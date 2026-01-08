KORISNO JE DA ZNATE

Suplementi mogu poboljšati mentalno zdravlje samo kada nadoknađuju stvarni nutritivni deficit i ne mogu zameniti terapiju ili zdrav način života

Interesovanje za dijetetske suplemente raste kako se sve više govori o mentalnom zdravlju. Iako vitamini i minerali mogu imati pozitivan efekat na raspoloženje, koncentraciju i energiju, stručnjaci naglašavaju da su korisni pre svega kada postoji stvarni nutritivni deficit ili kada ishrana i način života ne zadovoljavaju osnovne potrebe.

Suplementi nisu univerzalno rešenje i njihov efekat zavisi od individualne biohemije.

Vitamin D

Vitamin D ima važnu ulogu u regulaciji emocija i reakcije na stres jer deluje poput hormona i utiče direktno na mozak. Njegov deficit je čest tokom zimskih meseci zbog manjka sunčeve svetlosti.

Kod osoba sa niskim nivoom vitamina D, suplementacija može doneti umereno poboljšanje raspoloženja, ali ne može zameniti terapiju. Visoke doze bez provere nivoa u krvi nisu bezbedne.

Magnezijum

Magnezijum je ključan za funkcionisanje nervnog sistema i sintezu serotonina. Hronični stres povećava njegovu potrošnju, pa je deficit čest, naročito kod osoba koje se hrane pretežno prerađenom hranom.

Suplementacija može pomoći kod blagih simptoma anksioznosti i depresije, ali efekat se ne očekuje ako su nivoi magnezijuma već normalni.

Vitamin D i magnezijum zajedno podržavaju mentalno zdravlje jer pomažu u regulaciji raspoloženja, smanjenju stresa i anksioznosti Foto: Shutterstock

Cink

Ima značajnu ulogu u regulaciji neurotransmitera i moždanih signala. Nizak nivo cinka povezan je sa težim simptomima depresije, a suplementacija uz antidepresive može ubrzati poboljšanje.

Posebno je važan za osobe koje se hrane pretežno biljnom ishranom. Prekomerne doze mogu poremetiti ravnotežu drugih minerala, poput bakra.

Gvožđe

Gvožđe je često zanemareno, iako je njegov nedostatak jedan od najčešćih uzroka umora, razdražljivosti i mentalne „magle“, naročito kod žena. Ispravljanje anemije poboljšava energiju, raspoloženje i kognitivne sposobnosti. Ipak, uzimanje gvožđa bez laboratorijske provere može biti opasno zbog rizika od preopterećenja jetre i oksidativnog stresa.

B vitamini (posebno B6, B9 i B12)

B vitamini neophodni su za proizvodnju neurotransmitera poput serotonina i dopamina. Njihov nedostatak može doprineti lošem raspoloženju i mentalnom umoru.

Aktivni oblik folata (L-metilfolat) može poboljšati odgovor na antidepresive kod određenih osoba, dok je manjak vitamina B12 čest kod starijih, vegana i osoba sa poremećajima varenja. Visoke doze vitamina B6 zahtevaju oprez.

Vitamin B podržava mentalno zdravlje jer pomaže u proizvodnji neurotransmitera, poboljšava raspoloženje, smanjuje stres i jača energiju i funkciju mozga Foto: Shutterstock

Omega-3 masne kiseline

Naročito EPA, pokazale su korisne efekte kod depresije. Suplementi sa većim udelom EPA i ishrana bogata masnom ribom mogu doprineti poboljšanju simptoma, ali zahtevaju redovnu upotrebu.

Važna napomena:

Suplementi nisu zamena za terapiju, psihološku podršku ili zdrav način života. Njihova nekontrolisana upotreba može dovesti do ozbiljnih neželjenih efekata, poput oštećenja bubrega, poremećaja mineralne ravnoteže ili nervnih oštećenja.

Najbolji rezultati postižu se kombinacijom laboratorijske dijagnostike, ciljane suplementacije, kvalitetne ishrane, fizičke aktivnosti, sna i upravljanja stresom.