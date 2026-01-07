Bol u leđima je čest problem koji može varirati od blagih nelagodnosti do ozbiljnih zdravstvenih stanja.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) je podelila smernice za sve koji se suočavaju sa bolovima u leđima. Bol u leđima je čest, posebno u donjem delu, ali ponekad može ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem. Sa prazničnom sezonom dolaze pojačane aktivnosti – kuvanje, sređivanje kuće, igranje sa decom i kućnim ljubimcima, koje mogu dodatno opteretiti leđa.

Najčešći uzrok su povrede poput istegnuća mišića, ali bol nikada ne treba zanemariti.

U nekim slučajevima bol u leđima može biti povezan sa ozbiljnijim stanjima poput iskliznuća diska, išijasa ili ankiloznog spondilitisa. Retko, bol može biti znak preloma, raka ili infekcije.

Saveti za ublažavanje bola: Ostanite aktivni i nastavite sa svakodnevnim aktivnostima.

Koristite antiinflamatorne lekove poput ibuprofena; paracetamol sam po sebi se ne preporučuje, ali može zajedno sa drugim lekovima protiv bolova.

Primena leda (npr. kesica smrznutog graška u kuhinjskoj krpi) smanjuje bol i otok.

Toplota (boca sa toplom vodom umotana u krpu) pomaže kod ukočenosti ili grčeva mišića.

Radite vežbe i istezanja prilagođene bolovima u leđima.

Bol u leđima je čest zdravstveni problem koji može biti izazvan mišićnim istegnućima, lošim držanjem, sedentarizmom ili ozbiljnijim stanjima Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara: Bol se ne poboljšava nekoliko nedelja uz kućno lečenje.

Bol vas sprečava da obavljate svakodnevne aktivnosti.

Bol je jak ili se pogoršava.

Brinete ili se teško nosite sa bolom. NHS skala bola: Jak bol: stalno prisutan, otežava razmišljanje, spavanje i kretanje.

stalno prisutan, otežava razmišljanje, spavanje i kretanje. Umereni bol: stalno prisutan, otežava koncentraciju ili spavanje, ali omogućava osnovne aktivnosti.

stalno prisutan, otežava koncentraciju ili spavanje, ali omogućava osnovne aktivnosti. Blagi bol: dolazi i odlazi, ne ometa svakodnevne aktivnosti.

Bol u leđima tokom praznika je čest, ali zahteva pažnju. Aktivnost, pravilna upotreba lekova i obloga, istezanje i praćenje simptoma pomažu u ublažavanju bola. Ako bol ne prolazi ili je ozbiljniji, obavezno potražite lekarsku pomoć.