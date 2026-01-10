Slušaj vest

Ako vas je ikada zabolelo u potiljku pa se bol popeo ka slepoočnici ili jednoj strani čela, možda ste imali cervikogenu glavobolju, tegobu koja ne potiče iz glave, već iz vratnog dela kičme. Reč je o glavoboljama koje nastaju zbog problema sa zglobovima, kostima ili mekim tkivima u delu kičme odmah ispod potiljka.

Neurolog dr Seit Ašina sa Harvard medicinske škole objašnjava da ovi bolovi često kreću iz ukočenog, bolnog vrata koji ima ograničen opseg pokreta. Kod mnogih osoba, okretanje glave ili duže sedenje u neprirodnom položaju odmah pojačava bol.

Zašto nastaju i ko je u riziku

Cervikogene glavobolje čine do petine hroničnih glavobolja, češće se javljaju kod žena i obično počinju oko tridesete godine. Često se mešaju sa tenzionim glavoboljama ili migrenama, ali za razliku od njih, ove glavobolje nisu primarne. One su sekundarne, što znači da imaju uzrok koji se nalazi van mozga.

Najčešći okidači su degenerativne promene na vratnim pršljenovima, hernija diska, artritis ili povreda poput sindroma "trzaja vrata".

- U velikom broju slučajeva problem potiče iz regije C2-C3, gde oštećeni diskovi ili mali zglobovi kičme šalju bol kroz nerve C1, C2 i C3 - navodi dr Ašina.

Savremeni način života dodatno pogoršava situaciju. Dugotrajno gledanje u telefon ili laptop pomera glavu unapred, što stvara napetost u vratu, fenomen poznat kao "tehnološki vrat".

Kako prepoznati cervikogenu glavobolju

Bol najčešće počinje u potiljku i širi se ka čelu, ponekad iza oka, a kod nekih se spušta i ka ramenu ili ruci. Obično zahvata jednu stranu, ali može biti i obostrana. Za razliku od migrene, nema mučnine, niti osećaja preosetljivosti na svetlo i zvuk, mada neke osobe imaju oba tipa glavobolja, što otežava dijagnozu.

Zato je pregled neurologa najbolji početak. Osim razgovora i pregleda vrata, lekar može da preporuči rendgen, CT ili magnetnu rezonancu kako bi se utvrdilo postoje li promene na pršljenovima i diskovima.

Lečenje i kada potražiti pomoć

Za razliku od migrene, na ove glavobolje često dobro deluju lekovi protiv bolova, poput paracetamola ili ibuprofena. Međutim, ključ terapije je fizikalna medicina, ručne tehnike, istezanja i ciljane vežbe za vrat. Iako u početku mogu nakratko da pojačaju bol, dugoročno donose najstabilnije rezultate. Studije pokazuju da je čak 72% ljudi posle šest nedelja fizikalne terapije prepolovilo učestalost glavobolja.

U težim slučajevima primenjuju se blokade nerava, injekcije anestetika ili kortikosteroida, a operacija je poslednja opcija i samo kada postoji jasan uzrok koji može da se sanira. Dr Ašina napominje da bi trebalo biti oprezan sa tretmanima kod kiropraktičara.

- Manipulacije vrata moraju da budu veoma blage. Nagli, snažni pokreti mogu da oštete krvne sudove i izazovu ozbiljne komplikacije - upozorava on i poručuje: