnosti.
  • Blagi bol: dolazi i odlazi, ne ometa svakodnevne aktivnosti.

Bol u leđima tokom praznika je čest, ali zahteva pažnju. Aktivnost, pravilna upotreba lekova i obloga, istezanje i praćenje simptoma pomažu u ublažavanju bola. Ako bol ne prolazi ili je ozbiljniji, obavezno potražite lekarsku pomoć.

Izvor: Mirorr.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs

